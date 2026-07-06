జీహెచ్ఎంసీ స్థానంలో క్యూర్-2026 చట్టం - వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే బిల్లు!
ముసాయిదా బిల్లుపై అభిప్రాయాలు, సూచనలకు ఆహ్వానం - క్యూర్ పరిధి మొత్తానికి భూ విలువ ఆధారిత ఆస్తిపన్ను - ఏడు దశాబ్దాల తర్వాత జీహెచ్ఎంసీ చట్టం స్థానంలో క్యూర్ చట్టం
Published : July 6, 2026 at 9:50 AM IST
GHMC replace CURE-2026 Act in Hyderabad : జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) స్థానంలో క్యూర్-2026 చట్టం రానుంది. ఈ చట్టానికి సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదివారం ప్రకటించింది. ముసాయిదాపై ప్రజలు, నిపుణుల నుంచి ఈనెల 24 వరకు అభిప్రాయాలు, సూచనలు తీసుకోనున్నట్లు తెలిపింది. అందుకోసం జీహెచ్ఎంసీ వెబ్సైట్లో డ్రాఫ్ట్ బిల్లు కాపీని అందుబాటులో ఉంచింది. బిల్లు ప్రతిని తెరవగానే వెబ్పేజీ కింద ప్రొసీడ్ టు ఫీడ్బ్యాక్ అనే వెబ్లింక్ ఉంటుంది. దాన్ని నొక్కితే సూచనలు, అభిప్రాయాలను తెలిపే అప్లికేషన్ వస్తుంది. అందులో పౌరులు ఎవరైనా తమ అభిప్రాయాలను పొందుపరిచి ప్రభుత్వానికి పంపవచ్చు. మొత్తానికి ఏడు దశాబ్దాల తర్వాత జీహెచ్ఎంసీ చట్టం స్థానంలో కొత్తగా క్యూర్ చట్టం రాబోతుంది.
కొనసాగనున్న అంశాలు : కార్పొరేషన్లు, స్టాండింగ్ కమిటీలు, కమిషనర్లు, వార్డు కమిటీలు, ఎన్నికల నిర్వహణ, రుణాల సేకరణ అధికారాలు, ఆస్తిపన్ను మదింపు, జంతు సంరక్షణ వంటి ప్రధాన అంశాలు జీహెచ్ఎంసీ చట్టంలో ఎలా ఉన్నాయో అలానే కొనసాగుతాయి. కార్పొరేషన్లలో ఇప్పటినుంచి ట్రాన్స్జెండర్లకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించే అంశాన్ని చట్టంలో చేర్చడంతోపాటు, కార్పొరేటర్ల అనర్హతకు సంబంధించిన వాటిని తొలగించడం జరిగింది.
పెరగనున్న ఆస్తిపన్ను : ప్రస్తుతం పాత గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఇంటి అద్దె ప్రాతిపదికన ఆస్తిపన్ను నిర్ధారణ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న మున్సిపాలిటీల్లో మాత్రం భూమి విలువ ఆధారిత పన్ను విధానం అమల్లో ఉంది. మున్సిపాలిటీల పరిధిలో అమలవుతోన్న భూ విలువ ఆధారిత పన్ను విధానాన్నే క్యూర్ పరిధిలో అమలు చేయాలని ఈ చట్టం ప్రతిపాదనకు వచ్చింది.
సమగ్ర పాలనకు : సీఎం అధ్యక్షతన క్యూర్ అపెక్స్ గవర్నెన్స్ కౌన్సిల్, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఏర్పాటు కానుంది. హైడ్రా, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, వాతావరణ మార్పులు, ఆహార భద్రత, లింగ సమానత్వం, వారసత్వ పరిరక్షణ, కార్మిక సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేక సంస్థలు ఉంటాయి.
భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని : కోర్ అర్బన్ రీజియన్ (ఇంటిగ్రేటెడ్ గవర్నెన్స్ బిల్లు) పేరుతో రూపుదిద్దుకున్న డ్రాఫ్ట్పై ప్రజల సూచనలు, అభిప్రాయాలను స్వీకరించి అవసరమైన మార్పులు చేసి రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదింపజేసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న జీహెచ్ఎంసీ-1955 చట్టానికి ఇది ప్రత్యామ్నాయం.
71 ఏళ్ల కిందట హైదరాబాద్లో 15 లక్షల జనాభా ఉండేది. దీంతో అప్పుడు ఎంసీహెచ్ (మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్) ను ఏర్పాటు చేశారు. అనంతరం ఎంసీహెచ్ చట్టానికి జీహెచ్ఎంసీ ఏర్పాటయ్యాక పేరు మార్చారు. ఇటీవల జీహెచ్ఎంసీని కూడా ప్రభుత్వం మూడు కార్పొరేషన్లుగా పునర్విభజన చేసింది. ప్రస్తుతం ఆ మూడింటిలో జీహెచ్ఎంసీ చట్టం కింద పరిపాలన చేస్తుండగా భవిష్యత్తు, ప్రస్తుత అవసరాలకు తగ్గట్లుగా చట్టంలో మార్పులు చేసి క్యూర్-2026 బిల్లు ముసాయిదాను తీసుకొచ్చింది.
డిజిటల్, పౌర సేవలు : విపత్తుల సమయంలో సత్వర స్పందన కోసం అన్ని సంస్థలతో డిజిటల్తో కూడిన క్యూర్ స్మార్ట్ గవర్నెన్స్ కేంద్రం ఏర్పాటు అవుతుంది. ఫిర్యాదుల పరిష్కారం కోసం క్యూర్ అప్పిలేట్ అథారిటీ సైతం రూపుదిద్దుకోనుంది.
ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి కోసం : అక్రమ నిర్మాణాలకు క్యూర్ చట్టంలో భారీ జరిమానాలు ఉంటాయి. సత్వర నిర్మాణ పర్మిషన్లు, అన్నిరకాల వ్యాపారాలకు ఒకే ట్రేడ్ లైసెన్స్, కొత్తగా నైట్ ఎకానమీ పెంపునకు మార్గదర్శకాలతో క్యూర్ బిల్లును రూపొందించారు.
ముసాయిదా అందుబాటులో ఉన్న వెబ్ లింకు క్లిక్ చేయండి : https://ghmc.gov.in/categoryWiseInsertReport.aspx
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