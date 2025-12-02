నెల రోజులు రాకపోతే ఉద్యోగం పోయినట్టే! - ప్రభుత్వ పాఠశాల టీచర్లు ఇక జాగ్రత్త
ప్రభుత్వ టీచర్లకు పక్కాగా ముఖ గుర్తింపు హాజరు - విధులకు రానివారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయం - సెలవు పత్రం ఇవ్వకుండా విధులకు నెల రోజుల పాటు గైర్హాజరైతే తొలగింపే
Published : December 2, 2025 at 7:26 AM IST
Facial Recognition Attendance for Government Teachers : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కొందరు టీచర్లు వేళాపాళా లేకుండా ఇష్టానుసారం వచ్చి వెళ్తుంటారు. అకస్మాత్తుగా సెలవులు పెడుతుంటారు. అలా చేయడం ఇక నుంచి కుదరదు. చెప్పా పెట్టకుండా, అధికారికంగా సెలవు పత్రం ఇవ్వకుండా విధులకు వరుసగా నెల రోజుల పాటు గైర్హాజరైతే వారిని శాశ్వతంగా ఉద్యోగం నుంచి తొలగించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్ నికోలస్ సోమవారం ముఖ గుర్తింపు హాజరు (ఎఫ్ఆర్ఎస్), మధ్యాహ్న భోజనం పథకం అమలు తదితర అంశాలపై జిల్లాల డీఈఓలతో ఆన్లైన్లో సమీక్షించారు.
ఎఫ్ఆర్ఎస్ అమలు తర్వాత ఉపాధ్యాయుల హాజరు శాతం, అనధికారిక గైర్హాజరు వంటి తదితర అంశాలపై చర్చించారు. ఈ వివరాలు డీఈఓలకు కూడా ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నందున వాటిపై తరచూ సమీక్ష నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ఉపాధ్యాయులు వరుసగా నెలరోజులపాటు అనుమతి లేకుండా విధులకు హాజరు కాకుంటే షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసి, విచారణ చేసి, ఉద్యోగం నుంచి శాశ్వతంగా తొలగిస్తున్నట్లు గెజిట్లో ప్రచురించాలని డీఈఓలకు సూచించారు. వాస్తవానికి ఒక రోజు అనధికారికంగా పాఠశాలకు రాకున్నా చర్యలు తీసుకోవచ్చని కాకపోతే అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యం బారిన పడ్డానని, రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యానని ఇలా ఏదో ఒక సాకు చూపి కోర్టుల్లో కేసులు వేస్తారన్న చర్చ కూడా జరిగింది. దాంతో నెల రోజులు వరకు వేచి చూసి షోకాజ్ నోటీసులు ఇవ్వాలని చెప్పారు.
ఆలస్యంగా వచ్చేవారిపైనా : గత ఆగస్టు నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ముఖగుర్తింపు హాజరు ద్వారా టీచర్లు వచ్చిన, వెళ్లిన సమయం రికార్డు అవుతుంది. కాకపోతే ఈ వేళల్ని ఎవరూ అంత కచ్చితంగా పట్టించుకోవడం లేదు. విధులకు హాజరయ్యారా? లేదా? అన్నదే పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నారు. ఇకనుంచి ఆలస్యంపై కూడా దృష్టి సారిస్తామని విద్యాశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ముఖ గుర్తింపు హాజరు అమలుతో హెడ్మాస్టర్లకు ఇబ్బందులు తప్పాయి. గతంలో కొంత ఆలస్యంగా వస్తా, ముందుగా వెళతా అని కొందరు అడిగేవారు. భవిష్యత్తులో ఏ సమయానికి వచ్చారు, వెళ్లారనే లెక్కలు కూడా తీస్తారన్న ఆలోచనతో ప్రస్తుతం తమను ఎవరూ అడగడం లేదని గెజిటెడ్ హెచ్ఎం ఒకరు చెప్పారు.
రెండేళ్లలో 50 మంది టీచర్ల తొలగింపు : ఏటా కొందరు టీచర్లు లాంగ్ లీవ్లపై వెళ్తుంటారు. అలాంటి వారు ఎక్కువగా విదేశాల్లో ఉన్న తమ పిల్లలు, భాగస్వాముల వద్దకు వెళ్తారు. ఆరు నెలలని అనుమతి తీసుకొని ఒకటి, రెండేళ్లైనా విధులకు రాని వారు సైతం ఉన్నారు. అలాంటి వారిని గత రెండేళ్లలో సుమారు 50 మందిని ఉద్యోగం నుంచి శాశ్వతంగా తొలగించామని విద్యాశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. కొందరు కనీసం సెలవులను పొడిగించుకుంటామని కూడా సమాచారం ఇవ్వడం లేదని వెల్లడించారు. ఇలా దీర్ఘకాలికంగా విధులకు హాజరు కానివారికి వెంటనే షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసి, ఉద్యోగం నుంచి తొలగించే చర్యలు చేపట్టాలని ఉన్నతాధికారులు సూచించారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు 24 వేల పాఠశాలల్లో సుమారు 1.15 లక్షల మంది టీచర్లు ఉండగా వారిలో 6,100 మంది ఇతర పాఠశాలలు, విద్యాశాఖలోని ఇతర విభాగాల్లో డిప్యుటేషన్లపై విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
