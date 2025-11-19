ఇకపై వాట్సాప్లోనే మీ'సేవ'లు - ఈ నంబర్ మీ ఫోన్లో ఉంటే చాలు!
వాట్సప్లో ‘మీసేవ' సేవలను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీధర్బాబు - 580కి పైగా పౌరసేవలను వాట్సప్ ద్వారా ప్రజలకు అందుబాటులో - స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారానే వాట్సాప్లో జస్ట్ క్లిక్స్తోనే పూర్తి సమాచారం
Published : November 19, 2025 at 10:51 AM IST
Mee seva Services on Whatsapp : విద్యార్థులు, పౌరులు, రైతులు ఎవరైనా సరే ఏదైనా సర్టిఫికెట్ కావాలంటే దగ్గరలోని మీ సేవ కేంద్రాలకు వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందే. ఏ సర్టిఫికెట్ కావాలన్నా మీ సేవ కేంద్రం, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. ఆ తర్వాత ఆధునిక పద్ధతులు అందుబాటులోకి రావడంతో కొన్ని సేవలకు 'మీసేవ' కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఇంట్లోనే ఉంటూ మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా సులభంగా పలు దరఖాస్తులు చేసుకునేవారు.
ఇప్పుడు ఆ పద్ధతి మారి కాస్త ముందుకు అడుగేసి మీ సేవలోని అందుబాటులో ఉన్న సగానికి పైగా సేవలను వాట్సాప్లోనే పొందవచ్చు. కాళ్లు అరిగిపోయేలా, ఎండలో ఎక్కడికి వెళ్లకుండా స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారానే వాట్సాప్లో జస్ట్ క్లిక్స్తోనే పూర్తి సమాచారాన్ని, పత్రాలను పొందవచ్చు. ఇది ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేసేదిగా ఉంటుంది. ఈ వాట్సాప్ మీసేవ సేవలను మంత్రి దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు మంగళవారం ప్రారంభించారు.
మీసేవ సర్వీసెన్ ఆన్ వాట్సప్ : ప్రజలే కేంద్రంగా వారి సౌలభ్యమే లక్ష్యంగా పారదర్శకత, జవాబుదారీతనంతో కూడిన మెరుగైన పరిపాలన అందిస్తున్నామని రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు తెలిపారు. మెటా, మీసేవ సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన మీసేవ సర్వీసెన్ ఆన్ వాట్సప్ను మంగళవారం హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని ఓ హోటల్లో మంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సాంకేతికత సాయంతో పౌరసేవలను వారి ముంగిటకే చేరుస్తూ తెలంగాణ గుడ్ గవర్నెన్స్ వైపు అడుగులు వేస్తోంది.
ఈ సేవలు ప్రస్తుతం ఆంగ్లంలో మాత్రమే : మీసేవ ద్వారా అందించే 38 ప్రభుత్వ విభాగాలకు చెందిన 580 కి పైగా పౌర సేవలను తాజాగా వాట్సప్ ద్వారా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చాం. ప్రస్తుతం ఈ సేవలు ఆంగ్లంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. త్వరలోనే తెలుగు, ఉర్దూ భాషల్లోనూ తీసుకొస్తాం. రాబోయే రోజుల్లో ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాలకూ సేవలకు విస్తరిస్తాం.
వాయిస్ కమాండ్తోనే కావాల్సిన సేవలు : దీనిలో టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా వాయిస్ కమాండ్తోనే కావాల్సిన సేవలు పొందొచ్చు. ప్రజలు 8096958096 నంబరును మొబైల్లో సేవ్ చేసుకుని వాట్సప్ ద్వారా మీసేవ సేవలన్నీ పొందొచ్చు అని శ్రీధర్బాబు తెలిపారు. ఈ నంబర్కు Hi అని మెసేజ్ చేస్తే మనకు మీ సేవ పోర్టల్ కనిపించే సేవలు అన్నీ కనిపిస్తాయి. అక్కడ మనకు కావాల్సిన సేవలపై క్లిక్ చేస్తే కావాల్సిన పత్రాలు, సరైన సమాచారం అందుతుంది. రాష్ట్రంలో ఏటా 10 లక్షల మంది యువతీయువకులను ఏఐ నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని చెప్పారు.
ఇకపై 24 గంటలు అందుబాటులో : ఐటీఈఅండ్సీ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్కుమార్ మాట్లాడుతూ వాట్సప్లో మీసేవ 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంచుతామన్నారు. మెటా ఇండియా పబ్లిక్ పాలసీ డైరెక్టర్ నటాషా జోగ్, మీసేవ కమిషనర్ రవి కిరణ్, హైదరాబాద్ కలెక్టర్ హరిచందన మాట్లాడారు. మీసేవ కేంద్రాలను నిర్వహిస్తూ మృతిచెందిన ఐదుగురి కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5 లక్షల చొప్పున మంత్రి చేతుల మీదుగా సాయం అందించారు.
సర్వర్లో లోపాలు, సాంకేతిక సమస్యలు - ఎల్లుండే రాజీవ్ యువవికాసం దరఖాస్తులకు డెడ్లైన్
మీకు మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ ఉందా? - లేదంటే ఇలా అప్లై చేసుకోండి