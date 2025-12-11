Telangana Panchayat Elections Results2025

ఓటరు బాధ్యత చాటారు : అంబులెన్స్​లో వచ్చి ఒకరు - ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి మరొకరు

ముగిసిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఓటేసేందుకు ఉత్సాహం చూపిన ఓటర్లు - వయసును లెక్క చేయని వృద్ధులు - ప్రశాంతంగా సాగిన ఎన్నికల ప్రక్రియ

Telangana Panchayat Election Polling
Telangana Panchayat Election Polling (Eenadu)
Published : December 11, 2025 at 2:37 PM IST

Telangana Panchayat Elections : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా​ ముగిసింది. యువత, మహిళలు, వృద్ధులు, 30 ఏళ్లు పైబడిన వారు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు క్యూ కట్టారు. పోలింగ్​ జరుగుతున్న పల్లెల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో తమకు నచ్చిన అభ్యర్థికి ఓటేసేందుకు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు దివ్యాంగులు, వృద్ధులు, అనారోగ్యం బారినపడిన వారు తరలివెళ్లారు. కొంతమంది వీల్​ఛైర్​లో రాగా, మరికొంత మంది కర్రలను ఆసరాగా చేసుకుంటూ, ఇంకొంత మంది మరొకరిని తోడుగా తీసుకొచ్చి ఓటేసేందుకు వెళ్లారు.

ఓ వ్యక్తి నడవలేని స్థితిలో ఉండి కూడా అంబులెన్స్​లో వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఈ ఘటన నిజామాబాద్​ జిల్లా సాలూర మండలం జాడి జామాల్​పూర్​ పోలింగ్​ కేంద్రంలో జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన ఆరోగ్య రాజు నెల రోజుల క్రితం ప్రమాదానికి గురయ్యారు. నడవలేని స్థితిలో ఉన్న ఆయనను కుటుంబ సభ్యులు ఇంటి నుంచి పోలింగ్​ కేంద్రానికి అంబులెన్స్​లో తీసుకెళ్లగా, పోలింగ్​ అధికారులు అంబులెన్స్​ వద్దకే వచ్చి ఆయనతో వాహనంలోనే ఓటు వేయించి పంపించారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ఎంత రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయని చెప్పడానికి ఇదో నిదర్శనంగా నిలిచింది.

Telangana Panchayat Elections
గౌహతి నుంచి యువతి (ETV)

ఓటేసేందుకు గువాహటి నుంచి వచ్చిన యువతి : ఓ యువతి గువాహటి నుంచి వచ్చి తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంది. మొదటిసారి ఆమె ఓటేసింది. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగింది. సంగారెడ్డి జిల్లా కందిలో అశ్విత ఐఐటీ గువాహటిలో మూడో సంవత్సరం చదువుతుంది. మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కంది పోలింగ్​ కేంద్రంలో ఆమె ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.

Telangana Panchayat Elections
ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిన యువకుడు (Eenadu)

తల్లిని గెలిపించేందుకు ఆస్ట్రేలియా నుంచి కుమారుడు : తల్లిని గెలిపించేందుకు ఓ కుమారుడు ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి మరీ ఓటేశాడు. కరీంనగర్​ జిల్లా కోరుట్ల మండలం సంగెం గ్రామంలో చీటి స్వరూప బీఆర్​ఎస్​ బలపరిచిన సర్పంచి అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. ఆమె కుమారుడు ఆస్ట్రేలియాలో సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. తల్లిని సర్పంచిగా గెలిపించేందుకు ఈనెల 4న ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి ప్రచారం చేపట్టి ఈరోజు ఓటు వేశారు.

విధుల్లోని హెడ్​ కానిస్టేబుల్​కు గుండెపోటు : పంచాయతీ ఎన్నికల విధులు నిర్వహిస్తున్న హెడ్​ కానిస్టేబుల్​ యాదగిరికి గుండెపోటు వచ్చింది. సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్​ మండలం మిర్యాల పోలింగ్​ కేంద్రంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీంతో పోలీసులు ఆయనకు సీపీఆర్​ చేసి ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో చికిత్స నిమిత్తం సూర్యాపేటలోని ఆసుపత్రికి హెడ్​ కానిస్టేబుల్​ను తరలించారు.

ఎన్నికల వేళ సీఐ మానవత్వం : ఎన్నికల వేళ పోలీసులు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకే పరిమితం కాకుండా తమ కర్తవ్యం దాటి మానవత్వాన్ని చాటుకుంటున్నారు. ఓటు వేయడానికి వచ్చి రోడ్డుపై ఇబ్బంది పడుతున్న ఓ వృద్ధురాలి పట్ల దౌల్తాబాద్​ సీఐ సైదా ప్రదర్శించిన చొరవ, సేవాభావం అందరి ప్రశంసలు అందుకుంది. సిద్దిపేట జిల్లా దౌల్తాబాద్​ మండలం దొమ్మాట గ్రామంలో పోలింగ్​ జరుగుతున్న కేంద్రం వద్దకు ఓ వృద్ధురాలు నడిచి వచ్చింది. వయసు భారంతో, ఆరోగ్యం సహకరించక ఆమె రోడ్డుపైనే తీవ్రంగా ఇబ్బందిపడుతూ కనిపించింది. అక్కడే విధుల్లో ఉన్న సీఐ సైదా తక్షణమే స్పందించారు. ఎలాంటి ఆలస్యం చేయకుండా ఆమె వద్దకు వెళ్లి దగ్గరలో ఉన్న కుర్చీని తెప్పించి కూర్చోబెట్టారు. అంతటితో ఆగకుండా పోలింగ్​ కేంద్రం లోపలికి సులువుగా వెళ్లడానికి వీలుగా వీల్​ఛైర్​ను తెప్పించారు. ఆ వృద్ధురాలికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.

