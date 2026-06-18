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ఈ నెల 26న రైతుల ఖాతాల్లోకి రైతు భరోసా డబ్బులు - అధికారులకు సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు

ఈ నెల 26న రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయనున్న ప్రభుత్వం - భట్టి నియోజకవర్గం మధిరలో విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడి - మధిరలో బహిరంగ సభ జరపాలని నిర్ణయించిన సీఎ రేవంత్‌రెడ్డి

Kharif Season Rythu Bharosa funds
Kharif Season Rythu Bharosa funds File Photo (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 8:50 AM IST

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Updated : June 18, 2026 at 9:07 AM IST

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Kharif Season Rythu Bharosa Funds in Telangana : తెలంగాణలోని రైతాంగానికి వానాకాలం సీజన్‌ పెట్టుబడి సాయం కింద ఇవ్వాల్సిన రైతు భరోసా నిధులను ఈ నెల 26న ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి విడుదల చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించి పాల్గొంటారు. ఈ మేరకు సీఎం బుధవారం రైతన్నల ఖాతాల్లో నిధులను ఆరోజు నుంచి విడదల చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మధిర నియోజకవర్గంలో బహిరంగ సభ, రైతుభరోసా నిధుల విడుదలకు ఏర్పాట్లు చేయాలని వివిధ శాఖల అధికారులకు, ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్‌కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బుధవారం రాత్రి ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

వానాకాలానికి రూ.9 వేల కోట్లు : రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా రూ.9 వేల కోట్లు జమ చేయాలని సీఎం నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. అలాగే ఈరోజు అనధికారికంగా జరిగే కేబినెట్ భేటీలో రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యవసాయ రంగంలో తీసుకోవాల్సిన పలు చర్యలపై సమాలోచన చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, వివిధ పథకాల అమలు తీరు, రానున్న రోజుల్లో మంత్రులు సవాల్‌గా స్వీకరించి పని చేయాల్సిన కార్యక్రమాల గురించి, రాష్ట్రంలో వర్తమాన రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి కూడా మంత్రులతో చర్చించనున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

రైతుల్లో కొంత అసంతృప్తి : గత వానాకాలం(ఖరీఫ్) సీజన్​లో 69.4 లక్షల మంది రైతులకు రూ.8,744 కోట్ల నిధులను రైతు భరోసా పథకం కింద ప్రభుత్వం అన్నదాతల ఖాతాల్లో వేసింది. యాసంగి పంట కాలంలో రూ.5,653 కోట్లు మాత్రమే రైతులకు చెల్లించింది. రైతు భరోసాను దశలవారీగా, సాగు గడువు ముగిశాక ఇవ్వడంతో రైతుల్లో కొంత అసంతృప్తి నెలకొందని వివిధ వర్గాల నుంచి ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందడంతో, అన్నదాతలకు మేలు జరిగేలా ఈనెల 26వ తేదీనే నిధులను జమ చేయాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది.

రైతు భరోసా నిధుల సమీకరణ : ఈ నెల 26న మధిరలో రైతులతో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించి అక్కడే సీఎం మీటా నొక్కి రైతు భరోసా విడుదల చేస్తారు. ఇంతకు ముందు ఈ పద్ధతిలో సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెట పామ్​ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభోత్సవంలో రైతుభరోసా నిధులను విడుదల చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్థికశాఖ నిధులను సమీకరించింది. ముందుగా రెండుచోట్ల రైతులతో సభలు నిర్వహించాలనే అనుకున్నప్పటికీ మధిరలో ఫిక్స్​ చేశారు.

సన్నరకాల వరి సాగు, కొనుగోళ్ల పర్యవేక్షణకు సమన్వయ కమిటీ : దేశంలో ఎక్కడా లేనివిధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొక్కజొన్న కొనుగోలు చేసిందని రానున్న రోజుల్లో ఇంకా సాగు విస్తీర్ణం పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో దీనిపైనా నేటి అనధికారిక కేబినెట్ మీటింగ్​లో సమగ్రంగా చర్చించనున్నట్లు తెలిసింది. రాష్ట్రంలో నాణ్యమైన వరి ప్రాధాన్య విత్తన రకాల సరఫరా, పంటల క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన, సివిల్ సప్లయ్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా వాటి కొనుగోళ్లను పర్యవేక్షించడానికి సమన్వయ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ కమిటీ సన్నరకం వరి సాగు, అసలు ఏయే రకాలు సాగు చేయాలి, ఈ విషయంలో రైతులకు అవగాహన ఎలా పెంచాలి? అనేటువంటి తదితర అంశాలపైనా పని చేస్తుంది. ఈ కమిటీకి ఛైర్​పర్సన్​గా వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి సురేంద్రమోహన్, సభ్యులుగా పౌరసరఫరాల కమిషనర్‌ స్టీపెన్‌ రవీంద్ర, జయశంకర్​ వ్యవసాయవర్సిటీ వీసీ అల్దాస్‌ జానయ్య, అర్థగణాంకశాఖ డైరెక్టర్‌ దత్తమ్‌లను, సభ్య కన్వీనర్‌గా వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ గోపిని నియమించింది. రైతుల ప్రయోజనం కోసం ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఉత్తర్వుల్లో ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

జూన్​ 26న రైతుభరోసా నిధుల విడుదల! - ఒకేసారి చెల్లించేలా సర్కారు కసరత్తు

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Last Updated : June 18, 2026 at 9:07 AM IST

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