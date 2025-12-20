ETV Bharat / state

రైతుల కోసం 'ఫర్టిలైజర్​ బుకింగ్ యాప్‌' - ఇంటి నుంచే బుక్​​ చేసుకోవచ్చు

యూరియా కోసం ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్‌ తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం - పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద 9 జిల్లాల్లో ఫర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్ లాంచ్ - ఫర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్‌ను ఆవిష్కరించిన కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి

Urea booking in mobile app
Fertilizer Booking App (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Fertilizer Booking App in Telangana : యూరియా బస్తాల కోసం రైతులు ఇక నుంచి క్యూ లైన్లలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదని నల్గొండ జిల్లా కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి అన్నారు. రైతులు ఇంటి నుంచే యూరియాను బుక్ చేసుకునే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా మొబైల్ యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిందని తెలిపారు. పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద తెలంగాణలోని 9 జిల్లాల్లో ఫర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్​ను లాంచ్ చేసిందని తెలిపారు. నల్గొండ జిల్లాలో ఫర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్​ను ఆవిష్కరించిన కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠితో ఈటీవీ భారత్​ ప్రతినిధి ముఖాముఖి.

గత సీజన్​లో రైతులు యూరియా కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని, కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్లాక్​ మార్కెట్​ వంటి అంశాలు బయటపడ్డాయని కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి అన్నారు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఫర్టిలైజర్​ బుకింగ్​ యాప్​ను రూపోందించినట్లు చెప్పారు. ఈరోజు నల్గొండలో ఫర్టిలైజర్​ బుకింగ్ యాప్​ను లాంచ్​ చేశామన్న ఆమె డీలర్​, ఏఈవోల లాగిన్​లలో స్టాక్​ను ఎప్పటికప్పుడు చూసుకోవచ్చని తెలిపారు. ఈ యాప్​లో ఫర్టిలైజర్​ కంపెనీలు రాష్ట్రానికి ఎంత ఎరువులను కేటాయించాయో, రాష్ట్రం జిల్లాలు, మండలాలకు ఎంత కేటాయించిందనేటువంటి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చన్నారు. ఏఈవోలు సీజన్​కు ముందే గ్రామాల్లోకి వెళ్లి రైతుల క్రాప్​ బుకింగ్​ డేటాను సేకరిస్తారని, దాన్ని బట్టి ఎరువులను అక్కడ అంతే మోతాదులో కేటాయిస్తామన్నారు.

తెలంగాణలో రైతుల కోసం 'ఫర్టిలైజర్​ బుకింగ్ యాప్‌' - ఇంటి నుంచే బుక్​​ చేసుకోవచ్చు (ETV)

కౌలు రైతులు కూడా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు : రైతు ఏ పంట వేశారనే విషయం క్రాప్​ బుకింగ్ ద్వారా తమకు ముందుగానే తెలుస్తుందని, దానికి తగిన విధంగానే ఎరువులను కేటాయిస్తామని జిల్లా కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి తెలిపారు. కౌలు రైతులు కూడా యూరియా బుకింగ్​ చేసుకోవచ్చని, కాకపోతే వారు కౌలుకు చేస్తున్న భూమి వివరాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుందన్నారు. రైతులు బుకింగ్ చేసుకోవాలంటే డీలర్​ దగ్గర వాలంటీర్లతో పాటు ఏఈవోలు కూడా ఉంటారని, వారు సహయం చేస్తారని తెలిపారు. దీనికోసం రైతులు వారి ఆధార్​ కార్డు, పట్టాదారు పాసుపుస్తకం తీసుకురావాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.

"గత సీజన్​లో రైతులు యూరియా కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. కొన్ని జిల్లాల్లో బ్లాక్​ మార్కెట్​ వంటి అంశాలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇలాంటి వాటన్నీంటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఫర్టిలైజర్​ బుకింగ్​ యాప్​ను రూపొందించారు. ఈరోజు నల్గొండలో ఫర్టిలైజర్​ బుకింగ్ యాప్​ను లాంచ్​ చేయడం జరిగింది. డీలర్​, ఏఈవోల లాగిన్​లలో స్టాక్​ ఎప్పటికప్పుడు కనిపిస్తుంది. పూర్తి పారదర్శకతతో ఫర్టిలైజర్​ బుకింగ్​ యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు" -ఇలా త్రిపాఠి, నల్గొండ కలెక్టర్

యాప్​ను ఇలా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి : అన్నదాతలు తమ మొబైల్​ ఫోన్లలోని ప్లే స్టోర్‌ నుంచి ఫర్టిలైజర్‌ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి. అందులో పట్టాదారు పాసు పుస్తకం వివరాలు, కౌలు రైతులు వారి ఆధార్‌ నంబర్‌తో లాగిన్‌ కావాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత యాప్‌లో నమోదు చేసిన ఫోన్‌ నంబర్‌కు వచ్చే ఓటీపీతో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలి. యూరియా కావాల్సిన వారు యాప్‌లో వివరాలను నమోదు చేసే క్రమంలో తమ జిల్లాలోని డీలర్ల వివరాలు, వారి వద్ద ఎంత యూరియా స్టాక్‌ ఉందో కనిపిస్తుంది. దీంతో రైతులు వారికి అందుబాటులో ఉండే డీలర్‌ పేరును ఎంపిక చేసుకొని యూరియా పొందడానికి సులువుగా అవకాశం ఉంటుంది.

రెండు రోజుల్లో తీసుకోవాలి : యాప్‌లో నమోదు చేసిన వివరాల ప్రకారం ఎకరం వరి సాగుకు 2 యూరియా బస్తాలు, మొక్కజొన్నకు 4 బస్తాలు, మిర్చి పంటకు 6 బస్తాలను సంబంధిత డీలర్లు అందించనున్నారు. 5 ఎకరాల్లోపు అన్నదాతలు రెండు సార్లు, 20 ఎకరాల భూమి ఉన్న వారికి మూడు, అంత కంటే ఎక్కువ భూమి ఉన్న రైతులు నాలుగు విడతల్లో యూరియా బస్తాలు పొందొచ్చని వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతున్నారు. బుకింగ్‌ చేసుకున్న రైతు 48 గంటల్లో వారికి కేటాయించిన డీలర్‌ వద్ద నుంచి యూరియా తీసుకోవాలి. గడువు దాటితే మాత్రం బుకింగ్‌ తొలగిపోతుంది. ఒకసారి బుకింగ్‌ చేసుకుని బస్తాలు తీసుకున్న రైతుకు మళ్లీ 15 రోజుల తర్వాతనే అవకాశం ఉంటుంది.

వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న : రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా వరి, పత్తి, మిరప, మొక్కజొన్నతో పాటు పెసర, పత్తి, కంది పంటలు సాగవుతున్నాయి. వీటికోసం యూరియా వాడకం అవసరమవుతుందని అంచనా వేసి అధికారులు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

