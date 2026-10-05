మీరు నిరుద్యోగులా? - అయితే వివరాలు ఇవ్వండి! - ఉపాధి కల్పనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సర్వే
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 18-35 ఏళ్ల వయస్సు గల నిరుద్యోగుల వివరాలను సేకరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఉపాధి కల్పన, మార్కెటింగ్ పథకం(ఈజీఎంఎం), పథకాల కింద శిక్షణ ఇచ్చి ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగాలు కల్పించాలని భావిస్తోంది.
Published : October 5, 2026 at 12:38 PM IST
Unemployed People Information in Telangana : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 18 నుంచి 35 ఏళ్ల వయస్సు గల నిరుద్యోగుల వివరాలను సేకరించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఆదివారం అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలోని 12,760 గ్రామాల్లోని పంచాయతీ సెక్రటరీల ద్వారా నిరుద్యోగుల సమగ్ర సమాచారం తీసుకొని ఆన్లైన్లో నమోదు చేయించాలని సూచనలు చేసింది.
రెండు రోజుల్లోగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేసింది. నిరుద్యోగి పేరు సహా వారికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత, విద్యార్హత వివరాలను తెలంగాణ ఈ-పంచాయత్ వెబ్సైట్లో నమోదు చేయాలని పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ఆదేశించింది. సర్వే వివరాలను పంచాయతీ సెక్రటరీలు ధ్రువీకరించి సమర్పించాలని నిర్దేశించింది.
రాష్ట్రంలో ఈ తరహా సర్వే మొదటిసారి
నిరుద్యోగుల గురించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్షేత్రస్థాయిలో సమాచారం తీసుకోవడం చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి. ఈ వివరాల ఆధారంగా వారికి ఉపాధి కల్పన, మార్కెటింగ్ పథకం (ఈజీఎంఎం), ఇతర పథకాల కింద ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్రైవేట్ రంగంలో ఉపాధి కల్పించాలని చూస్తోంది. ఇటీవల ఈజీఎంఎం కొత్త కార్య నిర్వహణాధికారి (సీఈవో) రవీందర్ సమావేశం నిర్వహించగా, పలు కార్పొరేట్ సంస్థలు గ్రామీణ ప్రాంతాల యువతకు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని ప్రతిపాదించినట్లు తెలిసింది. దీనికి అనుగుణంగా యువత వివరాలు సేకరించి, వాటి ప్రాతిపదికన కార్యాచరణ చేపట్టాలని ప్రణాళికలు వేస్తోంది. యువత సన్నద్ధత ఆధారంగా వివిధ రకాల వృత్తి నైపుణ్యాలు (శిక్షణ) కల్పించి, ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు కల్పించాలని యోచిస్తోంది.
రాజీవ్ యువ వికాసం అమలు
ఇదిలా ఉండగా, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాల నిరుద్యోగులకు స్వయం ఉపాధి కల్పించడానికి రూపొందించిన రాజీవ్ యువ వికాసం పథకం అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఏడాదిన్నరగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ పథకాన్ని నవంబరులో ప్రారంభించాలని నిర్ణయించినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. రాజీవ్ యువ వికాసం పథకం కింద ఎంపికైన లబ్ధిదారులకు స్వయం ఉపాధి యూనిట్లు లేదంటే చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునేలా ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయాన్ని సబ్సిడీ కింద రూ.50 వేల నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు అందించనుంది.
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