రైతులకు గుడ్​న్యూస్ - రేపే రైతుభరోసా రెండో విడత నిధుల విడుదల

రేపు రైతుభరోసా నిధులు విడుద‌ల‌ - జయశంకర్​ భూపాలపల్లి జిల్లా నుంచి విడుద‌ల చేయ‌నున్న సీఎం

Etv Bharat (Etv Bharat)
Published : April 19, 2026 at 6:52 AM IST

Updated : April 19, 2026 at 7:19 AM IST

Rythu Bharosa Scheme Funds Release Date In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రైతులకు గుడ్​న్యూస్. రైతుభరోసా పథకం రెండో విడత నిధుల పంపిణీకి సర్వం సిద్ధమైంది. రేపు(ఈనెల 20)న జయశంకర్​ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని కాటారం మండలం నస్తూర్​పల్లిలో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో మంత్రుల సమక్షంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ నిధులను విడుదల చేయనున్నారు.

యాసంగి సీజన్‌ పంట పెట్టుబడి కింద గత నెల 23న సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెటలో జరిగిన సభలో మొదటి విడతలో 68,89,955 మంది అన్నదాతలకు సుమారు రూ.3,446.94 కోట్ల నిధులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విడుదల చేశారు. ఆ విడతలో ఎకరం వరకు భూమి గల వారిని పరిగణనలోకి తీసుకొని ఎకరానికి రూ.6 వేల చొప్పున మొత్తం 57,44,907 ఎకరాలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాయం అందించింది. తాజాగా రెండో విడత రైతుభరోసా నిధులను సోమవారం విడుదల చేసేందుకు రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

45,11,947 మంది అన్నదాతలకు : మొదటి విడతలో రైతన్నలకు ఎకరం వరకు సాయం అందగా సెకండ్​ ఫేజ్​లో (మరో) రెండో ఎకరం వరకు సాయాన్ని అందిస్తారు. ఇందుకు అనుగుణంగా 45,11,947 మంది అన్నదాతలకు మొత్తం 36,76,766 ఎకరాల కోసం రూ.2,206.06 కోట్ల విడుదలకు సంబంధించి శనివారం ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. మొదటి, రెండో విడతలలో కలిపి రైతు భరోసాకు ఇచ్చే నిధులు రూ.5,653 కోట్లు అవుతాయని వ్యవసాయశాఖ పేర్కొంది. ఈ స్కీమ్​కు రూ.9 వేల కోట్లను కేటాయించినందువల్ల సాధ్యమైనంత త్వరగా మూడో విడత నిధులను కూడా విడుదల చేస్తామని వెల్లడించింది.

రైతుల సమక్షంలో : అన్నదాతల సమక్షంలో రైతుభరోసా నిధుల పంపిణీకి సీఎం నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో కాటారంలో నిర్వహించే బహిరంగ సభకు పెద్ద ఎత్తున వారిని సమీకరించేందుకు వ్యవసాయ శాఖ సన్నాహాలు చేస్తోంది. జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లాతో పాటు దాని చుట్టుపక్కల గల ములుగు, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, వరంగల్, హనుమకొండ, మంచిర్యాల జిల్లాల నుంచి రైతులను సభ కోసం సమీకరించేందుకు ప్రభుత్వం ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని రైతు వేదికలలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నారు.

సీఎం పర్యటనకు ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భూపాలపల్లి జిల్లా పర్యటనకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. కాటారం మండలం నస్తూర్ పల్లిలో జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. ఈ సందర్భంగా దాదాపు లక్ష మందితో బహిరంగసభను నిర్వహిస్తున్నారు. సభా ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ, ఎస్పీ సంకర్త్ కలిసి పరిశీలించారు. సభా ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేస్తున్న బ్యారికేడ్లు, వేదిక నిర్మాణాన్ని వీక్షించారు. సభ సమీపంలోనే హెలిప్యాడ్‌ను నిర్మిస్తున్నారు. బహిరంగసభ జరిగే ప్రాంతాన్ని, పార్కింగ్ ప్రదేశాలను చదును చేసే పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇదే సభలో సీఎం రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. అంతకముందు ముఖ్యమంత్రి మేడిగడ్డ బ్యారేజీని పరిశీలిస్తారు. బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనుల పురోగతిపై అధికారులతో సమీక్షిస్తారు అనంతరం సరస్వతి నది అంత్యపుష్కరాలకు చేయాల్సిన ఏర్పాట్లపైనా అధికారులతో సమీక్షిస్తారు.

Last Updated : April 19, 2026 at 7:19 AM IST

RYTHU BHAROSA SCHEME IN TELANGANA

