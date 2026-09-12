దసరా నుంచి కొత్త పెన్షన్లు! - ఈ నెల 15 వరకు దరఖాస్తు గడువు
కొత్త పెన్షన్లు జారీ చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దసరా పండుగ కానుకగా అందించాలని చూస్తోంది. వచ్చే నెల మొదటి వారంలో లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
Published : September 12, 2026 at 9:27 AM IST|
Updated : September 12, 2026 at 9:57 AM IST
New Pensions in Telangana : తెలంగాణలో చేయూత పెన్షన్ల పథకం దరఖాస్తుల పరిశీలన ప్రక్రియను ఈ నెలాఖరు వరకు కొనసాగించడంతో పాటు ధ్రువీకరణ పత్రాల జారీకి వెసులుబాట్లు కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ ప్రక్రియను ఈ సెప్టెంబర్లోనే పూర్తి చేసి, కొత్త పెన్షన్లను జారీ చేయాలని ప్రభుత్వం భావించినా, వివిధ కారణాలతో జాప్యం జరుగుతోంది. ఈ మేరకు దరఖాస్తుల పరిశీలన పూర్తి చేసిన అనంతరం వచ్చే నెల మొదటి వారంలో లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసి దసరా పండుగ నుంచి కొత్త పెన్షన్లను పంపిణీ చేయాలని సర్కారు భావిస్తోంది.
పరిశీలన సమయంలో అందిస్తే
ప్రధానంగా దరఖాస్తుదారులు సర్టిఫికెట్లను పొందడం సమస్యగా మారింది. రాష్ట్రంలో 2.5 లక్షల కొత్త పెన్షన్ల మంజూరుకు ప్రభుత్వం అనుమతించిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి అనుగుణంగా ఆగస్టు 9 నుంచి సెర్ప్ దరఖాస్తులను స్వీకరించింది. మొదట్లో దరఖాస్తు గడువును ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకే విధించింది. నిర్దేశించిన ధ్రువీకరణ పత్రాలను దరఖాస్తులతో పాటే జత చేయాలన్న నిబంధన ఉండగా, చాలా మంది అర్హులైన వారికి అవి లభ్యం కాలేదు. దీనిని గమనించిన ప్రభుత్వం దరఖాస్తుల గడువును ఈ నెల 15 వరకు పొడిగించింది. అలాగే ధ్రువీకరణ పత్రాలు లేకుండానే దరఖాస్తు చేయాలని, పరిశీలన సమయంలో వాటిని అందిస్తే సరిపోతుందని ప్రభుత్వం సూచించింది.
ఒంటరి మహిళలకు పెద్ద సమస్య
దరఖాస్తుదారులకు సంబంధించి ప్రధానంగా ఒంటరి మహిళలు సంబంధిత ధ్రువీకరణ పత్రాలు పొందడం ప్రస్తుతం పెద్ద సమస్యగా మారింది. నిబంధనల మేరకు గతంలో పెళ్లయి, విడాకులు పొందిన 18 ఏళ్లు దాటిన వారికి విడాకుల పత్రం లేదా కోర్టు ఉత్తర్వులు ఉండాలి అనే నిబంధన పెట్టారు. ఏడాదికి పైగా ఒంటరిగా ఉన్నట్లు తహసీల్దార్ నుంచి విచారణ రిపోర్టు ఉండాలి. మరోవైపు పెళ్లి కాకుండా ఒంటరిగా ఉండే 30 ఏళ్లు (గ్రామాల్లో), 35 ఏళ్లు (పట్టణాల్లో) దాటిన వారు స్థానిక పంచాయతీ సెక్రటరీ లేదా వార్డు ఆఫీసర్ నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకోవాలి. చాలా మంది ఈ సర్టిఫికెట్లు పొందడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు వితంతువుల విషయంలో భర్త డెత్ సర్టిఫికెట్ పొందడం కూడా తీవ్ర సమస్యగా మారింది.
ధ్రువీకరణ పత్రాల సమస్యలు
ఎవరికైనా భర్త మరణిస్తే ఏడాదిలోపు, రెండేళ్లలోపు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చే అధికారం తహసీల్దార్లు, ఆర్డీవోలకు ఉంటుంది. అయితే భర్త మరణించి రెండేళ్లు దాటితే ధ్రువీకరణ పత్రం ఎవరు ఇవ్వాలనేది మాత్రం నిబంధనల్లో లేదు. దీంతో చాలా మంది వితంతువులకు సర్టిఫికెట్లు అందడం లేదు. మరోవైపు వివిధ కారణాలతో గీత కార్మికులు, చేనేత కార్మికులు, డయాలసిస్, ఫైలేరియా బాధితులు కూడా ధ్రువీకరణ పత్రాలు పొందడానికి నానా అవస్థలు పడుతున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ధ్రువీకరణ పత్రాల జారీకి వెసులుబాట్లు కల్పించాలని పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ సెర్ప్ నిర్ణయించింది. ఒంటరి మహిళల కోసం తహసీల్దార్లతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారులు, పురపాలక, నగరపాలక సంస్థల్లో మున్సిపల్ కమిషనర్లు, డిప్యూటీ కమిషనర్లు కూడా సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలని ఆదేశిస్తూ శుక్రవారం ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. వితంతువులకు ధ్రువీకరణ పత్రాల జారీలో వెసులుబాటు కోసం ప్రభుత్వ అనుమతి కోరింది.
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