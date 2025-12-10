ప్రపంచంలోనే 10 అగ్రగామి నగరాల సరసన హైదరాబాద్! - రూపురేఖల్ని మార్చేందుకు ప్రణాళికలు
హైదరాబాద్ నగర రూపురేఖలు మార్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు - మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధి చేయనున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం - 1000 కిలోమీటర్ల మేర వాకింగ్, సైక్లింగ్ కారిడార్లు
Published : December 10, 2025 at 8:44 AM IST
Telangana Rising Vision Document : భాగ్యనగరాన్ని దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోని పది అగ్రగామి ఆవిష్కరణలకు, పెట్టుబడి సాధనకు గమ్యస్థానాలైన నగరాల్లో ఒకటిగా నిలపాలన్నది తెలంగాణ విజన్-2047 డాక్యుమెంట్ లక్ష్యం. ఇందుకోసం కోర్ అర్బన్ రీజియన్లో రాబోయే రోజుల్లో చేపట్టబోయే అభివృద్ధి ప్రణాళికలను విజన్ డాక్యుమెంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది. రెండు రోజుల పాటు జరిగిన తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ 2025లో పలు కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. ఇప్పుడు విజన్ డాక్యుమెంట్లో ముఖ్యాంశాలు ఇవే.
మొబిలిటీ సిటీ :
- హైదరాబాద్ నగర భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగ్గట్లుగా సమీకృత రవాణా(ఇంటిగ్రెటెడ్ సిస్టం) వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
- మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్, ఆర్టీసీ తదితర సర్వీసులను అనుసంధానిస్తారు. కామన్ మొబిలిటీ కార్డును అందుబాటులో తెస్తారు.
- ప్రత్యేక మార్గాల్లో బస్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ (బీఆర్టీఎస్) ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఔటర్ రింగురోడ్డు వరకు ప్రజారవాణా విస్తరిస్తారు.
- నగరవ్యాప్తంగా 1,000 కిలోమీటర్లు వాకింగ్, సైక్లింగ్ కారిడార్లు, పాదచారుల కోసం అంతరాయాలు లేని పుట్పాత్లు, ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జీలు, స్కైవాక్లను నిర్మిస్తారు.
- నగరంలో రవాణా ఆధారిత అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ప్రజారవాణా మార్గాల నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే చేరుకునే దూరంలో నిర్మించే ఆఫీసులు, వాణిజ్య భవనాలు, నివాసాలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తారు.
పారిశ్రామిక భూముల అభివృద్ధి :
- ఔటర్కు లోపల ఉన్న పారిశ్రామిక భూముల అభివృద్ధికి బ్లౌన్ఫీల్డ్ మాస్టర్ప్లాన్ రూపకల్పన చేస్తారు.
- ఈ భూములను బహుళ వినియోగానికి అనువుగా ఉండేవిధంగా అభివృద్ధి చేస్తారు.
- టూరిస్ట్ల సంఖ్య పెరిగేలా వారసత్వ సంపద సంరక్షణకు చర్యలు తీసుకుంటారు. హైదరాబాద్లోని మ్యూజియంల ఆధునికీకరణ, విస్తరణ వంటి బృహత్తర ప్రణాళికలను అమలు చేస్తారు. పాతబస్తీకి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ హోదా సాధించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకుంది.
- నగరవ్యాప్తంగా 1500 కిలోమీటర్ల మేర పీపుల్ ఫస్ట్ కారిడార్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ట్రాఫిక్ రద్దీ లేని, సురక్షితంగా ఉండేవిధంగా వీధులను డిజైన్ చేయనున్నారు.
- 100 పార్కులను, ప్లాజాలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. వీటిని భారీ ఈవెంట్లకు వేదికలుగా, సాంస్కృతిక కేంద్రాలుగా మారుస్తారు. గాంధీ సరోవర్ను తీర్చిదిద్దుతారు.
- నైట్ ఎకానమీని పెంచేందుకు గాను ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది. సెంట్రల్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్, జలాశయాల వద్ద, ఐటీ కారిడార్లలో 24 గంటలు పనిచేసేవిధంగా హ్యాకర్స్ సెంటర్స్ 2.0, ఆధునిక మార్కెట్లను ఏర్పాటు చేస్తారు.
బ్లూ-గ్రీన్ హైదరాబాద్- 2047 : మూసీ రివర్ఫ్రంట్ అభివృద్ధిని చేపట్టనున్నారు. నగర పరిధిలోని 100 చెరువులను సుందరీకరిస్తారు. గ్రీన్ స్ట్రీట్స్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేస్తారు. నగరంలో మూసీని పశ్చిమం నుంచి తూర్పు వరకు 35-40 కిలోమీటర్లు పొడవునా అంతర్జాతీయస్థాయిలో సుందరీకరించడం, నడక మార్గాల ఏర్పాటు, వాటర్ ట్యాక్సీ డాక్స్, జెట్టీలు, మూసీ దాటేందుకు వంతెనలు, వీక్షించేందుకు డెక్లు, ట్రాన్స్పోర్ట్ సదుపాయాలు కల్పించాలనేది ప్రభుత్వ ప్రణాళిక. 100 వరకు జలాశయాల వద్ద సైక్లింగ్, వాకింగ్ లూప్స్, మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలు, రెయిన్ గార్డెన్స్ను ఏర్పాటు చేస్తారు. హుస్సేన్సాగర్ 2.0తో సుందరీకరణను చేపడతారు. 1500 కిలోమీటర్లు అర్బన్ ఫారెస్ట్ బ్లాక్స్, స్ట్రీట్ కనోపీ, నడక మార్గాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. మొక్కల పెంపకాన్ని చేపడతారు. హైదరాబాద్ నగరంలో 24 గంటలూ తాగునీరు సరఫరా చేస్తారు.
