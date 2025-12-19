గెలుపొందిన సర్పంచిలు ముందుగా ఈ పని చేయండి - లేదంటే మీ పదవిని కోల్పోతారు
ముగిసిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - గురువారంతో ముగిసిన ఎన్నికల కోడ్ - సర్పంచ్లకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం
Published : December 19, 2025 at 8:25 AM IST|
Updated : December 19, 2025 at 9:09 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నువ్వా-నేనా అన్నట్లు సాగిన మూడు విడతల గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. రాష్ట్రంలో ఈ నెల 11న మొదటి దశ ఎన్నికలు పూర్తి కాగా, 14న రెండో దశ, 17న మూడో దశ ఎన్నికలు జరిగాయి. పంచాయతీలకు కొత్త సర్పంచి, వార్డు సభ్యులు ఎన్నికయ్యారు. ఇక వారి ప్రమాణస్వీకారమే మిగిలింది. అయితే అంతకుముందు వారు చేయాల్సిన కొన్ని లాంఛనాలు ఉన్నాయి. దీనిలో భాగంగా గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు, వార్డు పదవులకు పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు అందరూ తమ వ్యయ నివేదికలను నిర్ణీత గడువులోగా సంబంధిత ఎంపీడీవోలకు సమర్పించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం గురువారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అభ్యర్థులు ఇచ్చే నివేదికలను ఎంపీడీవోలతో పరిశీలింపజేసి, వాటిని ఎన్నికల కమిషనర్ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయాలని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎన్నికల అధికారులకు సూచించింది.
సకాలంలో నివేదికలు ఇవ్వని అభ్యర్థులపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని ఎన్నికల సంఘం హెచ్చరించింది. పంచాయతీరాజ్ చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి అభ్యర్థి నామినేషన్ వేసిన తేదీ నుంచి ఫలితాల ప్రకటన వరకు ఎన్నిక కోసం చేసిన అన్ని ఖర్చులను ప్రత్యేక బ్యాంకు ఖాతాలో చూపించాలి. ఫలితాలు వెల్లడైన 45 రోజుల్లోపు పూర్తి వ్యయ నివేదికను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించాలి. అలా చేయని అభ్యర్థులను మూడేళ్ల పాటు ఏ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేయకుండా అనర్హులుగా ప్రకటించే అధికారం ఎన్నికల సంఘానికి ఉంది. ఒకవేళ గెలిచిన అభ్యర్థులైతే వారి పదవిని కోల్పోతారు. ఒకటి, రెండు, మూడు దశల్లో పోటీ చేసిన వారు వరుసగా జనవరి 24, 27, 30వ తేదీల్లోగా తమ నివేదికలు సమర్పించాలి.
ఈ నెల 22న ప్రమాణ స్వీకారం : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులు ఈ నెల 22న బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఆరోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో సమావేశాలు నిర్వహించి, ప్రమాణ స్వీకారం చేయించాలని ఆదేశిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, పంచాయతీ అధికారులు ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ సంచాలకురాలు సృజన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. అలాగే పంచాయతీ కార్యదర్శులతో ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమం నిర్వహించాలన్నారు.
ప్రమాణ స్వీకారం ఇలా : ఈ నెల 22న అన్ని పంచాయతీల్లో కొత్త పాలకవర్గాలతో మొదటి సమావేశం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా జరిగే కార్యక్రమంలో సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులు 'గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచినైన/సభ్యుడినైన (విజేత పేరు) అను నేను, శాసనం ద్వారా ఏర్పాటైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత కలిగి ఉండి, నేను స్వీకరించబోతున్న విధిని నమ్మకంగా నిర్వహిస్తానని భగవంతుని పేరు/ సత్య నిష్ఠతో ప్రమాణం చేస్తున్నాను' అని ప్రమాణం చేయాలి. అనంతరం ప్రమాణ పత్రంపై సంతకం చేసి, వారు బాధ్యతలను చేపడతారు. అప్పటి నుంచి బాధ్యతలు స్వీకరించి గ్రామాల్లో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుసుకుంటారు. వాటికి సంబంధించిన పనులు చేయిస్తారు.
ముగిసిన ఎన్నికల కోడ్ : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి అయినందున గురువారం సాయంత్రంతో ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి (కోడ్) తెలంగాణలో ముగిసిందని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. మూడు దశల్లో సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల పదవుల కోసం జరిగిన ఎన్నికల్లో 85.30 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. 1,35,23,137 మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఎన్నికల సందర్భంగా ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం ఎంపీడీవో రాజేంద్రప్రసాద్, ఆసిఫాబాద్ మిషన్ భగీరథ ఏఈ కట్ట రాజులు మరణించారని ఎస్ఈసీ పేర్కొంది. వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించేందుకు వీలుగా ప్రతిపాదనలు పంపాలని ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లను ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది.
