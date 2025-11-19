ETV Bharat / state

ఇకపై వాట్సాప్​లోనే ​ మీ'సేవ'లు - ఈ నంబర్​ మీ ఫోన్​లో ఉంటే చాలు!

వాట్సప్‌లో ‘మీసేవ' సేవలను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు - 580కి పైగా పౌరసేవలను వాట్సప్‌ ద్వారా ప్రజలకు అందుబాటులో - స్మార్ట్​ఫోన్​ ద్వారానే వాట్సాప్​లో జస్ట్​ క్లిక్స్​తోనే పూర్తి సమాచారం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 10:51 AM IST

Mee seva Services on Whatsapp : విద్యార్థులు, పౌరులు, రైతులు ఎవరైనా సరే ఏదైనా సర్టిఫికెట్​ కావాలంటే దగ్గరలోని మీ సేవ కేంద్రాలకు వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందే. ఏ సర్టిఫికెట్​ కావాలన్నా మీ సేవ కేంద్రం, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. ఆ తర్వాత ఆధునిక పద్ధతులు అందుబాటులోకి రావడంతో కొన్ని సేవలకు 'మీసేవ' కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఇంట్లోనే ఉంటూ మొబైల్​ లేదా కంప్యూటర్​ ద్వారా సులభంగా పలు దరఖాస్తులు చేసుకునేవారు.

ఇప్పుడు ఆ పద్ధతి మారి కాస్త ముందుకు అడుగేసి మీ సేవలోని అందుబాటులో ఉన్న సగానికి పైగా సేవలను వాట్సాప్​లోనే పొందవచ్చు. కాళ్లు అరిగిపోయేలా, ఎండలో ఎక్కడికి వెళ్లకుండా స్మార్ట్​ఫోన్​ ద్వారానే వాట్సాప్​లో జస్ట్​ క్లిక్స్​తోనే పూర్తి సమాచారాన్ని, పత్రాలను పొందవచ్చు. ఇది ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేసేదిగా ఉంటుంది. ఈ వాట్సాప్​ మీసేవ సేవలను మంత్రి దుద్దిల్ల శ్రీధర్​ బాబు మంగళవారం ప్రారంభించారు.

మీసేవ సర్వీసెన్ ఆన్​ వాట్సప్ : ప్రజలే కేంద్రంగా వారి సౌలభ్యమే లక్ష్యంగా పారదర్శకత, జవాబుదారీతనంతో కూడిన మెరుగైన పరిపాలన అందిస్తున్నామని రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్​బాబు తెలిపారు. మెటా, మీసేవ సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన మీసేవ సర్వీసెన్ ఆన్​ వాట్సప్​ను మంగళవారం హైదరాబాద్​ బంజారాహిల్స్​లోని ఓ హోటల్​లో మంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సాంకేతికత సాయంతో పౌరసేవలను వారి ముంగిటకే చేరుస్తూ తెలంగాణ గుడ్​ గవర్నెన్స్​ వైపు అడుగులు వేస్తోంది.

ఈ సేవలు ప్రస్తుతం ఆంగ్లంలో మాత్రమే : మీసేవ ద్వారా అందించే 38 ప్రభుత్వ విభాగాలకు చెందిన 580 కి పైగా పౌర సేవలను తాజాగా వాట్సప్​ ద్వారా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చాం. ప్రస్తుతం ఈ సేవలు ఆంగ్లంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. త్వరలోనే తెలుగు, ఉర్దూ భాషల్లోనూ తీసుకొస్తాం. రాబోయే రోజుల్లో ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాలకూ సేవలకు విస్తరిస్తాం.

వాయిస్​ కమాండ్​తోనే కావాల్సిన సేవలు : దీనిలో టైప్​ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా వాయిస్​ కమాండ్​తోనే కావాల్సిన సేవలు పొందొచ్చు. ప్రజలు 8096958096 నంబరును మొబైల్​లో సేవ్​ చేసుకుని వాట్సప్​ ద్వారా మీసేవ సేవలన్నీ పొందొచ్చు అని శ్రీధర్​బాబు తెలిపారు. ఈ నంబర్​కు Hi అని మెసేజ్​ చేస్తే మనకు మీ సేవ పోర్టల్​ కనిపించే సేవలు అన్నీ కనిపిస్తాయి. అక్కడ మనకు కావాల్సిన సేవలపై క్లిక్​ చేస్తే కావాల్సిన పత్రాలు, సరైన సమాచారం అందుతుంది. రాష్ట్రంలో ఏటా 10 లక్షల మంది యువతీయువకులను ఏఐ నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని చెప్పారు.

ఇకపై 24 గంటలు అందుబాటులో : ఐటీఈఅండ్​సీ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సంజ​య్​కుమార్​ మాట్లాడుతూ వాట్సప్​లో మీసేవ 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంచుతామన్నారు. మెటా ఇండియా పబ్లిక్​ పాలసీ డైరెక్టర్​ నటాషా జోగ్​, మీసేవ కమిషనర్​ రవి కిరణ్​, హైదరాబాద్​ కలెక్టర్​ హరిచందన మాట్లాడారు. మీసేవ కేంద్రాలను నిర్వహిస్తూ మృతిచెందిన ఐదుగురి కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5 లక్షల చొప్పున మంత్రి చేతుల మీదుగా సాయం అందించారు.

