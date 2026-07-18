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తెలంగాణలో స్మార్ట్ రేషన్‌ కార్డుల పంపిణీకి రంగం సిద్ధం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.05 కోట్ల కుటుంబాలకు - జిల్లాలకు చేరిన కార్డులు - పంపిణీ తేదీని ఖరారు చేయాల్సిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేస్తే రేషన్‌ లబ్ధిదారుల వివరాలు

Smart Ration Cards in Telangana
Smart Ration Cards in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 7:33 AM IST

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Smart Ration Cards in Telangana : తెలంగాణలో కొత్త రేషన్‌ కార్డులను పంపిణీ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.05 కోట్లకు పైగా కుటుంబాల కోసం క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో రూపొందించిన రేషన్‌ కార్డుల ప్రింటింగ్‌ ఇప్పటికే పూర్తయింది. ఈ కొత్త కార్డులను ఆయా జిల్లాలకు సైతం అధికార యంత్రాంగం చేరవేసింది. కార్డుల పంపిణీ తేదీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఖరారు చేయడమే మిగిలి ఉంది. సీఎం నిర్ణయం తీసుకోగానే, ఆ తేదీ నుంచి స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను పంపిణీ చేయనున్నట్లు పౌర సరఫరాల శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

క్రెడిట్, డెబిట్‌ కార్డు సైజులో : ఈ కొత్త స్మార్ట్​ రేషన్‌ కార్డులను క్రెడిట్, డెబిట్‌ కార్డు సైజులో తయారు చేశారు. ఫొటోపై కార్డు యజమాని పేరు, అడ్రస్​లు ఉంటాయి. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి ఫొటోలను కార్డుపై ముద్రించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం రేషన్‌ కార్డులు కాగితం రూపంలో ఉన్నాయి. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత కార్డు రూపంలో రేషన్ కార్డులు రానుండటం ఇదే తొలిసారి. కార్డుపై క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ముద్రించి ఉంటుంది. ఆ కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేస్తే రేషన్‌ లబ్ధిదారులైన ఆ కుటుంబ సభ్యుల వివరాలతో పాటు ఇప్పటి వరకు బియ్యం, చక్కెర, గోధుమలు వంటి రేషన్‌ వస్తువుల్ని తీసుకున్న పూర్తి వివరాలు కనిపిస్తాయి.

రేషన్‌ దుకాణానికి వెళ్లి క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేసి, లేదంటే కార్డు సంఖ్య చెప్పి కుటుంబంలో ఎవరైనా బయో మెట్రిక్‌తో రేషన్‌ కింద వచ్చే సరుకులను తీసుకోవచ్చు. టి-రేషన్‌ యాప్‌ను ఫోన్‌లో డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని ఓటీపీ ద్వారా రేషన్‌ కార్డును లింక్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం ఎం-పిన్‌ క్రియేట్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొత్త రేషన్‌కార్డుల తయారీ ఖర్చు మొత్తాన్ని పౌర సరఫరాల శాఖనే భరిస్తుందని, కార్డుదారులపై ఎలాంటి ఆర్థిక భారం ఉండదని ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు వెల్లడించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,05,42,188కి పైగా రేషన్‌కార్డులు ఉన్నాయని, అందులోని లబ్ధిదారుల సంఖ్య 3,39,96,239కి పైగానే ఉందని వివరించారు.

ఈ నెల 31లోపు ఈ-కేవైసీ చేసుకోవాలి : మరోవైపు రాష్ట్రంలో జులై 31లోపు రేషన్‌ లబ్ధిదారుల ఈ-కేవైసీ వంద శాతం పూర్తి చేయాలని అన్ని జిల్లాల పౌర సరఫరాల అధికారులు ఆదేశించారు. చాలా వరకు చేసినప్పటికీ ఇంకా కొంత పూర్తిచేయని వినియోగదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి చేయాలని సూచించారు. శుక్రవారం నాంపల్లిలోని జిల్లా కార్యాలయంలో జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి కె.శ్రీనివాస్, జిల్లా మేనేజర్లు, 9 సర్కిళ్ల సహాయ పౌర సరఫరాల అధికారులు, డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు, చెకింగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్లతో ఈ-కేవైసీ పురోగతిపై ఆయన హైదరాబాద్ జిల్లా చీఫ్ రేషనింగ్ అధికారి రాజిరెడ్డి సమీక్షించారు.

ప్రత్యేక క్యాంపులు నిర్వహించాలి : ఇంకా 7.78 లక్షల మంది ఈ-కేవైసీని చేయించుకోవాల్సి ఉందని, ప్రతి సర్కిల్‌ను సెక్టార్లు, సబ్‌ సెక్టార్లుగా విభజించి, ప్రతి సెక్టార్‌కు చెకింగ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్లను ఇన్‌ఛార్జిలుగా నియమించి స్పెషల్​ టీమ్స్​ ద్వారా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, కాలనీ సంక్షేమ సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, అంగన్‌వాడీ సిబ్బంది, ఆశా కార్యకర్తల సహకారంతో ప్రత్యేక క్యాంపులు నిర్వహించాలన్నారు. ఒకవేళ లబ్ధిదారులు మరణించిన, శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వారిని గుర్తించి రేషన్‌ కార్డుల్లో వారి పేర్ల తొలగింపునకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రజల సౌకర్యార్థం అవసరమైతే రేషన్‌ దుకాణాల పనివేళలను పొడిగించి, ప్రత్యేకంగా ఈ అంశాన్ని నిర్వహించాలన్నారు. ఈ-కేవైసీ పూర్తిచేయని లబ్ధిదారులు సమీప రేషన్‌ దుకాణాన్ని సందర్శించి ఈ నెలాఖరులోపు బయోమెట్రిక్ ద్వారా ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని కోరారు.

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