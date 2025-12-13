Telangana Panchayat Elections Results2025

ఒట్టేసి చెప్పండి, నాకే ఓటేశారా లేదా? - దేవుడి ఫొటో పట్టుకుని ఇంటింటికీ తిరుగుతున్న ఓడిన అభ్యర్థి

మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి - గెలిచిన అభ్యర్థులు సంబరాలు చేసుకోగా, ఓటమి బాధలో ఓడిన అభ్యర్థులు

Telangana Gram Panchayat Elections 2025
Telangana Gram Panchayat Elections 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 12:03 PM IST

Telangana Gram Panchayat Elections 2025 : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో చిత్రవిచిత్ర సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొన్ని గ్రామాల్లో ఓటమిపాలైన అభ్యర్థులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. నల్గొండ జిల్లాలోని నార్కట్​పల్లి మండలం ఔరవాణిలో డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని ఓడిన అభ్యర్థి ఇంటింటికి తిరిగి అడుగుతున్నారు. ఓటర్లకు రూ.10 లక్షలకు పైగా పంపిణీ చేసి ఓడిపోయానని అభ్యర్థి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. డబ్బులు తీసుకుని ఓటు వేయని వారు తమ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని వేడుకుంటున్నారు. దేవుడి ఫొటో పట్టుకుని ఇంటింటికీ ఓడిపోయిన అభ్యర్థి తిరుగుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఒక చేతిలో పురుగుల మందు డబ్బా చేతపట్టుకుని ఓడిన అభ్యర్థి భార్య విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఓట్లు వేశామంటూ దేవుడిపై పలువురు ఓటర్లు దేవుడిపై ప్రమాణం చేశారు. అందరూ ఓట్లు వేశారు మరి తాను ఎలా ఓడిపోయానంటూ అభ్యర్థి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.

మహబూబాబాద్​ జిల్లాలో సేమ్​ సీన్​ : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన అభ్యర్థి కుటుంబ సభ్యులు గ్రామంలో ఇంటింటికి తిరుగుతూ మీరు మాకు ఓటు వేయకపోవడంతోనే మేము ఓడిపోయాం. మాకు ఓటు వేస్తే ఓటు వేసినట్లు ప్రమాణం చేయాలి. ఓటు వేయని పక్షంలో మా డబ్బులు మాకు తిరిగి ఇవ్వండి అంటూ ఇంటింటికీ తిరుగుతూ పంపిణీ చేసిన డబ్బులను తిరిగి వసూలు చేసిన ఘటన మహబూబాబాద్​ జిల్లా సోమ్లా తండాలో చోటు చేసుకుంది.

ఎన్నికలకు ముందు రోజు తండాలోని ఓటర్లకు ఓటుకు రూ.1500 చొప్పున, ఇంటికి ఒక కోడిని కాంగ్రెస్​ మద్దతుదారు పంచారు. కాంగ్రెస్​ రెబల్​ రూ.2000 పంపిణీ చేశారు. ఎన్నికల్లో 17 ఓట్ల మెజార్టీతో కాంగ్రెస్​ రెబల్​ అభ్యర్థి ఇస్లావత్​ సుజాత బాలాజీ గెలుపొందారు. ఓడిపోయిన కాంగ్రెస్​ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి భూక్యా కౌసల్య, భర్త ధల్​ సింగ్​, కుమారుడు సందీప్​లు జెండా పట్టుకొని ఇంటింటికీ తిరుగుతూ మీరు ఓటు వేయకపోవడం వల్లనే మేం ఓడిపోయాం. మాకు ఓటు వేసినట్లు కులదైవం జెండా పట్టుకొని ప్రమాణం చేయండి. ప్రమాణం చేయని పక్షంలో మేం పంపిణీ చేసిన డబ్బులు మాకు ఇవ్వండి అంటూ తిరిగి డబ్బులు వసూలు చేశారు. ఇక్కడ పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేసి అక్కడి నుంచి అందరినీ చెదరగొట్టారు.

గౌనుతో ప్రచారం చేస్తున్న అభ్యర్థి : ఇక్కడ మొదటి విడతలో ఓడిపోయిన పలువురు అభ్యర్థులు ఇలా డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వాలని అంటుంటే రెండో విడతలో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు మాత్రం ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఓటర్లను ఆకట్టుకోవడానికి అభ్యర్థులు చేసే ప్రయత్నాలు అన్నీఇన్నీ కావు. ఇక్కడ గౌను వేసుకొని కనిపిస్తున్న వ్యక్తి పేరు నారాణగౌడ్​. రెండో దశ ఎన్నికలు జరిగే కోయిలకొండ మండలం శేరివెంకటపూర్​లో ఒకటో వార్డు స్థానానికి పోటీ చేస్తున్నారు. ఎన్నికల సంఘం గౌను గుర్తును కేటాయించడంతో అభ్యర్థి మహిళ మాదిరి గౌను, మెడలో గొలుసు ధరించి, పొడవైన వెంట్రుకలతో భిన్నంగా ప్రచారం సాగిస్తున్నారు.

