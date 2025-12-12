Telangana Panchayat Elections Results2025

ఒక్క ఓటు - ఒకే ఒక్క ఓటు - దర్జాగా సర్పంచ్ పీఠంపై కూర్చోబెట్టేసింది

మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఎన్నికలో నడిచిన కాంగ్రెస్​ పార్టీ హవా - కొందరు అభ్యర్థులను అదృష్టం రూపంలో వరించిన విజయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 8:25 AM IST

Telangana Panchayat Elections Results : రాష్ట్రంలో మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో చిత్రవిచిత్రాలు వెలుగుచూశాయి. కొన్ని గ్రామాల్లో అభ్యర్థుల మధ్య ఒకటి, రెండు ఓట్ల తేడానే ఉంది. మళ్లీ రీకౌంటింగ్​ నిర్వహిస్తే, ఎవరు గెలిచారో అనేది తేలింది. అలాగే మరికొన్ని చోట్ల ఓట్లు సమానంగా రాగా, టాస్​ వేసి రిటర్నింగ్​ అధికారులు విజేతను ప్రకటించారు. ఒక్క ఓటు, రెండు ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయిన అభ్యర్థులు బాధతో ఇంటి ముఖం పడితే, అదృష్టం వరించి గెలుపొందిన అభ్యర్థులు సంబురాల్లో మునిగిపోయారు. ఇప్పుడు అలాంటి కొన్ని ఘటనలు చూద్దాం.

రాఠోడ్​ పుష్పలత (Eenadu)
  • కుమురం భీం జిల్లా కెరమెరి మండలంలోని పరందొలి గ్రామ సర్పంచిగా రాఠోడ్​ పుష్పలత ఒక్క ఓటుతో కాటే దిలీప్​పై గెలిచినట్లు రిటర్నింగ్​ అధికారి వెంకటస్వామి ప్రకటించారు. ఈ గ్రామంలో మొత్తం 873 ఓట్లు ఉంటే ఏడుగురు బరిలో నిలిచారు. దిలీప్​కు 101 ఓట్లు వచ్చాయి. పుష్పలతకు 102 ఓట్లు వచ్చాయి.
బానోతు లక్ష్మి (Eenadu)
  • కేవలం ఒక్క ఓటు తేడాతో బానోత్​ లక్ష్మి తన సమీప ప్రత్యర్థి బానోత్​ సునీతపై గెలుపొందారు. ఇది కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలంలోని నడిమి తండా గ్రామ పంచాయతీలో జరిగింది. లక్ష్మికి 290 ఓట్లు వస్తే, సునీతకు 289 ఓట్లు వచ్చాయి.
తాటి రుక్మిణిదేవి (Eenadu)

చెల్లని ఓటు కొంప ముంచింది : నిర్మల్​ జిల్లా కడెం మండలం కల్లెడలో తాటి రుక్మిణీ దేవి, వెంబడి లక్ష్మి పోటీ చేశారు. రుక్మిణికి 343 ఓట్లు రాగా, లక్ష్మికి 342 ఓట్లు వచ్చాయి. లక్ష్మికి వచ్చిన ఓట్లలో ఒక ఓటు చెల్లకుండా పోయింది. దీంతో ఈ విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని, రీకౌంటింగ్​ చేయాలని లక్ష్మి తరఫు వారు డిమాండ్​ చేశారు. దీంతో ఎన్నికల అధికారి అభ్యర్థుల సమక్షంలోనే మళ్లీ పరిశీలించి లక్ష్మికి పడిన ఒక ఓటు చెల్లనిదని నిర్ధారించారు. నిబంధనల ప్రకారం మరోసారి ఓట్లన్నీ లెక్కించి ఒక్క ఓటు ఆధిక్యంతో రుక్మిణీ దేవి గెలుపొందినట్లు ఎన్నికల అధికారి ప్రకటించారు.

