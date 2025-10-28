ETV Bharat / state

వరంగల్​లో రుద్రమదేవి స్నానమాడిన మెట్ల బావి - పూర్వ వైభవంతో కళకళ

కాకతీయుల కాలం నాటి శిల్పసంపదకు అద్దం పడుతున్న మెట్లబావి - వరంగల్‌ ఫోర్టురోడ్డు శివనగర్‌లో నలువైపులా 14 మీటర్ల వెడల్పుతో చతురస్రాకారం - పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తవడంతో ప్రారంభించిన మంత్రి కొండా సురేఖ

RESTORE THE KAKATIYA ERA STEPWELL
కాకతీయుల కాలం నాటి మెట్లబావి (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Restore The Kakatiya Era Stepwell In Warangal : దక్షిణ భారతదేశంలో తొలి మహిళా పరిపాలకురాలు రాణి రుద్రమదేవి స్నానమాడిన కాకతీయుల కాలం నాటి మెట్లబావికి పూర్వ వైభవం వచ్చింది. వరంగల్‌ ఫోర్టు రోడ్డు శివనగర్‌లో నలువైపులా 14 మీటర్ల వెడల్పుతో చతురస్రాకారంలో నాడు నిర్మించిన ఈ బావి, కాకతీయుల కాలం నాటి శిల్ప సంపదకు అద్దం పడుతోంది. కాలానుక్రమంగా సరైన నిర్వహణ లేక శిథిలావస్థకు చేరిన బావి పునరుద్ధరణ పనులను ఇటీవల చేపట్టారు. అవి పూర్తవడంతో సోమవారం దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రారంభించారు. కాకతీయ కోట నుంచి ఈ బావికి రుద్రమదేవి సొరంగ మార్గం గుండా వచ్చేవారని, ప్రస్తుతం ఆ మార్గం మట్టితో పూడుకుపోయిందని స్థానికులు చెబుతారు.

అద్భుతమైన నిర్మాణ శైలి : కాకతీయ రాణి రుద్రమదేవి స్నానమాడిన మెట్ల బావి రెండేళ్ల క్రితం కనుమరుగయ్యే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఆ కాలం నాటి శిల్ప సంపద, అద్భుత నిర్మాణ శైలికి అద్దం పట్టే ఈ బావి పునరుద్ధరణ పనులకు ప్రభుత్వం ఏడాదిన్నర కిందట శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ మెట్ల బావిని సికింద్రాబాద్‌ బన్సీలాల్‌పేటలోని బావి మాదిరిగా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు సర్కారు నిర్ణయించింది. సుమారు రూ.49 లక్షల నిధులను కేటాయించింది. బన్సీలాల్‌పేట మెట్ల బావిని పునరుద్ధరించిన సంస్థకే ఈ పనులు అప్పగించారు. ఏడాది కిందట పనులు ప్రారంభించిన సంస్థ, ఈ ఏడాది మార్చిలో పనులు పూర్తి చేస్తుందని అందరూ ఆశించారు. ఏ కారణం చేతనో పనులు కాస్త ఆలస్యం అయి తాజాగా పూర్తయ్యాయి.

కాకతీయులు ప్రజల తాగునీటి అవసరాల కోసం అనేక మెట్ల బావులను తవ్వించారు. బావి అడుగు భాగం వరకు దిగేందుకు మెట్లతో పాటు, చుట్టూ ప్రాకారాలు, స్నానం చేసిన తర్వాత దుస్తులు మార్చుకునేందుకు, దాచుకునేందుకు ప్రత్యేకమైన గదులు నిర్మించారు. భూకంపాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలను తట్టుకొని నిలబడేలా వీటిని అప్పటి టెక్నాలజీతో నిర్మించారు.

పగుళ్లను డంగు సున్నంతో పూడ్చి : కాకతీయులు బావి బరువుకు తగ్గట్టుగా చుట్టూ నిర్మాణాలు చేసినందునే వందల సంవత్సరాలైనా అవి ఏ మాత్రం చెక్కు చెదరలేదు. గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు బావి కంటే బరువు ఎక్కువై పగుళ్లు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం బావి బరువుకు తగ్గట్టుగా బావి చుట్టూ వేసిన మట్టిని మొత్తం తొలగించి, ఆ స్థానంలో డంగు సున్నం వంటి మిశ్రమాలతో నిర్మించారు. అంతస్తుల వారీగా వచ్చిన పగుళ్లను కరక్కాయ, బెల్లం నానబెట్టి, సున్నంతో కలిపి పూడ్చివేత పనులు చేశారు.

బావి మొత్తంగా పగుళ్లు కనిపించకుండా చేశారు. బావి చుట్టూ ఉన్న ప్రహరీని తొలగించి పిల్లర్ల మధ్యలో స్టీల్‌ రాడ్లను ఏర్పాటు చేసి బయట నుంచి కూడా బావి కనిపించేలా సుందరమైన పనులు చేపట్టారు. బావిలోపల మరమ్మతులు, దీపాల ఏర్పాటు పనులు చేయడంతో ప్రస్తుతం అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. సందర్శకులు కూర్చోడానికి ఏర్పాటు చేసిన కుర్చీలు, తదితర పనులు కూాడా పూర్తయ్యాయి.

