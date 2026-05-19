తెలంగాణ నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్ - గరిష్ఠ వయో పరిమితి పెంపు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి మరో ఏడాది పొడిగింపు- గరిష్ఠ వయోపరిమితిని 34 నుంచి 44 ఏళ్లకు పెంచుతూ జీవో జారీ - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు గరిష్ఠ వయో పరిమితి 44 ఏళ్ల వరకు
Published : May 19, 2026 at 12:40 PM IST
Upper Age Limit Increased For Government Jobs In Telangana : తెలంగాణలో నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు గరిష్ఠ వయో పరిమితిని 34 ఏళ్ల నుంచి 44 ఏళ్లకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఉత్తర్వులు ఏడాది పాటు అమల్లో ఉంటాయని జీవోలో పేర్కొంది. పోలీసు తదితర యూనిఫామ్ సర్వీసులకు సడలింపు వర్తించదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత గరిష్ఠ వయో పరిమితిని పదేళ్ల పాటు సడలించారు. ఆ తర్వాత మరో రెండేళ్లు పొడిగించారు. ఆ గడువు కూడా ముగియడంతో నిరుద్యోగుల అభ్యర్థన మేరకు ప్రభుత్వం మరో ఏడాది పొడిగిస్తూ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు తాజాగా జీవో జారీ చేసింది.