గడ్డం జోజి (Eenadu)

ఒక్క చెల్లని ఓటుతో గెలుపు దోబూచులు : జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లి మండలం ఎల్లారెడ్డిగూడెంలో ఒక్క చెల్లని ఓటు సర్పంచి అభ్యర్థులను, అధికారులను చిక్కుల్లో పడేసింది. ఆ గ్రామంలో కాంగ్రెస్​ బలపరిచిన అభ్యర్థిగా గంపల నర్సయ్య, అదే పార్టీ రెబల్​గా గడ్డం జోజి పోటీలో నిలిచారు. ఓట్ల లెక్కింపులో జోజికి 211 ఓట్లు రాగా, నర్సయ్యకు 210 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇక్కడ ఒక్క ఓటు తేడా రావడంతో తిరిగి లెక్కించాలని నర్సయ్య, ఆయన తరఫు ఏజెంట్లు పట్టుబట్టారు. అధికారులు మరోసారి లెక్కించడంతో జోజికి పడిన ఓట్లలో ఒకటి చెల్లలేదు. అప్పుడు ఇద్దరు అభ్యర్థులూ చేరో 210 ఓట్లతో సమానంగా నిలిచారు. ఫలితాన్ని తేల్చేందుకు డ్రా తీయగా, జోజి గెలుపొందినట్లు ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించారు.

నరేందర్​రెడ్డి (Eenadu)

మూడుసార్లు లెక్కింపు - ఉత్కంఠతో ముగింపు : నిజామాబాద్​ జిల్లా బోధన్​ మండలం కల్దుర్కి గ్రామ పంచాయతీ ఓట్లు మూడుసార్లు లెక్కించాల్సి వచ్చింది. మొదటిసారి లెక్కింపులో కాంగ్రెస్​ మద్దతుదారు నరేందర్ ​రెడ్డికి 866, మరో అభ్యర్థి శ్రీనివాస్​కు 863 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో శ్రీనివాస్​ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో అధికారులు రెండోసారి లెక్కింపును ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో నరేందర్ ​రెడ్డికి పోలైన వాటిలో ఐదు, శ్రీనివాస్​కు పడిన వాటిలో మూడు ఓట్లు చెల్లనివిగా తేలాయి. దీంతో నరేందర్ ​రెడ్డికి 861 ఓట్లు రాగా, శ్రీనివాస్​కు 860 ఓట్లు మిగిలాయి. మళ్లీ శ్రీనివాస్​ పట్టుపట్టగా అధికారులు మూడోసారి లెక్కింపును ప్రారంభించారు. ఇందులో మళ్లీ నరేందర్ ​రెడ్డి 861 ఓట్లు పొందడంతో ఆయన ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలిచినట్లు ఎన్నికల రిటర్నింగ్​ అధికారి రామకృష్ణ ప్రకటించారు. ఈ లెక్కింపు ప్రక్రియలో అందరూ తీవ్ర ఉత్కంఠకు లోనయ్యారు.

బోయ పద్మ, సింధు, ప్రశాంత్​రెడ్డి (Eenadu)

ఒకటి, రెండు ఓట్లతో గెలుపొందిన అభ్యర్థులు :

  • జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గట్టు మండలం గంగిమాన్​దొడ్డి సర్పంచిగా బోయ పద్మ ఒక్క ఓటు మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. పద్మకు 151 ఓట్లు రాగా, ప్రత్యర్థి జయమ్మకు 150 ఓట్లు వచ్చాయి.
  • ఇదే మండలం రాయపురం సర్పంచిగా గోవిందమ్మ రెండు ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు. గోవిందమ్మకు 652 ఓట్లు రాగా, ప్రత్యర్థి పద్మమ్మకు 650 ఓట్లు వచ్చాయి.
  • నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లా తాడూరు మండలంలోని గుట్టలపల్లిలో ప్రశాంత్​రెడ్డి రెండు ఓట్లతో గెలుపొందారు.
  • వనపర్తి జిల్లా ఖిల్లాఘనపూర్​ మండలంలోని సోలిపూర్​లో సర్పంచి అభ్యర్థి సింధు ఒక్క ఓటుతో గెలిచినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. అక్కడ ప్రత్యర్థి వర్గం వారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ముందుగా ధర్నా చేయగా, ఆ తర్వాత విషయాన్ని కోర్టులో తేల్చుకుంటామంటూ ప్రకటించారు.

