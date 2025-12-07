ETV Bharat / state

పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ అత్తాకోడళ్ల పోరు! - రోజురోజుకీ వేడెక్కుతున్న ఎన్నికల ప్రచారం

రోజురోజుకీ వేడెక్కుతున్న గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం - ఓటింగ్‌కు సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ప్రచారంలో వేగం - సమస్యలను పరిష్కరించి అండగా ఉంటామని హామీలిస్తున్న అభ్యర్థులు

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 10:40 PM IST

3 Min Read
Telangana Panchayat Elections 2025 : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం రోజురోజుకీ వేడెక్కుతుంది. ఓటింగ్‌కు సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ఆశావహులు గెలుపు కోసం వినూత్న ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సమస్యలను పరిష్కరించి అండగా ఉంటామని హామీలిస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల బాండ్‌ పేపర్‌ రాసిస్తున్నారు. అభ్యర్థులకు మద్దతుగా నేతలు ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. నిబంధనలు పాటించకుంటే చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరించారు.

రూ.5,016 అందిస్తానని హామీ : గ్రామాల్లో సర్పంచ్‌, వార్డు ఎన్నికలకు ప్రచారం జోరందుకుంటుంది. అభ్యర్థులు గెలుపు కోసం శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్‌ జిల్లాలోని గ్రామాల్లో ప్రచార సందడి నెలకొంది. గ్రామాల్లో నెలకొన్న సమస్యల పరిష్కారానికి తమ వంతుగా కృషి చేస్తామని హామీలు ఇస్తూ ఇంటింటీ ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. తమకు కేటాయించిన గుర్తులను ప్రజలకు చేరువ చేసేందుకు అభ్యర్థులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే కల్వకుంట్ల సంజయ్ మెట్‌పల్లి మండలం వేంపేటలో పార్టీ బలపర్చి అభ్యర్థుల కోసం ప్రచారం నిర్వహించారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండలం అర్పణపల్లి గ్రామంలో ఓ అభ్యర్థి తనను గెలిపిస్తే గ్రామానికి టెంట్ హౌజ్ , ఇంటింటికి మినరల్ వాటర్ , శుభకార్యాలు అశుభకార్యాలకు రూ.5,016 అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అందించలేని పక్షంలో స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేస్తామని బాండ్ పేపర్ రాసి ఇచ్చి వినూత్నంగా ప్రచారం నిర్వహించారు. వరంగల్ జిల్లా పర్వతగిరి మండలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎలక్షన్ కోడ్‌ను ఉల్లంఘిస్తూ ప్రచారాన్ని నిర్వహించిందని అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని గ్రామస్థులు ఆరోపించారు.

పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ అత్తాకోడళ్ల పోరు! - రోజురోజుకీ వేడెక్కుతున్న ఎన్నికల ప్రచారం (ETV)

అత్తాకోడళ్ల పోరు : దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని దుబ్బాక సీఐ శ్రీనివాస్ ఆశావహులకు సూచించారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరు మండలంలో ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల అయిలయ్య పర్యటించి కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులను గెలిపించాలని ప్రచారం నిర్వహించారు. రాజపేట మండలంలోని నర్సాపురం గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి పదవికి అత్తాకోడళ్లు వేర్వేరు పార్టీల మద్దతుతో బరిలో నిలిచారు. ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ సంతానం ఉంటే అనర్హులనే నిబంధన తొలగంచడంతో కొందరిని అదృష్టం వరించింది. అంతేకాదు వారు ఎన్నికల బరిలో నిలిచి సర్పంచులుగా ఏకగ్రీవమయ్యారు.

కళాకారుల బృందంతో ప్రచారం : సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి మండలం సింగారం తండాలో ఓ అభ్యర్థి ఆడపిల్ల పుడితే 5వేలు.. పెళ్లికి 6వేలు ఇస్తానని వాగ్దానాలిచ్చారు. అమలు చేయకుంటే సంవత్సరం తరువాత పదవి రద్దు చేయవచ్చని బాండ్‌ పేపర్‌ రాసిచ్చారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో భయబ్రాంతులకు గురి చేసి ఓ దళితుడ్ని నామినేషన్ ఉపసంహరించుకునేలా చేయటం పట్ల దళితులు, దళిత సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. సూర్యాపేట జిల్లా తిర్మలగిరి మండలం వెలిశాలలో ఓ అభ్యర్థి కళాకారుల బృందంతో ప్రచారాన్ని హోరెత్తించారు.

ఆరోపణలు : ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలంలో అభ్యర్థులు పోటాపోటీగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. వైరా మండలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థులను గెలిపించాలని ఎమ్మెల్యే మాలోతు రామదాసు నాయక్ రోడ్ షో, ప్రచారం చేశారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మణుగూరు మండలం సమితిసింగారంలో బీఆర్​ఎశ్​ సర్పంచి అభ్యర్థి ప్రచారం రథ డ్రైవర్‌పై కాంగ్రెస్ నాయకులు దాడి చేశారని రేగా కాంతారావు ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పంచాయతీలకు ఇచ్చే నిధులను గత, ప్రస్తుత ప్రభుత్వాలు దుర్వినియోగం చేశాయని బీజేపీ నాయకురాలు మాధవి లత ఆరోపించారు. భద్రాచలం సర్పంచి అభ్యర్థిని గెలిపించాలని ప్రచారం చేశారు.

ఈ నెల 11న ఎన్నిక : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట ఎంపీడీవో కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. ఈ నెల 11 న జరుగు మొదటి విడత ఎన్నికల పోలింగ్‌కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు.

