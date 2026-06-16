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జూన్​ 26న రైతుభరోసా నిధుల విడుదల! - ఒకేసారి చెల్లించేలా సర్కారు కసరత్తు

రైతు సంక్షేమంపై మరింత దృష్టి పెట్టనున్న రేవంత్ సర్కారు - 18న రైతుభరోసా నిధుల విడుదలపై తుది నిర్ణయం - బహిరంగ సభలో సీఎం చేతులమీదుగా రైతుభరోసా విడుదలయ్యే అవకాశం

RYTHU BHAROSA
Rythu Bharosa Scheme in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 7:20 AM IST

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Rythu Bharosa Scheme in Telangana : అన్నదాతల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా మరిన్ని చర్యలు చేపట్టేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. గురువారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగే కేబినెట్​ సమావేశంలో పలు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 26న రైతుభరోసా నిధులను ఒకేసారి రైతులందరి ఖాతాల్లో వేయడం, వ్యవసాయ రంగంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నట్లు తెలిసింది.

రైతు సంక్షేమంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరింత దృష్టి సారించనుంది. ఈ నెల 18న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగే కేబినెట్ మీటింగ్​లో వానాకాలం పంటల సాగు, ఎరువులు, విత్తనాలతోపాటు ధాన్యం కొనుగోలు తదితర అంశాలపై ప్రత్యేకమైన చర్చ జరగనుంది. వీటితోపాటు అన్నదాతలు ఎదురుచూస్తున్న రైతుభరోసాను ఒకేసారి రైతులందరి ఖాతాల్లో వేయడం, అది కూడా వానాకాలం పంట సాగుకు ఉపయోగపడేలా ఈ నెలలోనే నిధులను జమ చేసేలా నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.9 వేల కోట్లు : ఈ నెల 26న కానీ లేదా నెలాఖరులో రైతుల ఖాతాల్లో రూ.9 వేల కోట్లు జమ చేయాలని సీఎం నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి తదితరులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి వ్యవసాయ రంగంలో తీసుకోవాల్సిన పలు చర్యలపై సమాలోచన చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, వివిధ పథకాల అమలు తీరు, రానున్న రోజుల్లో మంత్రులు సవాల్‌గా స్వీకరించి పనిచేయాల్సిన కార్యక్రమాల గురించి, రాష్ట్రంలో వర్తమాన రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి కూడా మంత్రులతో చర్చించనున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

బహిరంగ సభ నిర్వహించి : జూన్​ మాసంలో వానాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో రైతులకు ఎరువులు, విత్తనాల వంటి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అందించే చర్యలతోపాటు రైతు భరోసాపై చర్చించి కేబినెట్ ఓ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఏడాదికి ఎకరాకు రూ.15 వేల చొప్పున రైతు భరోసా ఇస్తామని ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రకటించి మేనిఫోస్టోలో పొందిపర్చింది. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూ.10 వేల నుంచి రూ.12 వేలకు పెంచి ఇస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రూ.19,500 కోట్లను ప్రభుత్వం రైతు భరోసా కింద చెల్లించింది.

గత వానాకాలం సీజన్​లో 69.4 లక్షల మంది రైతులకు రూ.8,744 కోట్ల నిధులను రైతు భరోసా పథకం కింద ప్రభుత్వం అన్నదాతల ఖాతాల్లో వేసింది. యాసంగి పంట కాలంలో రూ.5,653 కోట్లు మాత్రమే చెల్లించింది. రైతు భరోసాను దశలవారీగా, సాగు గడువు ముగిశాక ఇవ్వడంతో రైతుల్లో కొంత అసంతృప్తి నెలకొందని వివిధ వర్గాల నుంచి సమాచారం అందడంతో, అన్నదాతలకు మేలు జరిగేలా నిధులను జమ చేయాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి మంత్రివర్గ సహచరులకు స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది.

రైతు భరోసా నిధుల సమీకరణ : ఈ నెల 26న రైతులతో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించి అక్కడే సీఎం తానే రైతుభరోసా విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్థికశాఖ నిధుల సమీకరణ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. రెండుచోట్ల రైతులతో సభలు నిర్వహించాలనే ఆలోచనతో రేవంత్ సర్కారు ఉన్నట్లు తెలిసింది. దేశంలో ఎక్కడా లేనివిధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొక్కజొన్న కొనుగోలు చేసిందని రానున్న రోజుల్లో ఇంకా సాగు విస్తీర్ణం పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో దీనిపైనా సమగ్రంగా చర్చించనున్నట్లు తెలిసింది. సన్నరకం వరి సాగు, అసలు ఏయే రకాలు సాగు చేయాలి, ఈ విషయంలో రైతులకు అవగాహన ఎలా పెంచాలి? అనేటువంటి తదితర అంశాలపైనా చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. ఆయా అంశాలను ఈ నెల 18న కేబినెట్ మినిస్టర్లతో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశముంది.

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రైతుబంధు రైతుభరోసా నిధులు
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