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తెలంగాణలో మరో 41 కొత్త బార్లు - అక్టోబర్​ 12 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ

తెలంగాణలో కొత్తగా 41 2-బి బార్ల ఏర్పాటుకు రాష్ట్రం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలోనే 14 బార్లు ఇతర ప్రాంతాల్లో మరో 27 బార్లకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది.

Telangana Invite New Bar Notification
తెలంగాణలో కొత్త బార్ల కోసం నోటిఫికేషన్ (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2026 at 8:22 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 8:47 AM IST

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Telangana Invite New Bars Notification : రాష్ట్రంలో కొత్తగా 41 2-బి బార్ల ఏర్పాటుకు సర్కార్‌ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో 14 బార్లు, ఇతర ప్రాంతాల్లో మరో 27 బార్లకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ఇవాళ్టి నుంచి అక్టోబర్ 12 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. ఒక్కో దరఖాస్తుకు రూ.లక్ష రుసుము చెల్లించాలి. కొత్త మున్సిపాలిటీల ఏర్పాటు, గ్రామాల విలీనం, పెరిగిన జనాభాకు అనుగుణంగా కొత్త బార్లకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.

మున్సిపాలిటీల్లో 27, కార్పొరేషన్లలో 14 బార్లకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ

తెలంగాణలో 41 కొత్త 2-బి బార్లకు ఎక్సైజ్ శాఖ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. క్యూర్ పరిధిలోని హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి ప్రాంతాల్లో 14 బార్లు, ఇతర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో 27 బార్లకు అధికారులు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించారు. ఇవాళ్టి నుంచి అక్టోబర్ 12 వరకు అప్లికేషన్స్​ స్వీకరించనున్నారు. ఒక్కో దరఖాస్తుకు రూ.లక్ష రుసుము చెల్లించాలి.

హైదరాబాద్‌ క్యూర్ పరిధిలోని 14 బార్ల దరఖాస్తులను ఆబ్కారీ భవన్ కమిషనర్ కార్యాలయంతో పాటు సంబంధిత డిప్యూటీ కమిషనర్ కార్యాలయాల్లో సమర్పించవచ్చు. ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉమ్మడి జిల్లా కమిషనర్‌, డిప్యూటీ కమిషనర్ కార్యాలయాలు, డీపీఈ కార్యాలయాల్లో స్వీకరిస్తారు. కొత్త బార్ల ఏర్పాటుకు ప్రధానంగా కొత్త మున్సిపాలిటీల ఏర్పాటు, మున్సిపాలిటీల్లో గ్రామాల విలీనం, పెరిగిన జనాభా వంటి అంశాలను ప్రభుత్వం ప్రాతిపదికగా తీసుకుంది.

తెలంగాణలో 41 కొత్త బార్లకు ప్రభుత్వం గ్రీన్​ సిగ్నల్ (ETV)

క్యూర్ పరిధిలో 14 బార్ల (2బి)కు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

సైబరాబాద్ పరిధిలో అలియాబాద్​లో ఒక బార్‌, మూడు చింతలపల్లి, ఎల్లంపేట మున్సిపాలిటీల్లో రెండేసి బార్లకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించారు. రంగారెడ్డి పరిధి చేవెళ్లలో ఒకటి, మొయినాబాద్‌లో రెండు బార్లకు అవకాశం కల్పించారు. వికారాబాద్‌ పరిధి కొడంగల్, పరిగిలో ఒక్కో బార్‌కు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించారు.

సంగారెడ్డి పరిధి గడ్డిపోతారం, కోహిర్‌లో ఒక్కో బార్‌, గుమ్మడాలలో రెండు బార్లకు అవకాశం కల్పించారు. ఖమ్మం పరిధిలో అశ్వారావుపేట, కల్లూరు, మహబూబ్‌నగర్‌ పరిధిలో మక్తల్, మహబూబ్‌నగర్, దేవరకద్ర, నిజామాబాద్‌ పరిధిలో బోధన్, బిడ్డకుంట, వరంగల్‌ పరిధిలో నర్సంపేట, స్టేషన్ ఘన్‌పూర్, కేసముద్రం, ములుగు మున్సిపాలిటీల్లో ఒక్కో బార్‌కు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించారు.

ఎక్సైజ్ ఫీజు సైతం అధికారులు ప్రాంతాన్ని బట్టి నిర్ణయించారు. క్యూర్ పరిధిలోని 2-బి బార్లకు ఏడాదికి రూ.44 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ బార్‌కు రూ.42 లక్షలు, మిగిలిన అన్ని ప్రాంతాల్లోని బార్లకు రూ.30 లక్షల వార్షిక ఎక్సైజ్ ఫీజుగా నిర్ణయించారు.

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Last Updated : September 28, 2026 at 8:47 AM IST

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