ETV Bharat / state

ఓటుకు రూ.2000-రూ.2500 - పేమెంట్ అంతా ఆన్​లైన్​లోనే

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025 - ఓటుకు నోటు అంటున్న అభ్యర్థులు - కుటుంబం ఆధారంగా ఓటుకు లెక్క కడుతున్న పోటీదారులు

Telangana Local Body Elections 2025
Telangana Local Body Elections 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 2:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Local Body Elections 2025 : పల్లె పోరు ఆసక్తిగా మారుతోంది. ప్రత్యర్థులు పోటాపోటీగా ఎన్నికల క్యాంపెయినింగ్​ చేస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికలో ప్రతీ ఓటు కూడా ఎంతో విలువైనదే. ప్రతి ఓటరూ కీలకమే. అందుకే అభ్యర్థులు అత్యధిక మంది మద్దతు కూడగట్టేందుకు గట్టిగానే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సామాజిక వర్గాలు, మహిళా, యువ సంఘాలు, వలస ఓటర్ల వారీగా వారి బలాలను లెక్కగట్టుకుంటున్నారు. అలా వారిని ఆకట్టుకునేలా ఎర వేస్తున్నారు. చాలాచోట్ల ఆన్​లైన్​ యాప్​లలో ఓటుకు ఇంత అని డబ్బు పంపిణీని మంగళవారం నుంచే ప్రారంభించారు.

ఒక్కో చోట పోటీ గట్టిగా ఉంటే ఓటుకు రూ.2000 నుంచి రూ.2500 వరకు డబ్బులను ఇస్తున్నారు. అలాగే కొన్నిచోట్ల దీని డిమాండ్​ భారీగా పెరిగింది. ఒక కుటుంబంలో ఉన్న ఓట్ల ఆధారంగా రూ.4 వేల నుంచి రూ.5 వేల వరకు పంపిస్తున్నారు. దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తమే నగదు పంపి వారిని ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డారు.

పొరుగు రాష్ట్రాల మద్యం : సరిహద్దున ఉన్న మహారాష్ట్రలో మద్యం ధర తక్కువ. దీంతో సమీప ప్రాంతాల నుంచి తొలి విడత పోలింగ్​ జరిగే గ్రామాలకు మద్యం పోటెత్తుతోంది. ప్రధాన రహదారులపై పోలీసులు చెక్​పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు. అయినా సరే ఇతర మార్గాల్లో బోధన్​ నియోజకవర్గంలోని గ్రామాలకు మద్యం సీసాలు తరలిస్తున్నారు. సరిహద్దు మార్గాల్లో పోలీసులు నిఘా కట్టుదిట్టం చేయాలని అక్కడి వారు కోరుకుంటున్నారు.

గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు బలమైన అభ్యర్థులు : తమ మద్దతుదారులను అత్యధిక స్థానాల్లో గెలిపించేందుకు కాంగ్రెస్​ బలపరిచిన నేతలు కృషి చేస్తున్నారు. పట్టు నిలుపుకొనేందుకు బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్​ నాయకులు సైతం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు బలమైన అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపారు. ప్రతి పంచాయతీలో ముక్కోణపు, చతుర్ముఖ పోటీ అనేది నెలకొంది.

యాప్​లో డబ్బులు పంపిణీ : తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్​ జరగనున్న గ్రామాల్లో ప్రచారం ముగిసింది. అభ్యర్థులు ప్రలోభాలకు తెరతీశారు. ఓటుకు విలువ కట్టి యాప్​లలో డబ్బులు పంపిణీ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది అభ్యర్థులు గుర్తు ఉండాలని అభ్యర్థులకు ఎన్నికల అధికారులు కత్తెర్లు, క్రికెట్​ బ్యాట్లు, గడియారాలు, గ్లాసులు వంటివి గుర్తులుగా కేటాయించారు. అభ్యర్థులు వాటినే కొనుగోలు చేసి ఓటర్లకు అందజేయడం ఇక్కడ విశేషం.

గ్రామాల్లో పోల్​ మేనేజ్​మెంట్​పై దృష్టి : గ్రామ పంచాయతీ తొలి దశ ఎన్నికల ప్రచారం ముగియడంతో అభ్యర్థులు పోల్​ మేనేజ్​మెంట్​పై దృష్టి సారించారు. నగదు, ఇంటింటికీ మద్యం సీసాల పంపిణీని ప్రారంభించారు. నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉండే ఓటర్లకు పలువురు సర్పంచి అభ్యర్థులు వాహన ఏర్పాట్లు, ప్రయాణ ఖర్చులతో పాటు ఓటుకు డబ్బులను మంగళవారం ఆన్​లైన్​లో వారి ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు. కొన్ని గ్రామాల్లోనూ మంగళవారం రాత్రే డబ్బు పంపిణీ మొదలైంది. మేజర్​ గ్రామ పంచాయతీల్లో అభ్యర్థుల ప్రచార ఖర్చు, పంపిణీ మొత్తాలను కలిపితే రూ.కోటి నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకు చేరుకుంటోంది. నగరాలు, పట్టణాలకు సమీపంలో, భూముల ధరలు భారీగా ఉన్న చోట్ల ఈ ఖర్చు అనేది మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

మొదటి దశలో 11న 4,235 గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ పంచాయతీల్లో నిబంధనల ప్రకారం మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచే వైన్​షాపులు మూతపడ్డాయి. 12వ తేదీ వరకు ఈ నిబంధన అమల్లో ఉంటుంది. సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల అభ్యర్థులు ముందే భారీ ఎత్తున మద్యం కొనుగోలు చేసి గ్రామాల్లో డంప్​లు ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామాల్లో ఓటర్లకు ఇంట్లో ఇద్దరు ఉంటే హాఫ్​ బాటిల్​, అదే నలుగురు ఉంటే ఫుల్​ బాటిల్​ ఇస్తున్నారు.

ఓటు వేటలో 'ఒట్టు' హవా - ఒక్క ఛాన్స్​ ఇవ్వండి ప్లీజ్​ అంటూ ప్రచారాలు

'సమస్యలు పరిష్కరించేవారికే మా ఓటు' - స్థానిక ఎన్నికల్లో గ్రామీణుల అజెండా ఇదే!

TAGGED:

TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TG PANCHAYAT ELECTIONS 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.