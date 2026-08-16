మరో నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ - నేటి నుంచే ప్రారంభం
16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లకు ముగిసిన అర్జీల గడవు - అత్యధికంగా కూకట్పల్లిలో 9,208 మంది దరఖాస్తు - నేటి నుంచి ఎల్బీనగర్, గోషామహల్, ముషీరాబాద్, చంద్రాయణగుట్టలో దరఖాస్తుల స్వీకరణ
Published : August 16, 2026 at 7:28 AM IST
Deadline For LIG Flat Applications Ends : హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్లోని మరో నాలుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఎల్బీనగర్, గోషామహల్, ముషీరాబాద్, చంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు వచ్చేనెల 3 వరకు మీసేవ ద్వారా దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని హౌసింగ్బోర్డు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే క్యూర్ పరిధిలోని 16 నియోజకవర్గాల్లో 7,340 ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లకు 60,014 మంది దరఖాస్తు చేశారు. ఈ నెల 20 తర్వాత లాటరీ ద్వారా ఫ్లాట్లు కేటాయించనున్నట్లు హౌసింగ్బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ తెలిపారు.
క్యూర్ పరిధిలో ముగిసిన దరఖాస్తుల గడువు :హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం 60,014 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఒక్కోప్లాట్కి 8 మందికి పైగా పోటీపడుతున్నారు. క్యూర్ పరిధిలోని 16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 7,340 ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లకు దరఖాస్తుల గడువు శనివారంతో ముగిసింది. అత్యధికంగా కూకట్పల్లిలో 9,208 మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా కుత్బుల్లాపూర్లో 7,210 ఖైరతాబాద్లో 6,970, నాంపల్లిలో 5,114, శేరిలింగంపల్లిలో 4,860 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
అంబర్పేట 3,893, బహదూర్పురాలో 2, 281, ఇబ్రహీంపట్నంలో 1398, కార్వాన్లో 2,773 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. మలక్ పేట 4, 459, మల్కాజిగిరిలో 1717, మేడ్చల్లో 2,155, రాజేంద్రనగర్లో 2 ,723, సనత్నగర్లో 1,861, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్లో 2,326, మహేశ్వరంలో1066 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. వాటిని పరిశీలించి అర్హులకు ఈ నెల 20 తర్వాత లాటరీ ద్వారా ఇళ్లు కేటాయించనున్నట్లు హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ తెలిపారు. క్యూర్ పరిధిలోని ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్ల కోసం ప్రభుత్వం రూ.807 కోట్లు కేటాయించింది. కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డులో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్ల నిర్మాణానికి ఇటీవలే సీఎం రేవంత్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు.
సెప్టెంబరు 3 వరకు మీసేవలో దరఖాస్తుల ఆహ్వానం : క్యూర్ పరిధిలోని మరో నాలుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ప్రభుత్వ స్థలాలు గుర్తించిన హౌసింగ్ బోర్డు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానించింది. ఎల్బీనగర్, గోషామహల్, ముషీరాబాద్, చంద్రాయణ గుట్ట నియోజకవర్గాల్లోని అల్పాదాయ వర్గాలకి నేటి నుంచి సెప్టెంబరు 3 వరకు మీసేవ ద్వారా దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ తెలిపారు. నివసిస్తున్న నియోజకకవర్గం పరిధిలోనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గం వారికి హయత్నగర్ సమీపంలో అమ్మంగల్, గోషామహల్, ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గాలకు జమిస్తాన్పూర్ చంద్రాయణగుట్ట వాసులకు ఫలక్నుమా సమీపంలోని బండ్గగూడలో ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మించాలని నిర్ణయించారు.
పదేళ్ల పాటు అమ్మడానికి, కిరాయి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు : ఒక్కో నియోజకవర్గంలో 480 చొప్పున 1920 ఫ్లాట్లు నిర్మించనున్నారు. పదంతస్తుల టవర్లో ఒక్కో అంతస్తుకు 12 ఫ్లాట్ల చొప్పున 528 చదరపు అడుగు బిల్డప్ ఏరియా 400 ఎస్ఎఫ్టీ కార్పెట్ ఏరియాతో సింగిల్ బెడ్ రూమ్లు నిర్మించనున్నారు. స్థలం, రూ.5 లక్షల సబ్సిడీని ప్రభుత్వం ఇవ్వనుండగా సుమారు 6 లక్షలు లబ్ధిదారుల నాలుగు విడతల్లో తమ వాటాగా చెల్లించాలి. దరఖాస్తుతో పాటు రూ.10,000 ఈఎండీ చెల్లించాలి. ఇళ్లు దక్కకపోతే ఈఎండీ తిరిగి చెల్లిస్తామని హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ గౌతమ్ చెప్పారు. కేటాయించిన ఎల్ఐజీ ఫ్లాటును పదేళ్లపాటు అమ్మడానికి లేదా కిరాయి ఇవ్వడానికి వీల్లేదని షరతు విధించింది. ఒక కుటుంబం నుంచి ఒకరు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని స్పష్టంచేశారు. ఫ్లాటును ప్రభుత్వమే ఉచితంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇస్తుందని అవసరమైతే బ్యాంకు మార్టిగేజ్ చేసుకోవచ్చునని హౌసింగ్ బోర్డు పేర్కొంది.
'క్యూర్' పరిధి ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకానికి వడివడిగా అడుగులు - రూ. 660 కోట్లతో టెండర్ల ప్రక్రియ
క్యూర్ పరిధిలో ఎల్ఐజీ స్కీమ్ ప్రారంభం - నేటి నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