సామూహిక సేద్యం - కూరగాయలకూ బీమా - తెలంగాణలోనూ కేరళ సాగు విధానం!
వ్యవసాయ సాగుకు ఊతం ఇవ్వడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక ముందడుగు - కేరళలో కూరగాయలకు బీమా అమలు చేస్తున్న ఆ రాష్ట్ర సర్కార్ - త్వరలో రాష్ట్రంలోనూ కూరగాయలకు బీమా అమలు చేసే యోచన
Published : January 2, 2026 at 9:51 AM IST
Insurance for Vegetables Soon in Telangana : 'ఆధునిక సాగు పద్ధతులపై రైతులకు శిక్షణ, కూరగాయలకూ పంటల బీమా అమలు, సామూహిక పంట క్షేత్రాలు, సాగుపై పంచాయతీల నిరంతర పర్యవేక్షణ, ధరల సంక్షేభం ఏర్పడిన సమయాల్లో పెట్టుబడికి 20 శాతం కలిపి మూలధర నిర్ణయం, ఉత్పత్తుల విక్రయాలకు ప్రత్యేక క్లస్టర్లు, ప్రభుత్వం, రైతులు, ఆర్థిక సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటైన ప్రత్యేక సంస్థ ద్వారా వ్యవసాయ సాగుకు ఊతం' ఇది కేరళలో కూరగాయలు, పండ్లు, ఇతర ఉద్యాన పంటల సాగు విధానం.
తెలంగాణలోనూ దీన్ని అమలు చేయాలంటూ ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ కమిషన్ నివేదికను ఇచ్చింది. గ్రామ స్థాయి పంటల ప్రణాళిక, క్లస్టర్ ఆధారిత మార్కెటింగ్ ద్వారా రైతుల ఆదాయం పెరుగుతుందని చెప్పింది. కమిషన్ ఛైర్మన్ కోదండరెడ్డి నేతృత్వంలోని బృందం ఇటీవల కేరళలో ఉద్యాన పంటల సాగుపై అధ్యయనం చేసి, నివేదికను రూపొందించారు. అందులో ముఖ్యాంశాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కేరళలో ఇలా చేస్తారు : పండ్లు, కూరగాయలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇలా విభిన్న పంటల సాగు, ఆధునిక సాంకేతికత వినియోగం వంటి వాటితో ఉద్యానరంగంలో కేరళ ముందంజలో ఉంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యాన సాగులో 33 శాతం వాటాను ఈ రాష్ట్రమే కలిగి ఉంది. ప్రతి గ్రామం దిగుబడి లక్ష్యాలతో కూడిన పంటల ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్కువ మంది రైతులు సామూహిక వ్యవసాయం చేస్తారు. అలాగే పురుగు మందులు వినియోగించకపోవడం, సంప్రదాయ తెగుళ్ల నివారణ, ఎరువుల తయారీ వంటి పద్ధతులకు రైతులు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. టెర్రస్ ఫార్మింగ్, గ్రో బ్యాగులు, వర్టికల్ గార్డెన్స్ వంటి వినూత్న పద్ధతులను పాటిస్తూ వస్తున్నారు. కుటుంబ శ్రీ మహిళ బృందాలు నర్సరీలు, మార్కెటింగ్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ వస్తున్నాయి. ప్రతి గ్రామంలోనూ పెట్టుబడి సాయం, సాగు పద్ధతులపై శిక్షణ, బ్రాండింగ్పై పంచాయతీ పాలకవర్గాలు, వ్యవసాయాధికారుల నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంటూ వస్తుంది.
50 శాతం రాయితీ ఇస్తున్న ప్రభుత్వం : కూరగాయలు, పండ్ల ప్రోత్సాహక మండలి (వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కేరళ- వీఎఫ్పీసీకే) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 50 శాతం, బ్యాంకులు 30 శాతం, రైతులు 20 శాతం భాగస్వామ్యంతో నడిచే ప్రత్యేక సంస్థ ఇది. విత్తనాల సరఫరా నుంచి ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్ వరకు రైతులకు సాయం అందిస్తోంది. 15-20 మంది రైతులతో ఒక్కో క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేశారు. భూసార పరీక్షలు, సాంకేతికతలపై సంస్థ శిక్షణ, సాగు ప్రణాళికలు, క్షేత్ర పర్యటనలను నిర్వహిస్తోంది. నాణ్యమైన విత్తనాలు, సామగ్రి, నారు వంటి వాటికి రాయితీపై లేదా ఉచితంగా సరఫరా చేస్తోంది. సంస్థకు సొంతంగా టిష్యూ కల్చర్ ల్యాబొరేటరీతో పాటు కూరగాయలు, పండ్ల నారు యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఊరూరా ఆహారశుద్ధి యూనిట్లను నిర్వహిస్తూ వస్తోంది.
- కూరగాయలు, పండ్ల వ్యాపారం కోసం ప్రభుత్వం ఒక్కో క్లస్టర్కు 12 గుంటల భూమి కేటాయించనుంది. రైతులు తాము పండించిన కూరగాయలను అక్కడికి తీసుకువచ్చి వినియోగదారులతో పాటు వ్యాపారులు సరకు కొనుగోలుకు అక్కడికే రానున్నారు.
- రైతులు మెరుగైన ఆదాయం పొందేలా ప్రత్యేకంగా క్లస్టర్ ఆధారిత మార్కెటింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. మార్కెట్ సమాచార కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలోనూ, ఇతర రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన హోల్సేల్ మార్కెట్ల నుంచి సమాచారం సేకరించనున్నారు. ధరలు, డిమాండ్కు అనుగుణంగా రైతులకు సాగు ప్రణాళికను అందించనున్నారు.
- సాధారణ రైతులతో పాటు కౌలు రైతులకు ప్రభుత్వం కూరగాయ పంటల బీమా పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ప్రతి 4 గుంటల భూమికి రూ.10 ప్రీమియం. కూరగాయలు, పండ్లుకు ప్రభుత్వం సేఫ్ టు ఈట్ పేరిట బ్రాండింగ్ ఇస్తూ విస్తృతంగా ప్రచారం అనేది కల్పిస్తోంది. సుభిక్ష కేరళం పథకం కింద ఇంటింటా తోట(గార్డెన్) ఏర్పాటుకు విత్తనాలు, పరికరాలను అందిస్తూ వస్తోంది.
చలికాలంలో మండుతోన్న కూరగాయల ధరలు - మాంసం ధరలతో పోటీ!
రైతన్నలకు గుడ్న్యూస్ - కూరగాయలు పండిస్తే ఎకరాకు రూ.9600 సబ్సిడీ