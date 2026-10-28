రాష్ట్రంలో పలువురు IAS అధికారుల బదిలీ - కీలక పోస్ట్ నుంచి జయేశ్ రంజన్ ఔట్
IAS Transfers in Telangana : తెలంగాణలో కీలక బాధ్యతల్లో ఉన్న ఐఏఎస్ అధికారులను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. కోర్ అర్బన్ స్పెషల్ సీఎస్గా ఉన్న జయేశ్ రంజన్ను అటవీ శాఖకు బదిలీ చేసింది.
Published : October 28, 2026 at 12:57 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 1:06 PM IST
IAS Transfers in Telangana : తెలంగాణలో కీలక బాధ్యతల్లో ఉన్న పలువురు ఐఏఎస్ అధికారులను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. స్వచ్ఛంద ఉద్యోగ విరమణ ఆలోచనలో ఉన్న సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి జయేశ్ రంజన్ను మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్రత్యేక సీఎస్ బాధ్యతల నుంచి ప్రభుత్వం తప్పించింది. అటవీ, పర్యావరణ శాఖల ప్రత్యేక సీఎస్గా బదిలీ చేసింది. మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా సెక్రటరీతో పాటు జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల ప్రత్యేక అధికారిగా హెచ్ఎండీఏ కమిషనర్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు.
పంచాయతీరాజ్కు నవీన్ మిత్తల్
జయేశ్ రంజన్ అదనపు బాధ్యతల్లో ఉన్న క్రీడలు, హెరిటేజ్ తెలంగాణ బాధ్యతలను వాణి ప్రసాద్కు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. విద్యుత్ శాఖ ప్రత్యేక సీఎస్ నవీన్ మిత్తల్ను పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు బదిలీ చేసింది. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సరఫరా విషయంలో నవీన్ మిత్తల్పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
విద్యుత్ శాఖ ప్రత్యేక సీఎస్గా వికాస్ రాజ్
విద్యుత్ శాఖ ప్రత్యేక సీఎస్గా వికాస్ రాజ్ను ప్రభుత్వం నియమించింది. రోడ్లు, భవనాలు, రవాణా శాఖల కార్యదర్శిగా సీనియర్ ఐఏఎస్ ఇలంబర్తి నియమితులయ్యారు. పశు సంవర్ధక శాఖ కార్యదర్శిగా కూడా ఇలంబర్తి అదనపు బాధ్యతల్లో కొనసాగనున్నారు. దేవాదాయ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా ఉన్న శైలజా రామయ్యర్ను ప్రభుత్వం రెవెన్యూ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా నియమించింది.
గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా అదనపు బాధ్యతల నుంచి సబ్యసాచి ఘోశ్ను తొలగించిన ప్రభుత్వం, రాహుల్ బొజ్జాకు ఆ బాధ్యతలను కేటాయించింది. మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖల ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా శృతి ఓజా నియమితులయ్యారు. వైద్యారోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్గా ముషారఫ్ అలీని నియమించిన ప్రభుత్వం, రైతు పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ సీఎండీగా అదనపు బాధ్యతలను కూడా అప్పగించింది. మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖల డైరెక్టర్గా సంగీత సత్యనారాయణ నియమితులయ్యారు. టీజీ రెడ్కో ఎండీగా ఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ జితేశ్.వి.పాటిల్కు అదనపు బాధ్యతలు కేటాయించారు.
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