ఘనంగా 'మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి' వేడుకలు! - ఇవాళ కొడంగల్లో సంబురాలకు హాజరుకానున్న సీఎం
Diwali Celebration in Indiramma New Houses : రాష్ట్రంలో మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శనివారం పలువురు లబ్ధిదారులు తమ ఇళ్లలో దీపాలు వెలిగించి సంబురాలు చేసుకున్నారు.
Published : November 8, 2026 at 8:13 AM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రప్రభుత్వం తలపెట్టిన ‘మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి’వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పలువురు లబ్ధిదారులు తమ ఇళ్ల గోడలకు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన స్టిక్కర్లు అంటించుకుని ఇళ్లలో దీపాలు వెలిగించారు. కుటుంబ సభ్యులంతా గ్రూపు ఫొటోలు దిగి తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. పలుచోట్ల మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు లబ్ధిదారుల ఇళ్లలో వేడుకల్లో పాల్గొని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో దీపావళి వేడుకలు
రాష్ట్రంలో మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల వెబ్సైట్లో ‘మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి వేడుకలతో ప్రత్యేక లోగోను ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శనివారం సుమారు 20 వేల మందికి పైగా లబ్ధిదారులు తమ ఇళ్లలో దీపాలు వెలిగించి పండుగ సంబరాలు జరుపుకున్నారు. మొత్తం 2.21 లక్షల ఇళ్లలో వేడుకలు జరుపుకొనేలా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది.
కొడంగల్లో పాల్గోనున్న సీఎం రేవంత్
నేడు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో జరిగే సంబురాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పాల్గొననున్నారు. పాలేరు నియోజకవర్గంలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డితోపాటు పలు ప్రాంతాల్లో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, కలెక్టర్లు, స్థానిక అధికారులు పాల్గొననున్నారు. ఆదివారం రాత్రి వరకు మొత్తం 2 లక్షలకు పైగా గృహాల్లో ‘మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి’స్టిక్కర్ను అంటించి దీపాలు వెలిగించే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం ఇప్పటి వరకు లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.7,996 కోట్లు జమ చేసింది.
మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి వేడుకల్లో మంత్రులు
రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామల మా ఇందిరమ్మ వేడుకల్లో రెవెన్యూ, గృహ నిర్మాణశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పాల్గొన్నారు. షాద్నగర్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్తో కలిసి ఓ లబ్ధిదారురాలి ఇంటికి వెళ్లి వేడులకు హాజరయ్యారు. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కోడేరులో పర్యాటకశాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు పండుగ పోస్టరును ఆవిష్కరించి ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో వేడుకలు జరుపుకోవాలని సూచించారు.
బీసీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ హుస్నాబాద్లో లబ్ధిదారులతో కలిసి బాణసంచా కాల్చారు. ములుగులో పంచాయతీరాజ్శాఖ మంత్రి సీతక్క వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. పేదల సొంతింటి కలను నెరవేర్చడమే ప్రజాపాలన ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఈ సందర్భంగా మంత్రులు పేర్కొన్నారు. నల్గొండ మండలంలోని జీకే అన్నారంలో నిర్వహించిన మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్న కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్ లబ్ధిదారులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
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