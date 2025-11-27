'సర్పంచ్' కోసం ఆగమేఘాల మీద పెళ్లి - తీరా అయ్యాక ఇలా అయిపోయిందేంటి?
తెలంగాణలో మొదలైన పంచాయతీ ఎన్నికల హడావిడి - నేటి నుంచి మొదటి విడత నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభం
Published : November 27, 2025 at 10:48 AM IST
Telangana Local Body Elections Fight : శీతాకాలంలో గ్రామాల్లో వేడి సెగలు మొదలైపోయాయి. నువ్వా-నేనా అన్నట్లు ప్రత్యర్థులు తలపడేందుకు వేళైంది. పల్లెపోరుకు మంగళవారం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయగా, నేటి నుంచి నామినేషన్ల దాఖలు ప్రారంభంతో పంచాయతీ ఎన్నికల పోరు మొదలైంది. మొదటి దశలో 189 మండలాల్లోని 4,236 సర్పంచ్ స్థానాలకు, 37,440 వార్డులకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
గ్రామ సర్పంచ్ అంటే ఆ గ్రామానికే పెద్ద. ఆ పదవిని చాలా మంది ఉన్నతంగా భావిస్తారు. కొందరైతే ఈ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్గా గెలవడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకుంటారు. అందుకోసం తన సొంత డబ్బులతో సేవా కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. కొన్ని గ్రామాల్లో సర్పంచ్గా పోటీ చేసే వ్యక్తిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటారు. మరికొన్ని చోట్ల బిగ్ ఫైట్నే నడుస్తుంటుంది. ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల కన్నా స్థానిక పోరు బీభత్సంగా ఉంటుంది. సర్పంచ్ పదవి కోసం ఆశావహులు ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అయితే సర్పంచ్ పీఠం దక్కించుకోవడానికి కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి చేసిన పని తెలిస్తే 'అనుకున్నదొక్కటి - అయినది ఒక్కటి' అనిపించక మానరు!
అనుకున్నదొక్కటి - అయ్యిందొకటి : కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలంలోని ఓ గ్రామ సర్పంచి స్థానం ఎస్సీ మహిళలకు రిజర్వు అయింది. గ్రామంలో రాజకీయాలపై ఆసక్తి కనబరిచే అవివాహితుడైన ఒక వ్యక్తి ఈ రిజర్వేషన్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన మహిళను పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుని, ఆమె పేరును ఓటరు జాబితాలో చేర్చాలని భావించారు. అయితే ఉన్నట్టుండి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మంగళవారం ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీంతో హడావిడిగా బుధవారం ఓ ఆలయంలోకి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కానీ దరఖాస్తు చేయడంలో ఆలస్యం కావడంతో ఆమె పేరు ఓటరు జాబితాలో నమోదు కాకపోవడంతో ఏం చేయాలో తెలియక తలపట్టుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలిసి గ్రామస్థులు 'అనుకున్నదొక్కటి-అయినది ఒక్కటి' అంటూ గుసగుసలాడుకుంటున్నారు.
సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేయాలంటే ఉండాల్సినవి అర్హతలు ఇవే :
- ప్రధానంగా 21 ఏళ్ల వయసు నిండి ఓటరుగా నమోదై ఉండాలి.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల రిజర్వేషన్ స్థానాల్లో పోటీ చేసే వారు తహసీల్దార్ ద్వారా పొందిన కుల ధ్రువీకరణ పత్రం జత పరచడం తప్పనిసరి.
- నేర చరిత్ర, చర, స్థిర ఆస్తులు, విద్యార్హతలతో కూడిన సొంత పూచీకత్తు (అఫిడవిట్) ఇద్దరు సాక్షుల సంతకంతో జత పరచాలి.
- గ్రామ పంచాయతీకి ఇంటి, కుళాయి పన్నులు బకాయిలు ఉండకూడదు.
- ఎన్నికల ఖర్చుల నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేక బ్యాంకు ఖాతా
- వార్డు సభ్యులుగా పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ప్రతిపాదకులు, బలపరిచే వారు సంబంధిత వార్డు ఓటరై ఉండాలి.
- పార్ట్-1లో ప్రతిపాదకుడి సంతకం, పార్ట్-2, 3లలో, ఎన్నికల ఖర్చుల డిక్లరేషన్లో అభ్యర్థి సంతకం అనేది ఉండాలి.
- సర్పంచి నామినేషన్ దరావతు జనరల్ అభ్యర్థులకు రూ.2 వేలు, వార్డు సభ్యుడికి రూ.500 చొప్పున చెల్లించాలి.
- జనరల్ స్థానంలో పోటీ చేసే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభ్యర్థులు కుల ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పిస్తే సగం మినహాయింపు పొందవచ్చు.
