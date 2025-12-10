ETV Bharat / state

'సమస్యలు పరిష్కరించేవారికే మా ఓటు' - స్థానిక ఎన్నికల్లో గ్రామీణుల అజెండా ఇదే!

తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల సందడి - సర్పంచ్​ పీఠమే లక్ష్యంగా అభ్యర్థుల వినూత్న ప్రచారాలు - సమస్యలను పరిష్కరించేవారికే తమ ఓటు అంటున్న ఓటర్లు

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Elections 2025 : తెలంగాణలో ఏ పల్లెలో చూసిన పంచాయతీ ఎన్నికల సందడే కనిపిస్తోంది. గ్రామాల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. సర్పంచ్‌ పదవి చేజిక్కించుకోవడమే లక్ష్యంగా అభ్యర్థులు పోటాపోటీగా ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. రాష్ట్రంలోని తొలి విడత పోలింగ్‌ జరిగే గ్రామాల్లో ప్రచారాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. అధికారమే లక్ష్యంగా అభ్యర్థులు వినూత్న రీతిలో ప్రచారం చేస్తూ ఓటర్ల మనసు గెలుచుకునేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

ప్రజల మన్ననలు పొంది ఎన్నికల్లో ఓట్లు తెచ్చుకోవడమే లక్ష్యంగా సర్పంచ్​ అభ్యర్థులు ఆపసోపాలు పడుతున్నాయి. ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా ఉదయమే ఓటర్ల ఇళ్లను సందర్శిస్తున్నారు. నగదు, మద్యాన్ని వారికి ఎరజూపుతున్నారు. కొన్ని గ్రామాల్లోని తెలివైన ఓటర్లు మాత్రం ఇవన్నీ తాత్కాలికమేనని, సమస్యలను పరిష్కరించేవారికి మాత్రమే ఓటేస్తామని తమ అజెండా చెబుతున్నారు.

పలు గ్రామాల్లో ప్రధానంగా ఉన్న సమస్యలు ఇవే :

వీధి దీపాలు : వీధి దీపాలు వెలగక గ్రామాలు అంధకారంలో మగ్గుతున్నాయి. పలు గ్రామాల్లో అవసరమైనచోట ఇవి లేవు. పండగలు, ఇతర కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రమే వెలుగులీనుతాయి. తర్వాత వాటిని పట్టించుకునే నాథుడే లేడు. చాలా గ్రామాలకు ఏటా లక్షల విద్యుద్దీపాలు అవసరం. గ్రామాల్లో విద్యుత్​ దీపాల వెలుగులుండాలని గ్రామీణులు కోరుకుంటున్నారు.
కాల్వల ఊసేదీ : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మురుగు కాల్వల(డ్రైనేజీల) నిర్వహణ సరిగా లేదు. పరిసరాల శుభ్రత లేకున్నట్లయితే వ్యాధులు వ్యాప్తి చెంది ప్రజలకు అనారోగ్యం పాలవ్వడం ఖాయం. కాల్వల నిర్మాణాలకు నిధులు వస్తున్నప్పటికీ ప్రజల దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం దృష్ట్యా పక్కాగా నిర్మించాలి. ప్రతి 15 రోజులకోసారి కాల్వలు శుభ్రం చేయించాలి. వాటి నుంచి ఎలాంటి దుర్వాసనా రాకుండా బ్లీచింగ్ పౌడర్​ లాంటి వాటిని చల్లేవిధంగా చూడాలి.
తాగునీరు : పరిశుభ్రమైన తాగునీరివ్వాలని 100 శాతం గ్రామీణులు కోరుకుంటున్నారు. అపరిశుభ్రమైన నీటిని తీసుకోవడం వల్ల జ్వరాలు, అతిసారం తదితర వ్యాధుల బారిన పడుతున్నామని, లీకేజీలతో సురక్షిత నీరు లభించడం లేదంటున్నారు. నీటి ట్యాంకులను ప్రతినెలా 1వ, 11వ, 21వ తేదీల్లో శుభ్రం చేయాలి.
రహదారులు : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అంతర్గతదారులు సక్రమంగా లేవు. సీసీ రహదారులు ప్రధాన వీధుల్లో ఉండగా, కాలనీల్లో మట్టిరోడ్లే దిక్కు. దాదాపు 50 శాతం గ్రామాల్లో అంతర్గత రోడ్లు లేవు. 5 జిల్లాల్లో సుమారు 16 వేల కిలోమీటర్లు సీసీ రోడ్లు అవసరమని, వాటిపై దృష్టి సారించాలి.

రవాణా సౌకర్యం : స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 ఏళ్లు దాటినా ఇంకా చాలా గ్రామాలకు బస్ సౌకర్యం లేదు. అందుబాటులో వ్యక్తిగత వాహనం ఉంటే సరి లేకుంటే కాళ్లకు పని చెప్పాల్సిందే. ఇలాంటి గ్రామాలు రాష్ట్రంలో చాలానే ఉన్నాయి. తమ గ్రామానికి బస్సులు నడపాలని కోరుతున్న గ్రామాలు చాలానే ఉన్నాయి.
క్రీడా మైదానాలు : గ్రామీణ చాలా మంది యువత ఆటల్లో మెరికలే. కానీ, వారికి సరైనటువంటి క్రీడా మైదానాల్లేక నిరాశకులోనవుతున్నారు. ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్ జిల్లాలో 1500లకు పైగా క్రీడామైదానాలు ఉన్నప్పటికీ వాటి నిర్వహణ లేక ముళ్లపొదలు పెరిగిపోతున్నాయి. యువతను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాటిని వినియోగంలోకి తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. పలు జిల్లాల్లో అధికశాతం గ్రామాల్లో ఎక్కువగా పైన వివరించిన సమస్యలే ఉంటున్నాయి. అందువల్ల ఎవరైతే తమ సమస్యలను పరిష్కారిస్తారో వారికే ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ పీఠం పట్టంకట్టేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

ఎన్నికల్లో సోషల్ మీడియా హవా - నోటిఫికేషన్లతో మోత మోగిస్తున్న సర్పంచి అభ్యర్థులు

సర్పంచ్​ పోతేపోయింది - ఉప సర్పంచి మాత్రం నేనే - గ్రామాల్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్!

TAGGED:

TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
PANCHAYAT ELECTIONS CAMPAIGN
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు
CAMPAIGNING IN VILLAGES
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.