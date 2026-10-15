చెత్త నిర్వహణకు ఏటా రూ. 1000 కోట్లు - కార్పొరేషన్ అధికారులపై వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు
TG Govt Spending 1,000 crores On wastage - 10,000 టన్నుల చెత్త నగరంలో ప్రతిరోజూ ఉత్పత్తి అవుతుంది. దాని నుంచి సంపద సృష్టించకుండా అదనంగా ఖర్చు చేస్తున్నారని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు.
Published : October 15, 2026 at 4:23 PM IST
TG Govt Spending 1,000 Crores On Wastage : హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రతిరోజూ 10,000 టన్నుల చెత్త ఉత్పత్తి అవుతుంది. దాని నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం ఏటా రూ. 1,000 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. ఉద్యోగుల జీతాలు మినహాయిస్తే, కేవలం చెత్త రవాణా, నిర్వహణకే రూ. 800 కోట్లు ఖర్చవుతున్నాయి. చెత్తతో సంపద సృష్టిస్తున్న ఈ రోజుల్లో వ్యర్థాల సేకరణ, రవాణా, నిర్వహణపై ఏటా వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్న జీహెచ్ఎంసీ అధికారులపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వికేంద్రీకరణ నమూనాను అందిపుచ్చుకుని చెత్తను కొనుగోలు చేయడానికి చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ముందుకు వస్తున్నాయి. కార్పొరేషన్ అధికారులు రాంకీ సంస్థ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
జీతాల చెల్లింపులో జాప్యం
ఇటీవల పునర్విభజన ప్రక్రియతో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. ఖజానా ఖాళీగా ఉండటంతో కమిషనర్ ఆర్వి కర్ణన్ సెప్టెంబర్ 1వ తేదీకి బదులుగా 10వ తేదీన ఉద్యోగుల జీతాలు చెల్లించారు. పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా ఏర్పడిన కొత్త కార్పొరేషన్లు ఎంఎంసీ, సీఎంసీలలో కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఆస్తి పన్ను రాబడిలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ పారిశుధ్యంపై అది చేస్తున్న ఖర్చులు ఆదాయానికి మించి పెరుగుతున్నాయి.
చెత్తే సంపద
చెత్తను కాల్చి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. ఎరువులు తయారు చేయవచ్చు. కాగితం, లోహం, ప్లాస్టిక్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను రీసైక్లింగ్ ద్వారా అమ్ముకోవచ్చు. పనికిరాని వ్యర్థాలను కుప్పలుగా పోస్తే దాని నుంచి పునరుత్పాదక సహజ వాయువు ఉత్పత్తి అవుతుంది. దానిని వాహనాలు నడపడానికి లేదా వంట చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. చాలా సంవత్సరాలుగా సూక్ష్మ, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు జీహెచ్ఎంసీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. "మేము డబ్బు సంపాదిస్తాం. మాకు చెత్త ఇవ్వండి" అని వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. కానీ కమిషనర్లు పోటీదారులను అనుమతించడం లేదు.
ఉదాహరణలు ఇవే!
- ఒక కంపెనీ చాలా సంవత్సరాలుగా జీహెచ్ఎంసీకి లేఖలు రాస్తూ, ఎల్బీ నగర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉత్పత్తి అయ్యే చెత్తను కొనుగోలు చేసి, యాచారంలో ఒక విద్యుత్ ప్లాంటును నడుపుతామని చెబుతోంది. అధికారులు దానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు.
- ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి చెత్త సేకరణలో కార్మికులతో పాటు భాగస్వామ్యమై, కాగితం వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ కేంద్రాలకు తరలిస్తామంటూ ఐటీసీ, తదితర సంస్థలు విజ్ఞప్తి చేశాయి. కానీ వాటిని గ్రేటర్ పారిశుద్ధ్య విభాగం పక్కన పెట్టింది.
రాంకీని అడ్డుకోవడంపై ఆందోళనలు
హైదరాబాద్లో వ్యర్థాల సేకరణకు సంబంధించి కొందరు యువకులు సూక్ష్మ, మధ్య తరహా పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇలాంటి 15 కంపెనీలు గత కొన్ని రోజులుగా పురపాలక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ను కలుస్తున్నారు. ఐటీ కంపెనీలు, పరిశ్రమల్లో చెత్తను సేకరించి తమ కంపెనీలను నడుపుతున్నామని అయితే తమకు చెత్తను అప్పగించే కంపెనీలకు రాంకీ చాలా ఏళ్లుగా నోటీసులు జారీ చేస్తోందని ఆయా కంపెనీలు విచారించాయి.
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