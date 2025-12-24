ఔటర్ను కలుపుతూ ఆరు లైన్ల గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే - ఆ ప్రాంతవాసులు వెరీ లక్కీ
గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి నిర్మాణాలు చేపట్టాలని చూస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం - 41.50 కిలోమీటర్ల పొడవుతో రతన్టాటా గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి - ఏడాదిలోపు నిర్మాణం పూర్తి చేయాలనే యోచనలో హెచ్ఎండీఏ
Green Field Highways in Telangana : ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుతో ప్రాంతీయ రింగ్ రోడ్డును అనుసంధానించేందుకు ప్రధాన రోడ్డు మార్గాలను అభివృద్ధి చేయడం, విస్తరించడమే కాకుండా కొత్తగా గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి నిర్మాణాలకు ప్రభుత్వం వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటికే అవుటర్ రింగ్రోడ్డు రావిర్యాల జంక్షన్ నుంచి మీర్ఖాన్పేట, అక్కడి నుంచి అమన్గల్ వరకు 41.50 కిలోమీటర్ల పొడవుతో రతన్టాటా గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారిని నిర్మిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మొత్తం రూ.4,621 కోట్ల వ్యయంతో చేపడుతున్న ఈ పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభం అయ్యాయి.
ఏడాదిలోపు ఈ రహదారిని సిద్ధం చేయాలని హెచ్ఎండీఏ భావిస్తోంది. దీంతో పాటు మరో భారీ గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి కోసం ఇప్పటికే హెచ్ఎండీఏ కసరత్తు ప్రారంభించింది. బుద్వేల్ నుంచి టీజీఐఐసీ పారిశ్రామిక ప్రాంతాలను కలుపుతూ 167 జాతీయ రహదారి వద్ద కోస్గి వరకు సుమారు 81 కిలోమీటర్ల పొడవుతో నాలుగు లైన్లతో రహదారిని నిర్మించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. త్వరలో సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక(డీపీఆర్)ను సిద్ధం చేసేందుకు కన్సల్టెంట్ను నియమించనుంది. ముందుగా కొత్వాల్గూడ నుంచి పరిగి వరకు 55 కిలోమీటర్ల వరకు చేపట్టాలని భావించినప్పటికీ మరికొన్ని ప్రాంతాలను కలుపుతూ ఈ రహదారి విస్తీర్ణం పెంచినట్లు ఓ అధికారి తెలిపారు.
విడతలవారీగా పలు రహదారులకు ప్రణాళిక : ఓఆర్ఆర్ నుంచి ట్రిపుల్ఆర్ను అనుసంధానించేందుకు మరిన్ని రేడియల్ రహదారులను నిర్మించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. మొత్తం 12-16 వరకు రేడియల్ రోడ్లను చేపట్టాలని యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఓఆర్ఆర్ 22 జంక్షన్ల నుంచి ఉన్న రహదారులను విస్తరించి అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అన్ని ప్రాంతాలను అనుసంధానించేలా ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్లను చేపట్టడం జరగనుంది. భవిష్యత్తు అంతా అవుటర్, ట్రిఫుల్ఆర్ మధ్యలో కొత్త నివాస, పారిశ్రామిక, వాణిజ్య ప్రాంతాలు విస్తరించనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అన్నివైపులా ఓఆర్ఆర్, ట్రిఫుల్ఆర్ వరకు రహదారులను ప్రాధాన్య క్రమంలో నిర్మించాలని చూస్తున్నారు.
ఆరు లైన్ల గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే విశేషాలు :
- మొత్తం గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి పొడవు- 41.50 కిలోమీటర్లు
- తొలి దశ- 19.2 కి.మీ(ఓఆర్ఆర్ రావిర్యాల నుంచి మీర్ఖాన్పేట్ వరకు)
- మొత్తం వ్యయం- రూ.1,665 కోట్లు
- రెండో దశ- 22.30 కి.మీ (మీర్ఖాన్పేట నుంచి రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు ఆమన్గల్ వరకు)
- మొత్తం వ్యయం- రూ.2,365 కోట్లు
- వెడల్పు- 100 మీటర్లు (యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఎక్స్ప్రెస్ వే) నిర్మాణం
- ఆరు లైన్ల మెయిన్ క్యారేజ్ వే భవిష్యత్తులో 8 లైన్లుగా విస్తరణకు వెసులుబాటుగా భూసేకరణ
- మెట్రో/రైల్వే కారిడార్ కోసం అటు ఇటు 20 మీటర్ల వెడల్పుతో భూమి రిజర్వు. పచ్చదనం కోసం 2 మీటర్ల వెడల్పుతో సెంట్రల్ మీడియన్
- ఇరువైపులా గ్రీన్బెల్ట్, సైకిల్ ట్రాక్, యుటిలిటీ కారిడార్ నిర్మించనున్నారు.
ప్రధాన మౌలిక సదుపాయంగా రోడ్ల నిర్మాణం : రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే అక్కడ ప్రధానంగా మౌలిక సదుపాయాలు అనేవి ఉండాలి. ఆ మౌలిక సదుపాయాల్లో ప్రధానమైనది రోడ్ల నిర్మాణం. ఎక్కడైతే ఎక్కువ రోడ్ల కనెక్టివిటీలు ఉంటాయో ఆ ప్రాంతం ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే తెలంగాణలో రోడ్ల కనెక్టివిటీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది. రోడ్లు ఉంటే చిన్న గ్రామాలతో కూడా కమ్యూనికేషన్ పరంగా, సరకు రవాణా పరంగా ఎక్కువగా చేయవచ్చు.
గ్రామాల సీసీ రోడ్లను మండలాల్లోని ప్రధాన రహదారులతో కనెక్ట్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉండనున్నాయి. ఆ మండలాల రహదారులను జిల్లాల్లోని జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం చేస్తే ప్రజా రవాణాకు, సరకు రవాణాకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. అందుకే ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా రోడ్ల విస్తరణ, అభివృద్ధికి వేల కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేస్తూ ఉంటారు.
