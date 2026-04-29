హైదరాబాద్‌ మెట్రో ఇక తెలంగాణ ప్రభుత్వానిదే - మెట్రో ఫేజ్‌-2కు మార్గం సుగమం

ఎల్‌ అండ్‌ టీతో పూర్తయిన షేర్ల కొనుగోలు ఒప్పందం ప్రక్రియ - రూ.1,461.47 కోట్ల విలువైన వంద శాతం షేర్ల బ‌దిలీ - మెట్రో ఫేజ్‌-1 ప్రభుత్వ స్వాధీనంతో మెట్రో ఫేజ్‌-2కు మార్గం సుగమం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 9:52 PM IST

Telangana Govt Takes Over Hyderabad Metro : హైద‌రాబాద్ మెట్రోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా స్వాధీనం చేసుకుంది. పలు చర్చల అనంతరం లార్సన్ అండ్ టూబ్రో లిమిటెడ్, హైదారాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ సంస్థలతో షేర్ల కొనుగోలు ఒప్పందం జరిగింది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఎల్​టీఎంఆర్​హెచ్​ఎల్​కు ఉన్న వంద శాతం షేర్లను రూ.1,461.47 కోట్ల ఈక్విటీ విలువకు ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ ఒప్పందంపై హెచ్​ఎంఆర్​ఎల్ తరఫున ఎండీ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, ఎల్​అండ్​టీ లిమిటెడ్ తరపున డీకీ సేన్, హెచ్​ఎంఆర్​ఎల్ త‌ర‌ఫున‌ కేవీబీ రెడ్డి సంతకాలు చేశారు.

మెట్రో ప్రభుత్వ పరం : ఎల్​ అండ్ టీ కంపెనీ నుంచి మెట్రో రైలును స్వాధీనం చేసుకునే ఒప్పందానికి ముందుగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ఎల్ అండ్ టీ ఛైర్మన్‌, ఎండీ ఎస్‌.ఎన్‌.సుబ్రహ్మణ్యన్ మ‌ర్యాద‌పూర్వకంగా క‌లుసుకున్నారు. ప‌లు అంశాల‌పై సిఎం రేవంత్ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యన్ మ‌ధ్య చ‌ర్చలు జరిగాయి. అనంతరం మెట్రోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది.

షేర్ల కొనుగోలు ఒప్పందం : హైద‌రాబాద్ మెట్రో రైలు ఫేజ్‌-1ను హైదారాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ ద్వారా స్వాధీనం చేసుకోవాల‌ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ‌తంలోనే నిర్ణయించింది. ఎల్ అండ్ టీ తో గత కొద్ది రోజులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు నిర్వహించింది. ఈ నేప‌థ్యంలో హెచ్​ఎంఆర్​ఎల్ ఛైర్మన్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యద‌ర్శి కె. రామకృష్ణారావు, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్, హెచ్​ఎంఆర్​ఎల్ ఎండీ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, ఎల్ అండ్ టీ, హెచ్​ఎంఆర్​ఎల్ ప్రతినిధులు ఇవాళ రాష్ట్ర స‌చివాల‌యంలో స‌మావేశ‌మ‌య్యారు. స‌మావేశంలో లార్సన్ అండ్ టూబ్రో లిమిటెడ్, మెట్రో రైల్ హైదారాబాద్ లిమిటెడ్ సంస్థలతో షేర్ల కొనుగోలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు.

ట్రాన్సాక్షన్ అడ్వైజర్‌గా ఐడీబీఐ : ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఎల్ అండ్ టీ హామీతో హెచ్​ఎంఆర్​ఎల్​పై ఉన్న రూ. 13,538.53 కోట్ల అప్పును (2026, ఏప్రిల్ 30వ తేదీ నాటికి) తెలంగాణ ప్రభుత్వం హామీతో రీఫైనాన్స్ చేశారు. ఈ లావాదేవీకి ట్రాన్సాక్షన్ అడ్వైజర్‌గా ఐడీబీఐ కేపిటల్ వ్యవహరించగా, లీగల్ అడ్వైజరీ సేవలను సరఫ్ అండ్ పార్ట్నర్స్ సంస్థ అందించింది.

సుమారు 86 కోట్ల మంది ప్రయాణాలు : హైద‌రాబాద్‌లో ఎల్​అండ్​టీ, మెట్రో రైల్ హైదారాబాద్ లిమిటెడ్ సంస్థ 2017, నవంబర్ నుంచి మూడు కారిడార్లలో మొత్తం 69 కిలోమీటర్ల నెట్‌వర్క్‌తో హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ఫేజ్–1ను నిర్మించి నిర్వహిస్తోంది. మెట్రోలో ప్రస్తుతం రోజుకు సుమారు 4.50 లక్షల మంది ప్రయాణికులు రాక‌పోక‌లు కొనసాగిస్తున్నారు. మెట్రో ప్రారంభమైన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారు 86 కోట్ల ప్రయాణాలు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ఫేజ్–1ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవ‌డంతో ఫేజ్–1, ప్రతిపాదిత ఫేజ్–2 నెట్‌వర్క్ రూప‌క‌ల్పన‌, ప‌నులు, ప్రణాళిక‌, అమలు, సేవల అమలు సమన్వయం సాధ్యమవుతుంది. భ‌విష్యత్‌లోనూ హైదరాబాద్ నగరానికి మరింత సమగ్ర, ఆధార‌ప‌డద‌గిన‌, ప్రయాణికులకు అనుకూలమైన మెట్రో రైలు నెట్‌వర్క్ ఏర్పడుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

