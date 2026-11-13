వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి టెన్త్, ఇంటర్కు ఒకటే బోర్డు! - పరీక్షలు ఎలా ఉంటాయంటే?
10+2 Education System in Telangana : స్కూల్ బోర్డులో ఇంటర్ విద్యాశాఖను విలీనం చేసేందుకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. దీనికోసం సీబీఎస్ఈ తరహాలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్లను (పీజీటీ) నియమించాలని యోచిస్తోంది.
Published : November 13, 2026 at 12:18 PM IST
రాష్ట్రంలో 9వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు సీనియర్ సెకండరీ పాఠశాల విద్యా విధానాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం, ఆ తరగతుల్లో బోధించడానికి ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయులను నియమించాలని భావిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని మోడల్ పాఠశాలలు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలు (జేఎన్వీ), కేంద్రీయ విద్యాలయాల (కేవీ) తరహాలోనే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్లను (పీజీటీ) నియమించాలని యోచిస్తోంది. ఈ మేరకు ఇటీవల విద్యాశాఖ సమీక్ష సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపినట్లు అధికార వర్గాల ద్వారా తెలిసింది.
ప్రస్తుత విధానంలో డీఎస్సీ ద్వారా నియమితులైన ఉపాధ్యాయులు 10వ తరగతి వరకు బోధిస్తుండగా, జూనియర్ అధ్యాపకులు ఇంటర్మీడియెట్కు బోధిస్తున్నారు. సీనియర్ సెకండరీ పాఠశాలల్లో ప్రస్తుతం ఉన్నవారిని కొనసాగిస్తూనే, 9-12 తరగతులకు బోధించడానికి కొత్త పీజీటీలను నియమించాలని సీఎం యోచిస్తున్నారు. ప్రస్తుత విధానంలో డిగ్రీ, బీఈడీ పూర్తి చేసిన వారు 6 నుంచి 10 తరగతులకు బోధిస్తున్నారు. ఏదైనా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ (పీజీ) పూర్తి చేసిన జూనియర్ అధ్యాపకులు ఇంటర్మీడియెట్ సబ్జెక్టులను బోధిస్తున్నారు. పీజీటీల నియామకానికి బీఈడీ విద్యార్హత తప్పనిసరి.
సబ్జెక్టుకు ఒకరే ఉపాధ్యాయుడైతే ?
- 9వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు ఒకే ఉపాధ్యాయుడు ఒక సబ్జెక్టును బోధించడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలున్నాయని ఉపాధ్యాయులంటున్నారు.
- 9, 10 తరగతులలో ఒక సబ్జెక్టును బోధించేటప్పుడు ఆ పాఠాలను లోతుగా అర్థం చేసుకుంటే, ఇంటర్మీడియెట్లో సులభంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే జేఈఈ, నీట్ పరీక్షలలో కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం, వేర్వేరు ఉపాధ్యాయులు ఉండటం వల్ల ఈ అనుసంధానం కుదరడం లేదు.
- 9, 10 తరగతుల్లో 2 సంవత్సరాల పాటు విద్యార్థులను గమనించిన తర్వాత వారి అభ్యసన సామర్థ్యాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఇంటర్మీడియెట్ సబ్జెక్టులను బోధించేటప్పుడు ఎవరికి ఎలా పరిచయం చేయాలి? అనే విషయం ఉపాధ్యాయులకు తెలుస్తుంది. దానికి అనుగుణంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు.
- కొన్ని పాఠ్యాంశాల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఇంటర్ విద్యార్థులను 9, 10వ తరగతి విద్యార్థులతో కలుపుతామని ఓ మోడల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ అన్నారు. తద్వారా ఆ సబ్జెక్టులు ఇంటర్లో కూడా ఉంటాయని పాఠశాల విద్యార్థులకు ముందుగానే తెలుస్తుందని చెప్పారు.
- పీజీటీలు బీఈడీలో భాగంగా సైకాలజీని అభ్యసిస్తారు. అందువల్ల వారు పిల్లల మానసిక స్థితిని తెలుసుకుని నడుచుకుంటారు.
శాసనసభలో చట్టం
ప్రస్తుతం పాఠశాల విద్యా శాఖకు తెలంగాణ విద్యా చట్టం-1982, ఇంటర్మీడియెట్ విద్యా శాఖకు ఇంటర్మీడియట్ విద్యా చట్టం-1971 ఉన్నాయి. ఈ రెండింటినీ కలిపి ఒకే చట్టంగా చేయడానికి పాఠశాల విద్యా చట్టాన్ని సవరించి, ఇంటర్మీడియెట్ విద్యా చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి. దీనికోసం శాసనసభలో ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుంది.
