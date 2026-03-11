ETV Bharat / state

వెలుగుమట్ల బాధితులకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ - 'భూదాన్‌ భూములు ఎప్పటికైనా పేదలవే'

వెలుగుమట్ల బాధితుల్లో 311 మంది మహిళలకు ఇళ్ల స్థలాలు, ఇంటి పట్టాలు ఇచ్చిన మంత్రులు - సెంబర్‌ 9లోపు 311 మందికి ఇళ్లు పూర్తి చేసి గృహప్రవేశం చేయిస్తామని హామీ

HOUSE PATTAS TO VELUGUMATLA VICTIMS
ఇళ్ల పట్టాలు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు పత్రాలు ఇస్తున్న మంత్రులు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 5:48 PM IST

House Pattas To Velugumatla Victims : ఖమ్మం పట్టణంలో వెలుగుమట్ల బాధితులకు ఇళ్ల పట్టాలతో పాటు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు పత్రాలను ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొంగులేటి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావులు పాల్గొన్నారు. 311 మంది మహిళలకు ఇళ్ల స్థలాలు, ఇంటిపట్టాలు ఇచ్చామని అధికారులు తెలిపారు. నిరాశ్రయులకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కూడా కేటాయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. వెలుగుమట్లలో 1953 నుంచి 31 ఎకరాల భూమి భూదాన్‌ భూమిగా ఉందని, వెంకట రాజారాం అనే రైతు భూదాన్‌ ట్రస్టుకు 31.1 ఎకరాలు రాసిచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. పక్కన ఉన్న మిగతా భూమి అంతా పట్టా భూములుగా ఉందని స్పష్టం చేశారు.

