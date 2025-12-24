ETV Bharat / state

ఔటర్​ను కలుపుతూ ఆరు లైన్ల గ్రీన్​ ఫీల్డ్​ హైవే - ఆ ప్రాంతవాసులు వెరీ లక్కీ

గ్రీన్​ఫీల్డ్​ రహదారి నిర్మాణాలు చేపట్టాలని చూస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం - 41.50 కిలోమీటర్ల పొడవుతో రతన్​టాటా గ్రీన్​ఫీల్డ్​ రహదారి - ఏడాదిలోపు నిర్మాణం పూర్తి చేయాలనే యోచనలో హెచ్​ఎండీఏ

Green Field Highways in Telangana
Green Field Highways in Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 11:32 AM IST

3 Min Read
Green Field Highways in Telangana : ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డుతో ప్రాంతీయ రింగ్​ రోడ్డును అనుసంధానించేందుకు ప్రధాన రోడ్డు మార్గాలను అభివృద్ధి చేయడం, విస్తరించడమే కాకుండా కొత్తగా గ్రీన్​ఫీల్డ్​ రహదారి నిర్మాణాలకు ప్రభుత్వం వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటికే అవుటర్​ రింగ్​రోడ్డు రావిర్యాల జంక్షన్​ నుంచి మీర్​ఖాన్​పేట, అక్కడి నుంచి అమన్​గల్​ వరకు 41.50 కిలోమీటర్ల పొడవుతో రతన్​టాటా గ్రీన్​ఫీల్డ్​ రహదారిని నిర్మిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మొత్తం రూ.4,621 కోట్ల వ్యయంతో చేపడుతున్న ఈ పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభం అయ్యాయి.

ఏడాదిలోపు ఈ రహదారిని సిద్ధం చేయాలని హెచ్​ఎండీఏ భావిస్తోంది. దీంతో పాటు మరో భారీ గ్రీన్​ఫీల్డ్​ రహదారి కోసం ఇప్పటికే హెచ్​ఎండీఏ కసరత్తు ప్రారంభించింది. బుద్వేల్​ నుంచి టీజీఐఐసీ పారిశ్రామిక ప్రాంతాలను కలుపుతూ 167 జాతీయ రహదారి వద్ద కోస్గి వరకు సుమారు 81 కిలోమీటర్ల పొడవుతో నాలుగు లైన్లతో రహదారిని నిర్మించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. త్వరలో సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక(డీపీఆర్​)ను సిద్ధం చేసేందుకు కన్సల్టెంట్​ను నియమించనుంది. ముందుగా కొత్వాల్​గూడ నుంచి పరిగి వరకు 55 కిలోమీటర్ల వరకు చేపట్టాలని భావించినప్పటికీ మరికొన్ని ప్రాంతాలను కలుపుతూ ఈ రహదారి విస్తీర్ణం పెంచినట్లు ఓ అధికారి తెలిపారు.

విడతలవారీగా పలు రహదారులకు ప్రణాళిక : ఓఆర్​ఆర్​ నుంచి ట్రిపుల్​ఆర్​ను అనుసంధానించేందుకు మరిన్ని రేడియల్​ రహదారులను నిర్మించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. మొత్తం 12-16 వరకు రేడియల్​ రోడ్లను చేపట్టాలని యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఓఆర్​ఆర్​ 22 జంక్షన్ల నుంచి ఉన్న రహదారులను విస్తరించి అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అన్ని ప్రాంతాలను అనుసంధానించేలా ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో గ్రీన్​ఫీల్డ్​ రోడ్లను చేపట్టడం జరగనుంది. భవిష్యత్తు అంతా అవుటర్​, ట్రిఫుల్​ఆర్​ మధ్యలో కొత్త నివాస, పారిశ్రామిక, వాణిజ్య ప్రాంతాలు విస్తరించనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అన్నివైపులా ఓఆర్​ఆర్​, ట్రిఫుల్​ఆర్​ వరకు రహదారులను ప్రాధాన్య క్రమంలో నిర్మించాలని చూస్తున్నారు.

ఆరు లైన్ల గ్రీన్​ ఫీల్డ్​ హైవే విశేషాలు :

  • మొత్తం గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రహదారి పొడవు- 41.50 కిలోమీటర్లు
  • తొలి దశ- 19.2 కి.మీ(ఓఆర్‌ఆర్‌ రావిర్యాల నుంచి మీర్‌ఖాన్‌పేట్‌ వరకు)
  • మొత్తం వ్యయం- రూ.1,665 కోట్లు
  • రెండో దశ- 22.30 కి.మీ (మీర్‌ఖాన్‌పేట నుంచి రీజనల్‌ రింగ్‌ రోడ్డు ఆమన్‌గల్‌ వరకు)
  • మొత్తం వ్యయం- రూ.2,365 కోట్లు
  • వెడల్పు- 100 మీటర్లు (యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వే) నిర్మాణం
  • ఆరు లైన్ల మెయిన్‌ క్యారేజ్‌ వే భవిష్యత్తులో 8 లైన్లుగా విస్తరణకు వెసులుబాటుగా భూసేకరణ
  • మెట్రో/రైల్వే కారిడార్‌ కోసం అటు ఇటు 20 మీటర్ల వెడల్పుతో భూమి రిజర్వు. పచ్చదనం కోసం 2 మీటర్ల వెడల్పుతో సెంట్రల్‌ మీడియన్‌
  • ఇరువైపులా గ్రీన్‌బెల్ట్, సైకిల్‌ ట్రాక్, యుటిలిటీ కారిడార్‌ నిర్మించనున్నారు.

ప్రధాన మౌలిక సదుపాయంగా రోడ్ల నిర్మాణం : రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే అక్కడ ప్రధానంగా మౌలిక సదుపాయాలు అనేవి ఉండాలి. ఆ మౌలిక సదుపాయాల్లో ప్రధానమైనది రోడ్ల నిర్మాణం. ఎక్కడైతే ఎక్కువ రోడ్ల కనెక్టివిటీలు ఉంటాయో ఆ ప్రాంతం ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే తెలంగాణలో రోడ్ల కనెక్టివిటీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది. రోడ్లు ఉంటే చిన్న గ్రామాలతో కూడా కమ్యూనికేషన్​ పరంగా, సరకు రవాణా పరంగా ఎక్కువగా చేయవచ్చు.

గ్రామాల సీసీ రోడ్లను మండలాల్లోని ప్రధాన రహదారులతో కనెక్ట్​ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉండనున్నాయి. ఆ మండలాల రహదారులను జిల్లాల్లోని జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం చేస్తే ప్రజా రవాణాకు, సరకు రవాణాకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. అందుకే ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా రోడ్ల విస్తరణ, అభివృద్ధికి వేల కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేస్తూ ఉంటారు.

