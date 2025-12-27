ETV Bharat / state

'కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ఎలా ముందుకెళ్దాం?' - తర్జనభర్జనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

కాళేశ్వరంపై తర్జనభర్జన పడుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - అక్రమాలకు బాధ్యులపై చర్యలకు కసరత్తులు - చర్యలను, ఆయకట్టుకు నీరందించడాన్ని వేర్వేరుగా చూసే యోచన - ఈ మేరకు నీటిపారుదల శాఖను నివేదిక కోరిన సీఎంవో

Kaleshwaram Project Latest News
Kaleshwaram Project Latest News (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 8:48 AM IST

Kaleshwaram Project Latest News : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. సుమారు రూ.లక్ష కోట్లు ఖర్చు చేసిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ముందుకెళ్లే అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తర్జనభర్జన పడుతోంది. కుంగిన మేడిగడ్డ సీపేజీ, ఇసుకమేట సమస్య ఎదుర్కొంటున్న ఇతర బ్యారేజీల విషయంపై దృష్టి సారించింది. ఎన్​డీఎస్​ఏ సిఫార్సుల అమలు, జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్​ కమిషన్​, విజిలెన్స్​ నివేదికల ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటూనే, ఇతర పనులను చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో ప్రత్యేకించి ఎల్లంపల్లి నుంచి దిగువన అన్ని రకాల పనులను పూర్తి చేసి ఆయకట్టుకు నీళ్లు ఇవ్వడానికి ఏం చర్యలు తీసుకోవాలన్న అంశంపై ప్రణాళికలు చేస్తుంది.

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యులపై చర్యలు చేపడుతూనే, మిగిలిన పనులు పూర్తి చేసి ఆయకట్టుకు నీరందించడాన్ని వేర్వేరుగా చూడాలనే ఆలోచనతో ఉన్నట్లు సమాచారం. తుమ్మడిహట్టి నుంచి ఎల్లంపల్లికి నీటిని మళ్లించడం, అలాగే ఎల్లంపల్లి నుంచి మల్లన్నసాగర్ వరకు 2 టీఎంసీల నీటిని తీసుకురావడం వంటి పనుల పూర్తిపై నివేదిక ఇవ్వాలని నీటి పారుదల శాఖను ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం కోరినట్లు తెలిసింది. అలాగే మల్లన్నసాగర్​ నుంచి రంగారెడ్డి జిల్లాకు నీటిని మళ్లించే పనుల పూర్తి నివేదికను కూడా కోరినట్లు సమాచారం.

ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ఎత్తిపోతల పథకంలో 28 ప్యాకేజీల పనులు ఉంటే అందులో 4 ప్యాకేజీలు ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆయకట్టుకు నీళ్లు అందించినవే ఉన్నాయి. పునరాకృతిలో భాగంగా ఆ పనులను కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల నుంచి గత ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టింది. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం ఆ 4 ప్యాకేజీల పనులు పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. మల్లన్నసాగర్​ నుంచి హైదరాబాద్​ తాగునీటి అవసరాలు, మూసీ పునరుజ్జీవానికి 20 టీఎంసీలు మళ్లించే పని జరుగుతోంది. అయితే మేడిగడ్డ బ్యారేజీని పునరుద్ధరించడం, మిగిలిన బ్యారేజీలకు మరమ్మతులకు అవసరమైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్​ ఇంకా పూర్తి కాలేదు.

గోదావరి నుంచి ఎల్లంపల్లి ద్వారా దిగువకు నీరు : గోదావరి నుంచి ఎల్లంపల్లి ద్వారా దిగువకు నీటి విడుదల గత నాలుగైదేళ్లు ఎక్కువగానే ఉంది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 900 టీఎంసీలకు పైగా ఎల్లంపల్లి నుంచి దిగువకి నీటిని విడిచిపెట్టారు. ఎల్లంపల్లి నుంచి మల్లన్నసాగర్​ వరకు పూర్తిస్థాయిలో పనులు పూర్తి అయితే ఆ నీటినే అవసరమైన మేరకు మళ్లించేందుకు వీలయ్యేది. వాటన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకొని ఎల్లంపల్లి నుంచి మల్లన్నసాగర్​ వరకు ఇప్పటివరకు చేపట్టిన పనులు ఏ దశలో ఉన్నాయి, ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా? మిగిలిన పనులు పూర్తి అయ్యేందుకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? అనే తదితర వివరాలన్నీ నీటి పారుదల శాఖను ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం కోరినట్లు తెలిసింది.

సుమారు ఏడాదిన్నరగా పనులు జరగకపోవడంతో చేసిన పనుల నిర్వహణ సమస్య సహా చేయని పనులకు వ్యయం పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అన్ని అంశాల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నట్లు తెలిసింది. ఎల్లంపల్లి-మల్లన్నసాగర్​ మార్గంలో భారీగా సొరంగాలు, పంపుహౌస్​లు ఉన్నాయి. వాటి నిర్వహణని పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఇంజినీరింగ్​ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఏడాదికి రూ.12,200 కోట్ల కరెంటు బిల్లు : కాళేశ్వరం నిర్మాణ పనులతో పాటు భూసేకరణ, పునరావాసం, అటవీ అనుమతి వంటి వాటి అన్నింటికీ కలిపి సుమారు రూ.లక్ష కోట్లు ఖర్చు జరిగిందని చెబుతున్నారు. 84 శాతం పనులు పూర్తైనట్లు నివేదించిన ఇంజినీర్లు, సాగులోకి వచ్చిన ఆయకట్టు మాత్రం 95 వేల ఎకరాలుగానే చూపిస్తున్నారు. మిగిలిన 16 శాతం పనులు పూర్తి చేయడం సహా ఆయకట్టుకు నీరందించడమే లక్ష్యంగా డిస్ట్రిబ్యూటరీ పనులు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రాజెక్టు కోసం బ్యాంకులు, పవర్‌ ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్, రూరల్‌ ఎలక్ట్రిఫికేషన్‌ కార్పొరేషన్‌ వంటి సంస్థల నుంచి తీసుకున్న రుణాలకు వడ్డీ కింద ఏడాది క్రితం వరకే రూ.16,200 కోట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించింది.

అధిక వడ్డీలు తగ్గించుకునేందుకు చేసిన కసరత్తుతో ఏడాదికి సుమారు రూ.4 వేల కోట్లు తగ్గించుకోగలిగింది. ఇంకా తగ్గించుకునే ప్రయత్నాల్లోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. మొత్తంగా మిగిలిన పనుల పూర్తికి ఎంత ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుందో అంచనా వేసే పనిలో నీటి పారుదల శాఖ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. భారీగా పెండింగ్​లో ఉన్న విద్యుత్​ బిల్లులపైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

