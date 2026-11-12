మరో 5 జిల్లాల్లో ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణం - లబ్ధిదారుల నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం
Indiramma Towers in Telangana : తెలంగాణలోని మరో ఐదు జిల్లాలో ఇందిరమ్మ టవర్ల అప్లికేషన్కు ప్రభుత్వం దరఖాస్తును ఆహ్వానిస్తోంది. అర్హులైనవారు మీసేవ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలని హసింగ్ బోర్డు తెలిపింది.
Published : November 12, 2026 at 12:02 PM IST
హైదరాబాద్ తరహాలో ఇందిరమ్మ టవర్లు నిర్మించనున్న 5 నగరాల్లో ప్రజల నుంచి ప్రభుత్వం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. నిజామాబాద్, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్, వరంగల్, హనుమకొండలో నివసిస్తున్న అల్పాదాయ కుటుంబాలు డిసెంబర్ 5 వరకు మీ సేవ ద్వారా రూ.10 వేల డిపాజిట్ చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని హౌసింగ్ బోర్డు ప్రకటించింది.
మరో 5 జిల్లాల్లో విస్తరిస్తున్న ఇందిరమ్మ టవర్లు
హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో నిర్మిస్తున్న ఇందిరమ్మ టవర్లను మరో 5 జిల్లాలకు విస్తరిస్తున్న ప్రభుత్వం, లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. నిజామాబాద్, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్, వరంగల్, హనుమకొండలో డిమాండ్ సర్వే చేపట్టిన హౌసింగ్ బోర్డు, అల్పాదాయ కుటుంబాల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. హౌసింగ్ బోర్డు భూముల్లో రూ.204 కోట్లతో 2,400 ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లను ప్రభుత్వం నిర్మించనుంది.
డిసెంబర్ 5 వరకు మీసేవ ద్వారా దరఖాస్తు
మొదటి విడతలో ఒక్కో జిల్లాలో జీ+5 టవర్లలో 480 ఫ్లాట్లు నిర్మిస్తారు. ఒక్కో ఫ్లాటుకు రూ.8.5 లక్షల నిర్మాణ వ్యయం కానుంది. అందులో రూ.5 లక్షల ఇందిరమ్మ పథకం కింద ప్రభుత్వం ఇవ్వనుండగా, మిగతా రూ.3.5 లక్షలను లబ్ధిదారులు 4 విడతల్లో చెల్లించాలి. వార్షికాదాయం రూ.6 లక్షలలోపు ఉండి ఆ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఇళ్లులేని స్థానికులే ఇందుకు అర్హులు. రూ.100 ఫీజు, రూ.10 వేల డిపాజిట్ చెల్లించి మీ సేవ ద్వారా డిసెంబర్ 5 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని హౌసింగ్ బోర్డు తెలిపింది.
లబ్ధిదారులను ఇలా ఎంపిక చేస్తారు
దరఖాస్తులను హౌసింగ్ బోర్డు రూపొందించిన 360 డిగ్రీల ప్రత్యేక యాప్ ద్వారా పరిశీలిస్తారు. మున్సిపాలిటీ, ట్రాన్స్కో తదితర శాఖల రికార్డుల ఆధారంగా ఆ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఇళ్లు లేదా స్థలం ఉందా? స్థానికులేనా వంటి అంశాలను గుర్తిస్తారు. ఆ తర్వాత అర్హులను లాటరీ ద్వారా లబ్ధిదారులుగా ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన లబ్ధిదారుల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేస్తారు.
అందులో అర్హులుగా తేలితే ఫ్లాటు కేటాయింపు పత్రాలు ఇస్తారు. మొదటి విడతలో డిపాజిట్ సొమ్ము రూ.10,000 పోగా మరో రూ.90,000 చెల్లించాలి. ఆర్సీసీ నిర్మాణం పూర్తయ్యాక మరో రూ.లక్ష, నిర్మాణం పూర్తయ్యే దశలో ఇంకో రూ.లక్ష చెల్లించి మిగతా సొమ్మును ఫ్లాటు అప్పగించేటప్పుడు చెల్లించాలి. డిసెంబర్ 9న ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసి, ఏడాదిలోగా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
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