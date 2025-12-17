పల్లెపోరులో కాంగ్రెస్ జోరు - మూడో విడతలోనూ 2000పైచిలుకు స్థానాల్లో విజయం
మూడో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - అత్యధిక స్థానాల్లో ముందంజలో ఉన్న కాంగ్రెస్
Published : December 17, 2025 at 10:54 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 Results : రాష్ట్రంలో మూడో దశ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు పైచేయి సాధించారు. మొత్తం 4,158 స్థానాల్లో ఎక్కువ చోట్ల గెలిచి ఆధిక్యాన్ని చాటారు. రాత్రి 9 గంటల వరకు కాంగ్రెస్ 2142 స్థానాల్లో గెలుపొందగా, బీఆర్ఎస్ 1114 స్థానాల్లోనూ, బీజేపీ 228 స్థానాల్లోనూ, ఇతరులు 471 స్థానాల్లో లీడింగ్లో ఉన్నారు. మొదటి, రెండో విడతల్లాగే మూడు విడతలోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ 2000 పైచిలుకు సర్పంచి స్థానాల్లో గెలుపు జెండా ఎగురవేసింది.
ముఖ్యంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జగిత్యాల, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్, మంచిర్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మహబూబ్నగర్, నల్గొండ, నాగర్ కర్నూల్, పెద్దపల్లి, నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, యాదాద్రి భువనగిరి. రంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో అత్యధిక స్థానాలను కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు కైవసం చేసుకున్నారు. మూడో దశ ఎన్నికల కోసం 182 మండలాల్లో మొత్తం 4,159 గ్రామ పంచాయతీలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. అందులో 11 సర్పంచి పదవులకు నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేదు. 394 పదవులు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. రెండు జీపీలలో ఎన్నికలపై న్యాయస్థానం స్టే విధించింది. మిగిలిన 3,752 సర్పంచి పదవులకు పోలింగ్ జరిగింది. ఫలితాలు ఒక్కొక్కటిగా వెల్లడవుతున్నాయి.
- గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు మూడోదశలో ఆసక్తికర పరిణామం చోటు చేసుకుంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడు మండలం గుండ్లరేవు గ్రామానికి జరిగిన సర్పంచి ఎన్నికల్లో భూక్యా చంద్రబాబు, బానోత్ జగన్నాథం అలియాస్ జగన్ పోటీ పడ్డారు. ఇద్దరూ కాంగ్రెస్లోని ఇరు వర్గీయుల మద్దతుతో బరిలో దిగారు. వీరి పేర్ల కారణంగా పోటీతోపాటు ప్రచారం కూడా ఆసక్తిని రేపింది. ఇవాళ జరిగిన పోలింగ్లో భూక్యా చంద్రబాబు విజయం సాధించారు. దీంతో జగన్పై చంద్రబాబు విజయం అంటూ చర్చ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.
- భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో జూలూరుపాడు మండలం గుండ్లరేవులో జగన్పై చంద్రబాబు గెలుపొందారు. గుండ్లరేవు సర్పంచ్గా చంద్రబాబు(కాంగ్రెస్) గెలిచారు. జగన్(బీఆర్ఎస్) ఓటమి పాలయ్యారు.
- రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం మండలం తమ్మలోనిగూడెం పంచాయతీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన దెంది రాంరెడ్డి (కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి) వారి వంశంలో మూడో తరం సర్పంచి. మొదట చింతపట్ల గ్రామపంచాయతీ తమ్మలోనిగూడెం అనుబంధ గ్రామంగా ఉండేది. చింతపట్లకు 1959లో మొదటిసారి సర్పంచి ఎన్నికలు జరిగాయి. అప్పుడు దెంది రాంనాధ్రెడ్డి మొదటి సర్పంచిగా గెలిచారు. తర్వాతస వరుసగా మూడుసార్లు సర్పంచిగా సేవలు అందించారు. తర్వాత ఆయన కుమారుడు దెంది పర్వత్రెడ్డి ఐదేళ్లు చింతపట్ల సర్పంచిగా ఉన్నారు. విభజన తరువాత తమ్మలోనిగూడెం పంచాయతీ ఏర్పడింది. మూడో తరం నుంచి దెంది రాంరెడ్డి (రాంనాధ్రెడ్డి మనవడు) 489 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు.
- ఒక్క ఓటుతో సర్పంచి అభ్యర్థికి విజయం వరించింది. సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ మండలం బానాపూర్ సర్పంచి పదవికి కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుగా పుప్పాల అనిల్, భారాస మద్దతుదారుగా పుప్పాల శంకర్ పోటీ చేశారు. 526 ఓట్లకు గానూ 496 ఓట్లు పోలయ్యాయి. 13 ఓట్లు చెల్లకుండా పోగా, నోటాకు 2 ఓట్లు పడ్డాయి. అనిల్కు 241 ఓట్లు రాగా.. శంకర్కు 240 ఓట్లు వచ్చాయి. ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపు ఖరారైంది. రీకౌంటింగ్ చేసినా ఫలితం మారలేదు.
మూడో విడత ఎన్నికలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు విడతల్లో 8,566 గ్రామాల్లో ఎన్నికలు పూర్తికాగా, మూడో విడతలో 182 మండలాల్లోని 4,159 పంచాయతీలు, 36,452 వార్డుల్లో అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. 11 పంచాయతీలు, 116 వార్డుల్లో నామినేషన్లు అనేవి దాఖలు కాలేదు. మరో 2 పంచాయతీలు, 18 వార్డుల్లో కోర్టు స్టే వల్ల ఎన్నికల ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. మిగతా వాటిలో 394 మంది సర్పంచ్లుగా, 7 వేల 908 మంది వార్డు మెంబర్లుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
