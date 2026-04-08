'ఆ విషయంలో ఎల్ అండ్ టీ హామీ ఇస్తేనే ముందుకు' - మెట్రో స్వాధీనంపై ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్న ప్రభుత్వం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియలో పలు ఆసక్తికర అంశాలు - భవిష్యత్తు సవాళ్ల దృష్ట్యా ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం - కొన్ని విషయాల్లో ఎల్ అండ్ టీ పూచీకత్తు కోరుతున్న సర్కారు
Published : April 8, 2026 at 8:33 AM IST
Hyderabad Metro Takeover Issue : హైదరాబాద్లో ఎల్ అండ్ టీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న మెట్రో రైలు ఫస్ట్ ఫేజ్ ప్రాజెక్ట్లో ఆ సంస్థకున్న వాటాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసే ప్రక్రియలో పలు ఆసక్తికర అంశాలు ప్రస్తుతం తెరమీదకు వస్తున్నాయి. సంబంధిత ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఎల్ అండ్ టీ హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు సంస్థ కోరుతున్నా, భవిష్యత్తులో తలెత్తే సమస్యలు, ఆర్థికపరమైన సవాళ్ల దృష్ట్యా ప్రభుత్వం ఆచితూచి అడుగులేస్తోంది. ఆ సంస్థ నుంచి అవసరమైన హామీలు, పూచీకత్తులను తీసుకోవాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. ఈ షరతులను అమలు చేస్తేనే స్వాధీన ఒప్పందం ముందుకు సాగుతుందని స్పష్టం చేస్తుంది.
థేల్స్ వివాదం ఏంటంటే : మెట్రో తొలి దశ నిర్మాణంలో రైళ్ల సిగ్నలింగ్, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన థేల్స్ అనే సంస్థ సమకూర్చింది. ప్రాజెక్ట్ ఆలస్యం కావడంతో పెరిగిన ఖర్చుల విషయంలో ఎల్ అండ్ టీ, థేల్స్ మధ్య ఆర్థిక, టెక్నికల్ విభేదాలు తలెత్తాయి. సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలోని పలు లోపాలు, మార్పులకు సంబంధించిన బాధ్యత ఎవరిదనే అంశంపైనా ఇంకా కొన్ని చట్టపరమైన వివాదాలు ఉన్నాయి. వాటిని పరిష్కరించుకోవడం ఒక కీలకమై షరతుగా ఉంది. మొదటి దశతో రెండోదశ అనుసంధానానికీ పాత సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ అత్యంత కీలకం. ముందు ముందు సమస్యలు రాకుండా, ఒకవేళ థేల్స్ సంస్థకు, ఎల్ అండ్ టీ బకాయిలు చెల్లించాల్సి వస్తే ఆ భారం నేరుగా ప్రభుత్వంపైన పడకూడదంటే ఈ విషయంలో ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేదని ఎల్ అండ్ టీ కంపెనీ హామీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
సీఎంఆర్ఎస్ అనుమతి : హైదరాబాద్ మెట్రోరైలు నిర్వహణ ప్రైవేటు నుంచి ప్రభుత్వానికి మారబోతోంది. ఈ తరహా కీలక మార్పులు జరిగినప్పుడు మెట్రోరైల్వే ఆపరేషన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ చట్టం ప్రకారం కమిషనరేట్ ఆఫ్ మెట్రోరైలు సేఫ్టీ (సీఎంఆర్ఎస్) పర్మిషన్ తప్పనిసరి కావాల్సిందే. కొన్నేళ్లుగా వాడుకలో ఉన్న పట్టాలు, మెట్రో కోచ్లు, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ సురక్షితంగా ఉన్నాయని సీఎంఆర్ఎస్ కచ్చితంగా నిర్ధారించాలి. ఈ మేరకు ముందస్తు షరతు కూడా ప్రభుత్వం కోరుతుంది.
బకాయిలు తేలితేనే : మొదటి దశ హైదరాబాద్ మెట్రోను ప్రభుత్వం రూ.15 వేల కోట్లకు టేకోవర్ చేసుకోవడానికి గతంలో ఒప్పందం కుదిరింది. ఇందులో ఎల్ అండ్ టీ సంస్థకు నేరుగా ప్రభుత్వం రూ.2 వేల కోట్లు మూలధనం చెల్లించాల్సి ఉంది. ఈ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం చెల్లించేలా అవగాహన సైతం కుదిరింది. ఈ నిధులు హెచ్ఎండీఏ నుంచి చెల్లించే అవకాశం ఉందని అధికారవర్గాలు పేర్కొన్నప్పటికీ దీనిపై ఇంకా ఏ మాత్రం స్పష్టత లేదు.
మిగిలిన రూ.13 వేల కోట్లు వేర్వేరు సంస్థల నుంచి తీసుకున్న రుణాలు, వాటిపై వడ్డీ రేట్లు 6 నుంచి 9 శాతం వరకు ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఎల్ అండ్ టీ సంస్థ పూచీకత్తుగా ఉంది. ఈ లోన్లను మళ్లీ రీఫైనాన్షింగ్ చేయబోతున్నారు. దీనికి ఇప్పటినుంచి ప్రభుత్వమే పూచీకత్తు ఇస్తుంది. ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించిందని, ఆ విధి విధానాలపై ఇప్పటికే పలు చర్చలు నడుస్తున్నాయని ప్రభుత్వ అధికారులు అంటున్నారు. ఈ ప్రక్రియ కూడా ఇంకా కొలిక్కి రావాల్సిన అవసరం ఉంది.
రూ.100 కోట్ల బకాయిలు : ఎల్ అండ్ టీ మెట్రో సంస్థ ప్రకటనలపై రూ.100 కోట్ల వరకు పన్ను బకాయిలు రావాల్సి ఉందని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చెబుతోంది. ఉప్పల్, మియాపూర్ డిపో భవనాల ఆస్తి పన్ను వార్షికంగా రూ.10 కోట్ల నుంచి రూ.15 కోట్ల వరకు పెండింగ్లో ఉందని జీహెచ్ఎంసీ పేర్కొంది.
యాజమాన్య బదిలీకి సాంకేతిక అడ్డంకులు - మెట్రో ప్రభుత్వ స్వాధీన ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యం
మండిపోతున్న హైదరాబాద్ మెట్రో ఛార్జీలు! - దిల్లీలో కంటే ఇక్కడే ఎక్కువ