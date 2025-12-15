ఇద్దరికీ సమాన ఓట్లు - అదృష్టం అందించెను సర్పంచి సీటు
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదల - పలుచోట్ల అభ్యర్థులకు సమాన ఓట్లు రావడంతో లక్కీడ్రా తీసిన అధికారులు - డ్రాలో కొందరు అభ్యర్థులను వరించిన సర్పంచ్ పదవి
Published : December 15, 2025 at 8:20 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పలు చిత్రవిచిత్రాలు వెలుగుచూశాయి. కొన్ని గ్రామాల్లో అభ్యర్థులు ఇద్దరికీ సమాన ఓట్లు రావడంతో టాస్, లక్కీ డ్రా ద్వారా అధికారులు విజేతను ప్రకటించారు. ఒక్క ఓటు, రెండు ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయిన అభ్యర్థులు బాధతో ఇంటి ముఖం పడితే, అదృష్టం వరించి గెలుపొందిన అభ్యర్థులు ఆనందంలో సంబురాలు చేసుకున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఏఏ జిల్లాల్లో, ఎక్కడెక్కడ జరిగాయో చూద్దాం.
మెదక్ జిల్లాలో : మెదక్ రూరల్ మండలం చీపురుదుబ్బ తండా గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచిగా కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు కేతావత్ సునీత డ్రాలో గెలుపొందారు. ఈ గ్రామానికి అనుబంధంగా ఉండే మోటకాడి నైలి తండాల్లో కలిపి మొత్తం 377 ఓట్లు ఉండగా, 367 ఓట్లు పోలయ్యాయి. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ (భారత రాష్ట్ర సమితి) పార్టీల మద్దతుదారులు సునీత, బిమిలిలకు 182 చొప్పున ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఒక్క ఓటు నోటాకు పడింది. రెండు ఓట్లు చెల్లలేదు. ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి వెంకటయ్య వారి పేర్లతో చిట్టీలను రాసి లక్కీ డ్రా తీయగా సునీతను అదృష్టం వరించింది.
కుమురం భీం జిల్లాలో : కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని కౌటాల మండలంలోని వీరవెల్లి సర్పంచి డ్రాలో గెలిచారు. గ్రామంలో మొత్తం 532 ఓట్లు ఉండగా 485 పోలయ్యాయి. బీఆర్ఎస్ బలపర్చిన అభ్యర్థి రజనీకాంత్కు 204 ఓట్లు రాగా, కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు జాడి కావేరికి 204 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి డోంగ్రి ప్రదీప్కు 60 ఓట్లు వచ్చాయి. 17 ఓట్లు చెల్లనివిగా ప్రకటించారు. రిటర్నింగ్ అధికారి రాథోడ్ ప్రకాశ్ తీసిన లక్కీడ్రాలో జాడి కావేరి గెలుపొందినట్లు ప్రకటించారు.
నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో : తిమ్మాజిపేట మండలం వెంకాయపల్లిలో మొత్తం 543 ఓట్లు ఉండగా 480 మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఇందులో వెంకటేశ్వరమ్మ (కాంగ్రెస్ మద్దతు), ఇందు (బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు)కు 236 చొప్పున ఓట్లు పడ్డాయి. ఒకటి నోటాకు, మరొకటి చెల్లని ఓటు కాగా, ఇంకో అభ్యర్థికి 6 ఓట్లు వచ్చాయి. మూడుసార్లు రీకౌంటింగ్ నిర్వహించినప్పటికీ ఫలితం మారలేదు. దీంతో అభ్యర్థుల సమ్మతి మేరకు చిట్టీలను రాసి లక్కీ డ్రా తీయగా వెంకటేశ్వరమ్మను విజయం వరించింది.
మంచిర్యాల జిల్లాలో : కాసిపేట మండలం లంబాడితండా(కె) పంచాయతీ సర్పంచి బరిలో నిలిచిన రాంచందర్, బలరాంలకు సమానంగా 193 ఓట్లు రావడంతో అభ్యర్థుల సమ్మతి మేరకు లక్కీ డ్రా నిర్వహించారు. డ్రాలో బలరాం విజయం సాధించారు. ఇద్దరు అభ్యర్థులూ కాంగ్రెస్ మద్దతుతో బరిలో దిగారు. రాంచందర్ స్థానిక ఎమ్మెల్యే వినోద్ మద్దతుతో, బలరాం మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేంసాగర్రావు మద్దతుతో పంచాయతీ ఎన్నికల పోటీలో నిలిచారు.
కామారెడ్డి జిల్లాలో : కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలంలో ఓ అభ్యర్థి టాస్తో సర్పంచిగా గెలిచారు. అడ్వి లింగాల్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి పదవి కోసం మానెయ్య, సంతోశ్ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులుగా బరిలో నిలిచారు. 987 ఓట్లు పోలవగా 15 చెల్లలేదు. నోటాకు 6 ఓట్లు రాగా ఇద్దరికి సమానంగా 483 ఓట్ల చొప్పున వచ్చాయి. దీంతో అభ్యర్థుల సమ్మతితో ఎన్నికల అధికారులు టాస్ వేశారు. సంతోశ్ను అదృష్టం వరించింది.
