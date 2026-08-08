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జీఎస్టీ రాబడులు పెంచడంలో 'ఏఐ'ది కీలకపాత్ర - సీఎంకు ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త అరవింద్ సుబ్రమణియన్ సూచన

రాష్ట్ర ఖజానాకు జీఎస్టీ రాబడులను పెంచుకోవడంలో కీలకంగా మారనున్న కృత్రిమ మేధ - ఆదాయ లీకేజీలను నివారించడంలో వివిధ శాఖల మధ్య మరింత సమన్వయానికి తోడ్పాటు - సీఎంకు సూచనలు చేసిన ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త

AI Usage In Telangana Governance
AI Usage In Telangana Governance (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 11:06 AM IST

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AI Usage In Telangana Governance : రోజు రోజుకూ సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో నేడు అన్ని రంగాల్లోనూ ఏఐ కీలకంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ తరహాలోనే ప్రభుత్వ సేవలందించడం, శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపాలన్ని సవరించడంలోనూ కృత్రిమ మేథ ఇకపై తనవంతు సేవలందించనుంది. దీనిలో భాగంగా ప్రముఖ ఆర్థిక వేత్త అరవింద్​ సుబ్రమణియన్ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డితో శుక్రవారం భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరిచేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్లడంపై చర్చ జరిపారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

ఆదాయ లీకేజీలను నివారించడంలో కీలకంగా ఏఐ : రాష్ట్ర ఖజానాకు జీఎస్టీ రాబడులను పెంచుకోవడంలో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తోందని ప్రముఖ ఆర్థిక వేత్త అరవింద్​ సుబ్రమణియన్​ అన్నారు. జీఎస్టీ వ్యవస్థలో ఎదురవుతున్న సమస్యలను, దీనిలోని లోపాలను అత్యాధునిక సాంకేతికతతో అరికట్టడం సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఆదాయ లీకేజీలను నివారించడంలో వివిధ శాఖల మధ్య మరింత సమన్వయం పెంచాలని సూచించారు. ఎంసీఆర్‌హెచ్‌ఆర్‌డీలోని బోధి పెవిలియన్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డితో ఆయన భేటీ అయ్యారు.

జీఎస్టీ అధికారులకు ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థ : రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఖజానా వృద్ధికి పాటుపడాల్సిన అవస్యకత ఎంతైనా ఉంది. దీనిలో భాగంగా జీఎస్టీ వ్యవస్థలో లీకేజీలకు అడ్డుకట్ట, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపర్చడంలో ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకు అవసరమైన కార్యాచరణ రూపొందించడం తదితర అంశాలపై ఆర్థికవేత్త సుబ్రమణియన్‌తో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విస్తృతంగా చర్చించారు. ప్రధానంగా జీఎస్టీ, ఎక్సైజ్​ శాఖల్లో చేపట్టాల్సిన సంస్కరణల విషయంపై చర్చించారు.

రాష్ట్ర ఖజానాకు రాబడి పెంచుతూనే : ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ను మెరుగుపరిచేలా టెక్నాలజీ వినియోగం ఉంటోందని సుబ్రమణియన్‌ స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్, రెరా, విద్యుత్, ఆర్థిక, వాణిజ్య పన్నుల శాఖల మధ్య కృత్రిమ మేధ సాయంతో సమన్వయం ఉండాలని సూచించారు. భారీ భవనాలు, కాంట్రాక్టు పనులకు సంబంధించిన అనుమతులను దరఖాస్తు దశలోనే నిర్మాణ సామగ్రి అవసరాలను, దానికి అనుగుణంగా పన్నుల అంచనాలను నమోదు చేయాలన్నారు. తద్వారా ఆదాయ లీకేజీలను అరికట్టవచ్చు అని సుబ్రమణియన్‌ సూచించారు.

ఇతర శాఖలను సమీకృతం చేయాలి : ఆరోగ్యశ్రీ, మీ-సేవా, సీఎం రిలీఫ్‌ ఫండ్‌ వివరాలను సైతం సమీకృతం చేస్తే పరిపాలనలో ఉపయోగపడుతుందని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. అనంతరం జీఎస్టీ అధికారులకు ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థ చేరువ కానుందని సీఎం వెల్లడించారు. ఈ ప్రక్రియ అందుబాటులోకి రావడంతో వ్యాపారాలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు, ఆటంకాలు కలగకుండా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్‌ జాజు, సీఎం సలహాదారు కె.రామకృష్ణారావు, కమర్షియల్‌ టాక్స్‌ అండ్‌ ఎక్సైజ్‌ సెక్రటరీ రఘునందన్‌రావు, ఎక్సైజ్‌ కమిషనర్‌ హరికిరణ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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TAGGED:

AI TO REDUCE GST LEAKAGES TELANGANA
AI FOR COORDINATION OF DEPARTMENTS
ఖజానా వృద్ధికి ఏఐ సాయం
AI USAGE IN TELANGANA GOVERNANCE

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