టీజీఎస్ఈబీగా నామకరణం
పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం (ఎస్ఎస్సీ బోర్డు), ఇంటర్మీడియెట్ పరీక్షల కోసం ఇంటర్ బోర్డు ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఇంటర్మీడియెట్ విద్యను పాఠశాల విద్యాశాఖలో విలీనం చేస్తే ఈ రెండింటికీ కలిపి ఒక ఉమ్మడి బోర్డును ఏర్పాటు చేస్తారు. దీనికి తెలంగాణ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు (టీజీఎస్ఈబీ)గా నామకరణం చేస్తామని గత డిసెంబరులో విడుదల చేసిన 'రైజింగ్ తెలంగాణ' దార్శనిక పత్రంలో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. దీంతో జూనియర్ కళాశాలలు కూడా పాఠశాల విద్య పరిధిలోకి వస్తాయి. అంటే ఇంతకు ముందు జూనియర్ కళాశాలలు ఇంటర్ బోర్డు నుంచి అఫిలియేషన్ పొందేవి. ఇప్పుడు అవి టీజీఎస్ఈబీ ద్వారా పొందాల్సి ఉంటుంది.
సీబీఎస్ఈ నమూనాకు కాస్త భిన్నం
12వ తరగతి విధానం అంటే పాఠశాలల్లో ఇంటర్ వరకు విద్య అందుబాటులో ఉంటుందని అర్థం. అదే సమయంలో ఇంటర్ కళాశాలల్లో 9, 10 తరగతులు తప్పనిసరి కాదు. కావాలనుకుంటే అనుమతి పొంది నిర్వహించవచ్చు. తొమ్మిది, పది తరగతులు ఉన్నచోట ఇంటర్కు అనుమతిని పొందవచ్చు. అయితే సీబీఎస్ఈలో 11వ తరగతి (ఫస్టియర్) పరీక్షలు ఉండవు. కానీ ఈ విధానంలో పదకొండో తరగతిలోనూ పరీక్షలుంటాయి. ప్రస్తుత విద్యా విధానం, పరీక్షలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. సీబీఎస్ఈ నమూనాలో 10వ తరగతి, ఇంటర్ పరీక్షలను ఏకకాలంలో నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల ఒక్కో పరీక్ష మధ్య వ్యవధి బాగా పెరుగుతుంది.
ఇంటర్లో డ్రాపౌట్లు తగ్గుతారు!
పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన వారిలో ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ ఆర్థికంగా వెనకబడిన తరగతులకు చెందిన చాలా మంది విద్యార్థులు ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియెట్ చదువులకు దూరమవుతున్నారు. పాఠశాల విద్యలోనే ఇంటర్మీడియెట్ను చేర్చినట్లయితే, వారు అప్పటి వరకు చదువుతున్న చోటనే ఇంటర్మీడియెట్ విద్య అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనివల్ల డ్రాపౌట్లు తగ్గుతారని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఈ విలీనంతో సమగ్ర శిక్ష, పీఎం శ్రీ తదితర పథకాల కింద నిధులను పొందవచ్చు. పాఠశాల విద్యార్థులకు జూనియర్ కళాశాలల్లోని సైన్స్ ల్యాబ్లను ఉపయోగించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇంటర్మీడియెట్ విద్యార్థులు జేఈఈ, నీట్, క్యాట్ వంటి ప్రవేశ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతుండగా, పిల్లలు పాఠశాల విద్య స్థాయిలో ఆ పరీక్షల గురించి తెలుసుకుంటారు.
విలీనంతో రానున్న మార్పులు
రాష్ట్రంలో '9వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు సీనియర్ సెకండరీ విద్యా విధానం' అమలుతో ఇంటర్మీడియెట్ విద్యలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయనే అంశంపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో అనేక సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇకపై ఇంటర్మీడియెట్ బోర్డు ఉండదా? 12వ తరగతి విధానమంటే సీబీఎస్ఈ తరహాలోనే ఇంటర్మీడియెట్ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు పరీక్షలుండవా? అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, తాజా నిర్ణయంతో ప్రధానంగా జరిగేది ఇంటర్ విద్యాశాఖ పాఠశాల విద్యాశాఖలో భాగం అవుతుందని, 'పది'కి, ఇంటర్కు కలిపి ఉమ్మడి బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తారని, అంతకుమించి మార్పులు ఉండవని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. 2027-28 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఈ విధానాన్ని తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు భావిస్తున్నారు.
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