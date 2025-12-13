పల్లె పోరులో ఎమ్మెల్యేలు - తొలి విడత ఫలితాలు చూసి రంగంలోకి!!
తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఎన్నికలను సవాల్గా తీసుకున్న ఎమ్మెల్యేలు - ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో నువ్వానేనా అన్నట్లు ప్రచారం
Published : December 13, 2025 at 11:07 AM IST
Telangana Gram Panchayat Elections 2025 Plan : గ్రామాల్లో ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల కన్నా గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు అంటేనే నువ్వానేనా అన్నట్లు పోరు సాగుతోంది. ఎందుకంటే గ్రామాల్లో పట్టు నిలుపుకుంటే రాష్ట్రంలో అధికారం ఈజీగా దక్కుతుందని నాయకులు భావిస్తారు. ఈ క్రమంలో గ్రామాల్లో ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు గట్టిగానే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే సొంత గ్రామంలో ఓడిపోతే ఇంక ఆ ఎమ్మెల్యేకు ఏం విలువ ఉంటుంది చెప్పండి. అందుకే శాసనసభ పోరులో ఎలా కష్టపడ్డారో ఇప్పుడు పంచాయతీ పోరులోనూ తమ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని పల్లెల్లో పట్టు నిలుపుకునేందుకు సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్నారు. ఇందుకు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లానే నిదర్శనం.
రాష్ట్రంలో అధికారం కోల్పోయిన బీఆర్ఎస్ గ్రామ సంగ్రామాన్ని సవాలుగానే తీసుకుంది. కీలకమైన పంచాయతీ తొలి విడత పోరులో అధికార పక్షం కాంగ్రెస్ను పల్లె ఓటర్లు ఆదరించారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు తమ పరిధిలో మంచి ఫలితాలు సాధించగా మంత్రులతో పాటు ఎమ్మెల్యేలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకోవడంతో పల్లెపోరు ఆసక్తికరంగా మారుతోంది. తొలి విడత ఫలితాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మూడు ప్రధాన పార్టీలు మలి విడతల్లో సత్తా చాటేందుకు వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి.
సంక్షేమం, అభివృద్ధి హస్తం ఎజెండా :
తొలి విడత పోరులో కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు దారులు సంక్షేమం, అభివృద్ధి ప్రచారాస్త్రాలు చేసుకొని ఓటర్లను ఆకట్టుకున్నారు. తమ ప్రభుత్వం మరో మూడేళ్లు అధికారంలో ఉంటుందని పల్లెలను ప్రగతి రథంలో నిలుపుతామని హామీలు ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అర్హులకు చేరేలా కృషి చేస్తామని చెప్పారు. దీంతో అక్కడ పల్లెల్లో కాంగ్రెస్ తొలి విడతలో విజయకేతనం ఎగురేసింది.
ఉమ్మడి మెదక్లో కాంగ్రెస్ గట్టి పోటీ : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో తొలి విడతలో 459 పల్లెల్లో 253 పంచాయతీలను కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు కైవసం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గజ్వేల్లో సైతం కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిచారు. నర్సాపూర్లో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నప్పటికీ ఆ నియోజకవర్గం పరిధిలోని హత్నూర మండలంలో మెజారిటీ పల్లెల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన వారే విజయకేతనం ఎగురవేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఆ పార్టీ మద్దతుదారులు గట్టి పోటీ ఇచ్చినా కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు ఎక్కువ స్థానాల్లో గెలుపు జెండా ఎగురవేశారు.
పట్టు నిలబెట్టుకునేలా వ్యూహాలు :
- మెదక్, నారాయణఖేడ్, అందోలు, హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గాల్లో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. తొలి విడతలో ఎన్నికలు జరిగిన ఖేడ్ నియోజకవర్గంలోని పెద్దశంకరంపేట, మెదక్ నియోజకవర్గంలోని పాపన్నపేట, హవేలిఘనపూర్, అందోలు పరిధి టేక్మాల్, రేగోడ్, అల్లాదుర్గం మండలాల్లో మెజార్టీ పల్లెల్లోకాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు విజయం సాధించారు. మలి విడత పోరులో ఇంకా ఎక్కువ స్థానాలు గెలుచుకోవాలని వారు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు.
- సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్రెడ్డి తన పరిధిలోని గ్రామాల్లో బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారుడు ఒక్కరే బరిలో ఉండేలా జాగ్రత్త వహించారు. తద్వారా అసమ్మతి పోరు లేకుండా చేసుకున్నారు. బోనస్, రుణమాఫీలో జరుగుతున్న జాప్యంతో పాటు సంక్షేమ పథకాల పరంగా లోపాలను ఇంటింటికి వెళ్లి వివరించారు. ఫలితంగా దౌల్తాబాద్, రాయపోల్ మండలాల్లో మెజారిటీ స్థానాలు బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులు గెలుచుకున్నారు.
