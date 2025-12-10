ఓటు వేటలో 'ఒట్టు' హవా - ఒక్క ఛాన్స్​ ఇవ్వండి ప్లీజ్​ అంటూ ప్రచారాలు

ETV Bharat / state

December 10, 2025

Telangana Gram Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల జోష్​ జోరందుకుంది. ప్రత్యర్థులు నువ్వానేనా అన్నట్లు పోటీపోటీగా ఎన్నికల ప్రచారాన్ని చేస్తున్నారు. మొదటి విడత, రెండో విడత, మూడో విడత అనే తేడా లేకుండా అభ్యర్థులు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డారు. ఇంట్లో ఉన్న ఓట్లన్నీ తమకే వేయాలని వినూత్న రీతుల్లో అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని చేస్తున్నారు. ఓటర్లే దేవుళ్లు అంటూ తమ అమూల్యమైన ఓటును తమకే వేయాలని మైక్​ సెట్​లలో వీధివీధిన తిరుగున్నారు. మరింత కొంత మంది ఉదయం 5 గంటలకే చలిని కూడా లెక్క చేయకుండా జనాల వద్దకు వెళుతున్నారు. ఇలా విభిన్న రీతుల్లో అభ్యర్థులు ఓట్ల కోసం పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. మరి మొదటి విడతలో ఓటర్లు ఎవరిని తమ ఊరి ప్రథమ పౌరుడిని ఎవరిని ఎన్నుకుంటారో మరికొన్ని గంటల్లో తేలిపోనుంది.

అభ్యర్థుల వినూత్న రీతుల్లో ప్రచారం :

మీ ఓటు నాకే అని ఒట్టేయండి : మీకు దండం పెడుతున్న అమ్మా. నేనే ముందు మీ వద్దకొచ్చిన. నాకే మీ ఇంట్లోని ఉన్న ఓట్లన్నీ వేస్తామని నాకు ఒట్టేయండి. లేకుంటే నేను మీ ఇంటి గడప కూడా దాటను. ఈడనే కూర్చుంటా. అవతలి అభ్యర్థి పైసలిచ్చినా తీసుకోండి. మందు సీసా ఇచ్చినా కాదనకుండా తీసుకోండి. ఓటు మాత్రం నాకే వేసి నన్ను దీవించండి అమ్మా. ఇలా ఒక్క ఛాన్స్​ ఇవ్వండి. అంటూ పెద్దపల్లి జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో సర్పంచి అభ్యర్థి ఓటర్లతో బలవంతంగా ఇలా చేతిలో చెయ్యేసి ఒట్టు వేయిస్తున్నారు.

మా 80 ఇళ్లలోని ఒక్క ఓటు పోదూ : మాది మాటంటే మాట. మా సంఘం వాళ్ల 80 ఇళ్లలోని ఒక్క ఓటు కూడా పొల్లుపోకుండా మీకే వేస్తాం. కావాలంటే మీ ఎదుటే ప్రమాణం చేస్తాం. మా పెద్ద మనుషులంతా కలిసి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మీరేమి దిగులు చెందొద్దు. వేరే అభ్యర్థి వచ్చి ఓట్లు అడిగినా వేస్తామని చెబుతాం. మీకు ప్రమాణం చేసినం. అందుకే అవతలి అభ్యర్థికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మా ఓట్ల భరోసాను ఇయ్యం. అంటూ ఓ అభ్యర్థి మెదక్​ జిల్లాలోని ఓ పంచాయతీలో ఓ సంఘం ప్రతినిధుల అభయం ఇచ్చారు.

ఇలానే ఓటు వేటులో అభ్యర్థులు ఒట్టుల హవాను నడిపిస్తున్నారు. ఓటర్లు తమ నుంచి జారి పోకుండా తప్పనిసరిగా ఆ ఓటు తమకే పడాలని ఉద్దేశంతో ప్రమాణాలు చేయించుకుంటున్నారు. చేతిలో చెయ్యేసి మాట తీసుకోవడంతో పాటు వాళ్లు అడిగినంత డబ్బులు ఇస్తున్నారు. ఇలా డబ్బులు ఇవ్వడమే కాకుండా గుడి వద్ద లేదా దేవుడి చిత్రపటాలపై చేయి వేయించి మద్దతు బలాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మొదటి విడత ప్రచారం పూర్తికాగా రెండో, మూడో విడత ప్రచారాలు పంచాయతీల్లో ఈ ఓట్ల పర్వాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి.

పెద్దవారి కాళ్లపై పడుతున్న అభ్యర్థులు : ఈసారి మూడు విడతల్లో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థుల్లో ఎక్కువ శాతం యువతే ఉంటున్నారు. సర్పంచి అభ్యర్థుల్లో చాలామంది తమ వయసు కన్నా పెద్దవారు ఎవరు కనిపించినా సరే కాళ్లపై పడుతూ ఓట్లు వేయమని ప్రాధేయపడుతున్నారు. తప్పకుండా బిడ్డా నా ఓటు నాకే వేస్తానని అని చెప్పినా కాళ్లపై నుంచి లేచిన తర్వాత నేరుగా ఆ పెద్దవారి అరచేతిని అభ్యర్థి తలపై పెట్టుకుని తనకే ఓటేయాలని మాటియ్యండనే అభ్యర్థనలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఓటర్లు కూడా కాస్త తెలివిగా ఆలోచించి ఈ ఓట్ల బాధ నాకేందుకు లే అని ఒట్టెందుకు గానీ నీకు తప్ప ఇంకొకరికి ఓటు ఎందుకేస్తామని తప్పించుకుంటున్నారు.

