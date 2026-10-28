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రాష్ట్రంలో పలువురు IAS​ అధికారుల బదిలీ - కీలక పోస్ట్​ నుంచి జయేశ్ రంజన్​ ఔట్

IAS Transfers in Telangana : తెలంగాణలో కీలక బాధ్యతల్లో ఉన్న ఐఏఎస్ అధికారులను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. కోర్​ అర్బన్​ స్పెషల్ సీఎస్​గా ఉన్న జయేశ్​ రంజన్​ను అటవీ శాఖకు బదిలీ చేసింది.

IAS Officers Transfers
తెలంగాణలో ఐఏఎస్​ అధికారుల బదిలీలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2026 at 12:57 PM IST

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Updated : October 28, 2026 at 1:06 PM IST

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IAS Transfers in Telangana : తెలంగాణలో కీలక బాధ్యతల్లో ఉన్న పలువురు ఐఏఎస్ అధికారులను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. స్వచ్ఛంద ఉద్యోగ విరమణ ఆలోచనలో ఉన్న సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి జయేశ్ రంజన్​ను మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అండ్ అర్బన్ డెవలప్​మెంట్ ప్రత్యేక సీఎస్ బాధ్యతల నుంచి ప్రభుత్వం తప్పించింది. అటవీ, పర్యావరణ శాఖల ప్రత్యేక సీఎస్​గా బదిలీ చేసింది. మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా సెక్రటరీతో పాటు జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్, మల్కాజి​గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల ప్రత్యేక అధికారిగా హెచ్ఎండీఏ కమిషనర్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు.

పంచాయతీరాజ్​కు నవీన్​ మిత్తల్

జయేశ్ రంజన్ అదనపు బాధ్యతల్లో ఉన్న క్రీడలు, హెరిటేజ్ తెలంగాణ బాధ్యతలను వాణి ప్రసాద్​కు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. విద్యుత్ శాఖ ప్రత్యేక సీఎస్ నవీన్ మిత్తల్​ను పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు బదిలీ చేసింది. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సరఫరా విషయంలో నవీన్ మిత్తల్​పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

విద్యుత్ శాఖ ప్రత్యేక సీఎస్​గా వికాస్ రాజ్

విద్యుత్ శాఖ ప్రత్యేక సీఎస్​గా వికాస్ రాజ్​ను ప్రభుత్వం నియమించింది. రోడ్లు, భవనాలు, రవాణా శాఖల కార్యదర్శిగా సీనియర్ ఐఏఎస్​ ఇలంబర్తి నియమితులయ్యారు. పశు సంవర్ధక శాఖ కార్యదర్శిగా కూడా ఇలంబర్తి అదనపు బాధ్యతల్లో కొనసాగనున్నారు. దేవాదాయ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా ఉన్న శైలజా రామయ్యర్​ను ప్రభుత్వం రెవెన్యూ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా నియమించింది.

గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా అదనపు బాధ్యతల నుంచి సబ్యసాచి ఘోశ్​ను తొలగించిన ప్రభుత్వం, రాహుల్ బొజ్జాకు ఆ బాధ్యతలను కేటాయించింది. మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖల ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా శృతి ఓజా నియమితులయ్యారు. వైద్యారోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్​గా ముషారఫ్ అలీని నియమించిన ప్రభుత్వం, రైతు పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ సీఎండీగా అదనపు బాధ్యతలను కూడా అప్పగించింది. మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖల డైరెక్టర్​గా సంగీత సత్యనారాయణ నియమితులయ్యారు. టీజీ రెడ్కో ఎండీగా ఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ జితేశ్​.వి.పాటిల్​కు అదనపు బాధ్యతలు కేటాయించారు.

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Last Updated : October 28, 2026 at 1:06 PM IST

TAGGED:

IAS OFFICERS TRANSFERS
JAYESH RANJAN
ఐఏఎస్​ అధికారుల బదిలీలు
IAS TRANSFERS

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