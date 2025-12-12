Telangana Panchayat Elections Results2025

గెలిచేది నువ్వా-నేనా : బంధుత్వాలను పక్కనబెట్టి - 'సర్పంచి' బరిలోకి దిగి

తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - పోటీలో నిలిచిన ఒకే ఇంట్లోని సభ్యులు - రసవత్తరంగా గ్రామ పంచాయతీ పోరు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో తొలి విడత ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఇంకా రెండో, మూడో విడత పోలింగ్​ జరగాల్సి ఉంది. ఈ పోరులో ఇంట్లో వాళ్లే నువ్వా-నేనా అన్నట్లు కొట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెళ్లు, బాబాయ్​, అబ్బాయి, తోడికోడళ్లు ఇలా బంధుత్వాలను పక్కన పెట్టి, పంచాయతీ ఎన్నికలో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు.

ఆత్రం శంకరమ్మ, సిడాం విమల (Eenadu)

అక్కాచెల్లెళ్ల మధ్య పోటీ : కుమురం భీం జిల్లా తిర్యాణి మండలం గడలపల్లి పంచాయతీలో సొంత అక్కాచెల్లెళ్లు పోటీలో నిలిచారు. పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్​ ఎస్టీ మహిళకు కేటాయించడంతో నలుగురు అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. వీరిలో బీఆర్​ఎస్​ మద్దతుతో ఆత్రం శంకరమ్మ బరిలో ఉండగా, కాంగ్రెస్​ మద్దతుతో ఆమె చెల్లెలు సిడాం విమల పోటీలో ఉన్నారు. ఇదే గ్రామానికి చెందిన వీరు స్థానికులనే వివాహాలు చేసుకుని స్థిరపడ్డారు.

జుగునాక జంగు, జుగునాక మారుతి (Eenadu)

బరిలో బాబాయ్‌, అబ్బాయి : తిర్యాణి మండలం మొర్రిగూడ పంచాయతీలో బాబాయ్​, అబ్బాయి మధ్య పోటీ నెలకొంది. పంచాయతీ రిజర్వేషన్ ఎస్టీ జనరల్​కు కేటాయించడంతో బీఆర్​ఎస్​ మద్దతుతో బాబాయ్​ జుగునాక జంగు బరిలో నిలవగా, ఆయన అన్న కుమారుడు జుగునాక మారుతి కాంగ్రెస్​ మద్దతుతో పోటీలో ఉన్నారు. ఉమ్మడి కన్నెపల్లి పంచాయతీకి గతంలో జుగునాక జంగు సర్పంచిగా కొనసాగారు. ఈసారి ప్రధాన పార్టీలు బలపర్చిన అభ్యర్థులు బరిలో నిలవడంతో పోరు రసవత్తరంగా మారనుంది.

కృష్ణ, పెంటయ్య, శేఖర్​ (Eenadu)

ముగ్గురు సోదరుల మధ్య పోటీ : కుమురం భీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్​ మండలం చోర్​పల్లి పంచాయతీలో సొంత సోదరుల మధ్యే పోటీ నెలకొంది. ఇక్కడ సర్పంచి స్థానం ఎస్టీ జనరల్​కు కేటాయించారు. ఎస్టీ కుటుంబాలు ఏడు ఉన్నాయి. బీఆర్​ఎస్​ మద్దతుతో కమ్మరి కృష్ణ, కాంగ్రెస్​ మద్దతుతో కమ్మరి పెంటయ్య పోటీ పడుతున్నారు. వీరిద్దరూ సొంత అన్నదమ్ములు కావడం విశేషం. వీరిద్దరి సొంత బాబాయి కుమారుడైన కమ్మరి శేఖర్​ బీజేపీ మద్దతుతో పోటీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మొత్తం 1,060 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వారిలో ఎస్టీ ఓటర్లు 15 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. దీంతో కమ్మరి కుటుంబ సభ్యులే బరిలో నిలవగా, 2018లో ఇది రహపల్లి పంచాయతీ నుంచి విడిపోయి కొత్తగా చోర్​పల్లి పంచాయతీగా ఏర్పాటు అయింది. అప్పటినుంచి ఆ కుటుంబ సభ్యులే సర్పంచి పదవిని చేపడుతూ వచ్చారు. వారికే ఆ అవకాశం దక్కుతూ వచ్చింది. ఇక్కడ మూడో విడతలో ఈ నెల 17న పోలింగ్​ జరగనుంది.

గోదరి లక్ష్మి, గోదరి శోభారాణి (Eenadu)

సర్పంచి బరిలో తోడికోడళ్లు : కరీంనగర్​ జిల్లా తిమ్మాపూర్​ మండలం కొత్తపల్లిలో సర్పంచి పదవికి తోడికోడళ్లు మధ్య పోటీ నెలకొంది. రిజర్వేషన్​ ఎస్సీ మహిళ కాగా ఆరుగురు అభ్యర్థులు నామినేషన్​ దాఖలు చేశారు. కాంగ్రెస్​ మద్దతుతో గోదరి లక్ష్మి, బీఆర్​ఎస్​ బలపరిచిన గోదరి శోభారాణి పోటీలో నిలిచారు. వీరిద్దరూ స్వయంగా తోడికోడళ్లు కావడం, పోటాపోటీ ప్రచారాలు చేస్తుండడంతో గ్రామంలో ఆసక్తికర పోరు నెలకొంది.

స్వప్న, భాగ్యలక్ష్మి (Eenadu)

ఒకే పదవికి ఒకే ఇంటి కోడళ్లు : కరీంనగర్​ జిల్లా మానకొండూర్​ మండలం లింగాపూర్​ పంచాయతీలోనూ ఇదే పరిస్థితి తలెత్తింది. ఇక్కడ సర్పంచి స్థానాన్ని ఎస్సీ మహిళకు రిజర్వు చేశారు. రెండో విడతలో డిసెంబరు 14న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఆరుగురు అభ్యర్థులు నామినేషన్​ దాఖలు చేశారు. పోటీదారుల్లో తోడికోడళ్లు శీలం స్వప్న, శీలం భాగ్యలక్ష్మి కూడా ఉన్నారు. స్వప్న డిగ్రీ చదవగా, ఆమె భర్త గతంలో వార్డు సభ్యుడిగా పని చేశారు. భాగ్యలక్ష్మి భర్త ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. తోడికోడళ్లు ఇద్దరూ తొలిసారిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. మరి పోరు ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.

