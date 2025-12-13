Telangana Panchayat Elections Results2025

మొదటి విడత తుది ఫలితాలు ఇవే - కాంగ్రెస్​కు 5 జిల్లాల్లో 100కు పైగా స్థానాలు

వెలువడిన మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల తుది ఫలితాలు - 2,425 స్థానాల్లో గెలిచిన కాంగ్రెస్​ పార్టీ మద్దతుదారులు - బీఆర్​ఎస్​కు 1,168 స్థానాలు

Telangana Gram Panchayat Elections 2025
Telangana Gram Panchayat Elections 2025 (ETV Bharat)
Published : December 13, 2025 at 7:27 AM IST

Updated : December 13, 2025 at 7:34 AM IST

Telangana Gram Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఎన్నికలు జరిగిన 4,230 గ్రామాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు తుది ఫలితాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. ఇందులో అధికార కాంగ్రెస్​ పార్టీ మద్దతుదారులు 2,425 స్థానాల్లో (ఏకగ్రీవాలు కలిపి) విజయం సాధించారు. మొత్తం 4,230 స్థానాలకు గానూ ఆ పార్టీ 57.32 శాతం గ్రామ పంచాయతీలను దక్కించుకుంటూ సగం కంటే ఎక్కువ సొంతం చేసుకుంది. అలాగే బీఆర్​ఎస్​ బలపరిచిన అభ్యర్థులు 1,168 స్థానాల్లో (27.6 శాతం), బీజేపీ 189 (4.5 శాతం) స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించాయి. మరోవైపు సీపీఎం 24 (0.54 శాతం), సీపీఐ 23 (0.57 శాతం) స్థానాల్లో గెలుపొందాయి. స్వతంత్రులు 401 స్థానాల్లో (9.47%) విజయకేతనం ఎగురవేశారు.

కాంగ్రెస్​ : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన ఫలితాల్లో 57 శాతం ఉంటే, కాంగ్రెస్​ పార్టీ విడుదల చేసిన నివేదికలో 60.69 శాతం స్థానాలని పేర్కొంది. వీటిని ఏకగ్రీవాలతో కలిసి ఆ పార్టీ మద్దతుదారులు గెలిచారని చెప్పింది. దీని ప్రకారం మొత్తం 2,567 పంచాయతీలను కైవసం చేసుకున్నట్లు తెలిపింది. సిద్దిపేట మినహా మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లోనూ కాంగ్రెస్​ పార్టీ హవా కొనసాగింది. ఆ పార్టీ అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లాలో 211 సర్పంచి స్థానాలు గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత వరుసగా వికారాబాద్ ​(179), ఖమ్మం (137), నిజామాబాద్ ​(134), మెదక్ ​(111) జిల్లాల్లోనూ ఆ పార్టీకి వందకు పైగా స్థానాలు వచ్చాయి. విపక్ష బీఆర్​ఎస్​ కంటే నిజామాబాద్​ జిల్లాలో 119 సీట్లు, నల్గొండలో 112, వికారాబాద్​లో 108, ఖమ్మంలో 99, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో 78 స్థానాలను అధికంగా గెలిచింది.

బీఆర్​ఎస్​ : సిద్దిపేట జిల్లాలో ఆ పార్టీ 71 స్థానాలను గెలుచుకుంది. కాంగ్రెస్ ​(66) కంటే ఐదు స్థానాలు అధికంగా సాధించింది. మహబూబ్​నగర్​, జగిత్యాల, కుమురం భీం, హనుమకొండ, వనపర్తి, సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డిలలోనూ పోటీని ఇచ్చింది. అన్నింటికంటే అతి తక్కువగా జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో ఆ పార్టీ కేవలం 8 స్థానాలు మాత్రమే దక్కించుకుంది. అలాగే ములుగు, నారాయణపేట జిల్లాల్లో పది స్థానాల చొప్పున, నిజామాబాద్​లో 15 స్థానాలు మాత్రమే దక్కించుకుంది.

బీజేపీ : ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, పెద్దపల్లి, మెదక్​, ములుగు జిల్లాల్లో ఆ పార్టీ కనీసం బోణి కూడా కొట్టలేదు. వరంగల్​, జనగామ జిల్లాల్లో ఒక్కో స్థానం మాత్రమే దక్కించుకుంది. పార్టీ ఎంపీ ఉన్న మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో రెండు స్థానాలకే పరిమితం అయింది. అత్యధికంగా కామారెడ్డి జిల్లాలో 23 స్థానాలు గెలవగా, నిర్మల్ 18, నిజామాబాద్​ 16, కరీంనగర్​ 13, సిద్దిపేట 11 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది.

సీపీఎం, సీపీఐ : ఖమ్మం జిల్లాలో సీపీఎం అత్యధికంగా 10 స్థానాలు గెలిచింది. భద్రాద్రిలో 9, నల్గొండలో 2, మహబూబ్​నగర్​, యాదాద్రి, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున దక్కించుకుంది. సీపీఐ ఎక్కువగా భద్రాద్రి జిల్లాలో 8 స్థానాలు, ఖమ్మంలో 5, నల్గొండలో 4, యాదాద్రిలో 2, నాగర్​ కర్నూల్​, వికారాబాద్​, హనుమకొండ, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున గెలిచింది.

స్వతంత్రులు : రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో 31 మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులు గెలిచారు. నిజామాబాద్​లో 19, కరీంనగర్​లో 16, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో 15 చొప్పున, కామారెడ్డి, నిర్మల్, నల్గొండ జిల్లాల్లో 14 చొప్పున, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో 13, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో పది చొప్పున స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. వనపర్తి జిల్లాలో ప్రధాన పార్టీలకే సీట్లన్నీ దక్కాయి.

December 13, 2025

