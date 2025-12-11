ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండానే ప్రచారం - జేజేలు పలుకుతున్న జనం - ఎలా సాధ్యం?
గ్రామస్థుల సహకారంతో ప్రచారం - ఖర్చుల కోసం నెల జీతాలచ్చిన ఉద్యోగులు
Published : December 11, 2025 at 11:28 AM IST
Sarpanch Candidate Venkatesham Interview : తెలంగాణ పల్లెల్లో గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికల సందడి తెలిసిందే. కొందరు అభ్యర్థులు ప్రచారంలో రూ.లక్షలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. మరికొందరు అభ్యర్థులు ఎలాంటి హంగూ ఆర్భాటం లేకుండా, రూ.ఒక్క రూపాయి కూడా వృథా ఖర్చు లేకుండా నామినేషన్ వేశారు. ప్రచారం కూడా చేస్తున్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రామన్నపేట మండలం మునిపంపులలో సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచిన వెంకటేశం ఈ కోవకు చెందిన వారే. ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండానే ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. ప్రజలందరి సపోర్ట్తో ముందుకు వెళుతున్నారు. వెంకటేశ్ను ఈటీవీ భారత్ పలకరించగా, ఈ విధంగా స్పందించారు.
ప్రశ్న : ప్రచారం ఎలా సాగుతుంది?
వెంకటేశం : నేను గత పది రోజులుగా ప్రచారం చేస్తున్నాను. ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా గ్రామానికి చెందిన యువత, మహిళలు దాదాపు 300 నుంచి 350 మంది వరకు స్వచ్ఛంధంగా ప్రచారంలో భాగస్వాములవుతున్నారు.
ప్రశ్న : ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో ఎంతో కొంత ఖర్చు అవుతుంది. కానీ మీకెలా సాధ్యమవుతుంది?
వెంకటేశం : నేను అభ్యర్థిని అని ప్రకటించిన తర్వాత నా దగ్గర డబ్బులు లేవని చర్చలు బాగా జరిగాయి. ప్రచారం మొదలైనప్పటి నుంచి ఒకరు స్వయంగా తన రూ.2 వేల ఫించన్ ఇచ్చారు. ప్రజలే తమ డబ్బులుచ్చి, ప్రచారాన్ని బాగా చేయడంని చెబుతున్నారు. వారంతా ప్రచారానికి అయ్యే చిన్న, చిన్న ఖర్చులకు సపోర్ట్ చేయడం అనేది ధైర్యంగా, ప్రోత్సాహకంగా ఉంది.
ప్రశ్న : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎందుకు పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారు?
వెంకటేశం : ఎంఏ , బీఈడీ చదివాను. ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శిగా ఉన్నప్పుడు విద్యార్థుల తరఫున చాలా పోరాటాలు చేశాను. మా గ్రామ ప్రజల సమస్యలు తీర్చడానికి నావంతు పాత్ర పోషించాను. గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసే వారే వారికి కావాలి. ఎన్నికల్లో నా రాకను గ్రామస్థులంతా అంగీకరిస్తున్నారు.
ప్రశ్న : ఈ గ్రామంలో ఉన్న ప్రధాన సమస్యలు ఏంటి? మీరు సర్పంచ్గా ఎన్నికైతే ఏం చేస్తారు?
వెంకటేశం : ప్రధాన సమస్య వర్షాకాలంలో రోడ్లు చిత్తడిగా మారతాయి. డ్రైనేజీ, వీధి దీపాలు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 24 గంటల సేవలు లేవు. ప్రజలను ఏకం చేసి, అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళతాను. ఒక సమర్థవంతుడైన నాయకుడిని కావాలనే రంగంలోకి దిగాను.
ప్రశ్న : ఓటర్ల స్పందన ఎలా ఉంది?
వెంకటేశం : ఓటర్ల సమస్యలను ముందు నుంచే పరిష్కరిస్తున్నాం. అందువల్ల ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్ముతున్నారు.
ప్రశ్న : గ్రామస్థులే కాకుండా హైదరాబాద్లో ఉన్న వారు సైతం ఇక్కడికి వచ్చి మరీ ప్రచారంలో భాగస్వాములవుతున్నారు. కారణాలు ఏంటి?
వెంకటేశం : మా గ్రామానికి చెందిన వారు 100 మంది వరకు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. అందులో 22 మంది వారి నెల జీతాన్ని ఎన్నికల ప్రచార ఖర్చుల కోసం ఇచ్చారు. వారంతా పది రోజుల పాటు సెలవు తీసుకొని చదువుకున్న వారు గెలిస్తేనే ఊరు అభివృద్ధి చెందుతుందని అందరికీ చెబుతూ ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ప్రశ్న : యువత రాజకీయాల్లోకి వస్తే వచ్చే మార్పులేంటి?
వెంకటేశం : యువత రాజకీయల్లోకి రావాలి. అప్పుడే సమాజంలో ఉన్న అసమానతలు, వివక్షతలు తగ్గుతాయి. సొసైటినీ మార్చాలనే ధ్యేయంతో యువత రాజకీయాల వైపు అడుగులు వేయాలి.
