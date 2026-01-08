13 నుంచి హైదరాబాద్లో 'సెలబ్రేట్ ది స్కై' సంబురాలు - ఈ హాలిడేస్లో అస్సలు మిస్సవకండి
నగరంలో సెలబ్రేట్ ది స్కై పేరుతో సంక్రాంతి సంబురాలు - అంతర్జాతీయ పతంగుల పండుగ, స్వీట్ ఫెస్టివల్, డ్రోన్షోలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించిన ప్రభుత్వం - ఏయే తేదీల్లో ఏయే కార్యక్రమాలుంటాయనే వివరాలు మీకోసం
January 8, 2026
International Kite Festival 2026 : సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ పతంగుల పండగ, స్వీట్ ఫెస్టివల్, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్, డ్రోన్ షోలను నిర్వహిస్తున్నట్లుగా తెలంగాణ పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు వెల్లడించారు. 'సెలబ్రేట్ ది స్కై' పేరుతో సంక్రాంతి సంబురాలు జరుగుతాయని ఆయన వివరించారు. బుధవారం సచివాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన వివరాలను వెల్లడించారు. పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులు ఆకర్షించేందుకు రాయితీలు కల్పిస్తున్నట్లు జూపల్లి కృష్ణారావు తెలిపారు.
జనవరి 13వ తేదీ నుంచి 15 వరకు : సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో జనవరి 13వ తేదీ నుంచి 15 వరకు నిర్వహించే అంతర్జాతీయ పతంగుల పండగలో 19 దేశాల నుంచి 40 మంది అంతర్జాతీయ కైట్ ఫ్లయర్స్, దేశంలోని 15 రాష్ట్రాలకు చెందిన 55 జాతీయ కైట్ ఫ్లయర్స్ పాల్గోనున్నారని జూపల్లి కృష్ణారావు తెలిపారు. పతంగుల పండుగ సందర్భంగా పరేడ్ గ్రౌండ్లో స్వీట్ ఫెస్టివల్, చేనేత హస్తకళల ప్రదర్శన ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. పీపీపీ(పబ్లిక్ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం) విధానంలో రాష్ట్రంలో పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, టూరిజం కాన్క్లేవ్, గ్లోబల్ సమిట్ ద్వారా రూ.22,324 కోట్ల పెట్టుబడి ఒప్పందాలు జరిగాయని, వీటి ద్వారా రాష్ట్రంలోని సుమారు 90వేల ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యమని వివరించారు.
పతంగుల జోష్ : అంతర్జాతీయ పతంగుల పండగలో 19 దేశాల నుంచి 40 మంది అంతర్జాతీయ కైట్ ఫ్లయర్స్ హాజరవుతుండగా, దేశంలోని 15 రాష్ట్రాలకు చెందిన 55 జాతీయ కైట్ ఫ్లయర్స్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. కైట్ ఫెస్టివల్ 2026 సందర్భంగా పరేడ్ గ్రౌండ్లో స్వీట్ ఫెస్టివల్, చేనేత హస్తకళల ప్రదర్శన ఉంటుంది. ఈ మేరకు ఏ రోజు ఏ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయనేదానిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఎప్పుడు : ఈ నెల 13వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ వరకు
నిర్వహించే స్థలం : పరేడ్గ్రౌండ్
ఎంట్రీ ఫీజు : ఈ కైట్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొనేందుకు ఎలాాంటి రుసము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
స్వీట్ ఫెస్టివల్ : కల్చర్ లాంగ్వేజ్ ఇండియన్ కనెక్షన్స్ (క్లిక్) సహకారంతో ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాల నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్ నగరంలో స్థిరపడిన వారు తమ ఇళ్లలో తయారు చేసిన 1,200 వివిధ రకాల మిఠాయిలు, తెలంగాణ పిండి వంటలు 60 స్టాళ్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఎప్పుడు : జనవరి 13 నుంచి 15
ఎక్కడ : పరేడ్ గ్రౌండ్
హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ల విహారం : ఐరోపా దేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులతో అంతర్జాతీయ స్థాయి బెలూన్లతో ప్రదర్శన ఉంటుంది. ఉదయం శివార్లలో, సాయంత్రం పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో నైట్ గ్లో బెలూన్ షో కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ బెలూన్లో విహరించాలనుకునేవారు బుక్ మై షో లాంటి ఆన్ లైన్ ప్లాట్ ఫాంలలో బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఎప్పుడు : ఈ నెల 16 నుంచి 18 వరకు
ఎక్కడ : హిమాయత్సాగర్ సమీపంలో
మెగా డ్రోన్ షో : అత్యాధునిక డ్రోన్లతో మెగా షో కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఎల్ఈడీ లైట్లతో కూడిన రేస్కోర్స్ భారీ స్క్రీన్లపై ఫస్ట్ పర్సన్ వ్యూ (ఎఫ్పీవీ) వీడియో ఫీడ్స్, డ్రోన్లతో గగనతలంలో ఫుట్బాల్ ఆటతో పాటు తెలంగాణ ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల ప్రదర్శన ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంటాయి. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ఎలాంటి రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రవేశం ఉచితం.
ఎప్పుడు : ఈ నెల 16 నుంచి 17 వరకు
ఎక్కడ : గచ్చిబౌలి స్టేడియం
