మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ డ్రగ్స్ కేసు - 9 మంది అధికారులతో సిట్
మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ డ్రగ్స్ కేసులో సిట్ ఏర్పాటు - మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో 9 మంది అధికారులతో సిట్ ఏర్పాటు - సీపీ సుధీర్బాబు పర్యవేక్షణలో విచారణ చేయనున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం
Published : March 17, 2026 at 5:22 PM IST
Special Investigation Team on Moinabad Farmhouse Drugs Case : మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ డ్రగ్స్ కేసులో సిట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ కేసును విచారణ చేయడానికి 9 మంది అధికారులతో సిట్ ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రకటించింది. ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీసు కమిషనర్ సుధీర్బాబు పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారణ చేయనున్నట్లు తెలిపింది.