మొదటి విడత తుది ఫలితాలు ఇవే - కాంగ్రెస్కు 5 జిల్లాల్లో 100కు పైగా స్థానాలు
వెలువడిన మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల తుది ఫలితాలు - 2,425 స్థానాల్లో గెలిచిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుదారులు - బీఆర్ఎస్కు 1,168 స్థానాలు
Published : December 13, 2025 at 7:27 AM IST|
Updated : December 13, 2025 at 7:34 AM IST
Telangana Gram Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఎన్నికలు జరిగిన 4,230 గ్రామాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు తుది ఫలితాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. ఇందులో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుదారులు 2,425 స్థానాల్లో (ఏకగ్రీవాలు కలిపి) విజయం సాధించారు. మొత్తం 4,230 స్థానాలకు గానూ ఆ పార్టీ 57.32 శాతం గ్రామ పంచాయతీలను దక్కించుకుంటూ సగం కంటే ఎక్కువ సొంతం చేసుకుంది. అలాగే బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు 1,168 స్థానాల్లో (27.6 శాతం), బీజేపీ 189 (4.5 శాతం) స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించాయి. మరోవైపు సీపీఎం 24 (0.54 శాతం), సీపీఐ 23 (0.57 శాతం) స్థానాల్లో గెలుపొందాయి. స్వతంత్రులు 401 స్థానాల్లో (9.47%) విజయకేతనం ఎగురవేశారు.
కాంగ్రెస్ : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన ఫలితాల్లో 57 శాతం ఉంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ విడుదల చేసిన నివేదికలో 60.69 శాతం స్థానాలని పేర్కొంది. వీటిని ఏకగ్రీవాలతో కలిసి ఆ పార్టీ మద్దతుదారులు గెలిచారని చెప్పింది. దీని ప్రకారం మొత్తం 2,567 పంచాయతీలను కైవసం చేసుకున్నట్లు తెలిపింది. సిద్దిపేట మినహా మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ హవా కొనసాగింది. ఆ పార్టీ అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లాలో 211 సర్పంచి స్థానాలు గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత వరుసగా వికారాబాద్ (179), ఖమ్మం (137), నిజామాబాద్ (134), మెదక్ (111) జిల్లాల్లోనూ ఆ పార్టీకి వందకు పైగా స్థానాలు వచ్చాయి. విపక్ష బీఆర్ఎస్ కంటే నిజామాబాద్ జిల్లాలో 119 సీట్లు, నల్గొండలో 112, వికారాబాద్లో 108, ఖమ్మంలో 99, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో 78 స్థానాలను అధికంగా గెలిచింది.
బీఆర్ఎస్ : సిద్దిపేట జిల్లాలో ఆ పార్టీ 71 స్థానాలను గెలుచుకుంది. కాంగ్రెస్ (66) కంటే ఐదు స్థానాలు అధికంగా సాధించింది. మహబూబ్నగర్, జగిత్యాల, కుమురం భీం, హనుమకొండ, వనపర్తి, సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డిలలోనూ పోటీని ఇచ్చింది. అన్నింటికంటే అతి తక్కువగా జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో ఆ పార్టీ కేవలం 8 స్థానాలు మాత్రమే దక్కించుకుంది. అలాగే ములుగు, నారాయణపేట జిల్లాల్లో పది స్థానాల చొప్పున, నిజామాబాద్లో 15 స్థానాలు మాత్రమే దక్కించుకుంది.
బీజేపీ : ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, పెద్దపల్లి, మెదక్, ములుగు జిల్లాల్లో ఆ పార్టీ కనీసం బోణి కూడా కొట్టలేదు. వరంగల్, జనగామ జిల్లాల్లో ఒక్కో స్థానం మాత్రమే దక్కించుకుంది. పార్టీ ఎంపీ ఉన్న మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రెండు స్థానాలకే పరిమితం అయింది. అత్యధికంగా కామారెడ్డి జిల్లాలో 23 స్థానాలు గెలవగా, నిర్మల్ 18, నిజామాబాద్ 16, కరీంనగర్ 13, సిద్దిపేట 11 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది.
సీపీఎం, సీపీఐ : ఖమ్మం జిల్లాలో సీపీఎం అత్యధికంగా 10 స్థానాలు గెలిచింది. భద్రాద్రిలో 9, నల్గొండలో 2, మహబూబ్నగర్, యాదాద్రి, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున దక్కించుకుంది. సీపీఐ ఎక్కువగా భద్రాద్రి జిల్లాలో 8 స్థానాలు, ఖమ్మంలో 5, నల్గొండలో 4, యాదాద్రిలో 2, నాగర్ కర్నూల్, వికారాబాద్, హనుమకొండ, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున గెలిచింది.
స్వతంత్రులు : రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 31 మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులు గెలిచారు. నిజామాబాద్లో 19, కరీంనగర్లో 16, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో 15 చొప్పున, కామారెడ్డి, నిర్మల్, నల్గొండ జిల్లాల్లో 14 చొప్పున, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో 13, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో పది చొప్పున స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. వనపర్తి జిల్లాలో ప్రధాన పార్టీలకే సీట్లన్నీ దక్కాయి.
