మహిళల చేతిల్లోకి 1000 విజయ డెయిరీ పార్లర్లు - ఒక్కో పార్లర్‌కు ఎన్ని లక్షలు ఇస్తారో తెలుసా?

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా 1000 డెయిరీ పార్లర్లు - మహిళల చేతుల్లోకి విజయ డెయిరీ పార్లర్లు - పాడి ఉత్పత్తుల పెంపుదలతో మహిళా సంఘాలకు ఆర్థిక చేయూత - ఇప్పటికే 14 రకాల వ్యాపారాల్లో మహిళలు

1000 Vijaya Dairy Parlours
1000 Vijaya Dairy Parlours (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 3:31 PM IST

1000 Vijaya Dairy Parlours : రాష్ట్రంలో మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయాలనే ఆలోచనలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా అతివలకు ఆర్థికంగా చేయూతను అందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా 1000 విజయ డెయిరీ పార్లర్లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పాడి ఉత్పత్తుల విక్రయాల పెంపుదలతో పాటు మహిళా సంఘాలకు ఆర్థిక చేయూతను అందించేందుకు మండలానికి ఒకటి, పురపాలికకు రెండు చొప్పున అందుబాటులోకి తేవాలని పాడి పరిశ్రమాభివృద్ధి సమాఖ్య, రాష్ట్ర పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ(సెర్ప్​)లను సర్కార్​ ఆదేశించింది.

1000 Vijaya Dairy Parlours
విజయ డెయిరీ పార్లర్లు (Eenadu)

పాడి రైతుల నుంచి సేకరించే పాలతో వివిధ ఉత్పత్తులను విజయ డెయిరీ తయారు చేస్తోంది. విక్రయాలను రెట్టింపు చేసే సన్నాహాల్లో సైతం ఉంది. ఇందులో భాగంగా కొత్త డెయిరీ పార్లర్లను ఏర్పాటు చేస్తోంది. హైదరాబాద్​లో నిరుద్యోగుల ద్వారా 100 కొత్త డెయిరీ పార్లర్ల ఏర్పాటుకు బాటలు వేసింది. తమ ప్రతిపాదనను పాడి పరిశ్రమాభివృద్ధి సమాఖ్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. వీటిని పరిశీలించిన ప్రభుత్వం ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1000 పార్లర్లను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయానికి వచ్చింది. ఇప్పటికే 14 రకాల వ్యాపారాలకు మహిళలకు ప్రభుత్వం చేయూతనిస్తోంది. తాజాగా విజయ డెయిరీ పార్లర్లలోనూ వారికి అవకాశం కల్పించాలని అనుకుంది.

ఒక్కో పార్లర్‌కు రూ. 5 లక్షలు :

  • ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా విజయడెయిరీ ఎండీ చంద్రశేఖర్​రెడ్డి, సెర్ప్​ సీఈవో దివ్యాదేవరాజన్​లు కొత్త పార్లర్ల ఏర్పాటుకు విధివిధానాలను రూపొందించారు.
  • ముందుగా పార్లర్ల ఏర్పాటుకు ఆసక్తి గల మహిళా సమాఖ్యలను సెర్ప్​ ఎంపిక చేయనుంది.
  • ఒక్కో పార్లర్​ ఏర్పాటుకు రూ.3 లక్షల డిపాజిట్​తో పాటు సౌకర్యాల కోసం రూ.2 లక్షల అవసరం కానున్నాయి. ఈ మొత్తంలో జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి పథకం(ఎన్​ఆర్​ఎల్​ఎం) కింద గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.2 లక్షలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మెప్మా ద్వారా రూ.2 లక్షల సాయం చేయనున్నారు.
  • మహిళా సమాఖ్యలు తమ వాటా కింద రూ.లక్ష సమకూర్చుకుంటే సెర్ప్​ ద్వారా మరో రూ.2 లక్షల రుణసాయం అందించనున్నారు.
  • పార్లర్లను రద్దీ ప్రదేశాల్లో, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద ఏర్పాటు చేయాలని సెర్ప్​ భావిస్తోంది. దీనికి అనుగుణంగా స్థలాల ఎంపికతో పాటు మహిళా సమాఖ్యల ఎంపికపైనా సెర్ప్​ దృష్టి సారించింది.

మహిళా క్యాంటీన్​ : మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయాలనే లక్ష్యంతో గతేడాది ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకానికి తెలంగాణ సర్కార్​ శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్​, పశ్చిమబెంగాల్​ రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్న క్యాంటీన్లను అధ్యయనం చేసి, అక్కడా వాటి ఏర్పాటుకు సంకల్పించారు. తొలి దశలో జిల్లాకు ఐదు చొప్పున ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ముందుగా కామారెడ్డి కలెక్టరేట్​లో 2024 మార్చి 27న ప్రారంభించారు. ఇక్కడ మంచి ఫలితాలు రావడంతో క్రమంగా విస్తరించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 150కి పైగా క్యాంటీన్లు మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నాయి. ఈ క్యాంటీన్లను కొత్త కలెక్టరేట్లు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు, బస్టాండ్లు వంటి ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయడానికి సన్నాహకాలు చేస్తున్నారు.

ఇందిరా మహిళా శక్తి భవనాలు : తెలంగాణలో మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల కోసం కొత్తగా 22 జిల్లా కేంద్రాల్లో ఇందిరా మహిళా శక్తి భవనాలను నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే 10 జిల్లా కేంద్రాల్లో జిల్లా మహిళా సమాఖ్యలకు సొంత భవనాలు ఉన్నాయి. రాజధాని మినహా మిగిలిన 22 జిల్లాల్లో వాటి నిర్మాణానికి పరిపాలన అనుమతులు మంజూరు చేశారు.

రాష్ట్రంలో మంచిర్యాల, మేడ్చల్​, హనుమకొండ, కామారెడ్డి, ములుగు, నిజామాబాద్​, నారాయణపేట, జగిత్యాల, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, రాజన్న సిరిసిల్ల, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, మెదక్​, వనపర్తి, సూర్యాపేట, నాగర్​ కర్నూల్​, మహబూబాబాద్​, యాదాద్రి భువనగిరి, పెద్దపల్లి, కుమురంభీం, జోగులాంబ గద్వాల, జనగామ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో ఒక్కో దానికి రూ.5 కోట్ల చొప్పున మొత్తం రూ.110 కోట్లను కేటాయించారు. ఇందులో మహిళలకు కావాల్సిన విధంగా జిల్లా సమాఖ్య కోసం జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం, స్వయం సహాయక సంఘాల ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్, శిక్షణ కేంద్రం, కామన్​ వర్క్​ షెడ్ తదితర అవసరాలకు అనువుగా ఈ నిర్మాణాలు ఉండనున్నాయి.

