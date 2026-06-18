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తెలంగాణ విద్యుత్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త - 1.62 శాతం డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

డీఏ పెంపుతో 70,804 మంది ఉద్యోగుల‌కు ప్రయోజ‌నం - 17.651 శాతం నుంచి 19.272 శాతానికి పెరిగిన కరవు భత్యం - 2035 నాటికి విద్యుత్ డిమాండ్ రెట్టింపు కానుందన్న భట్టి విక్రమార్క

Dearness Allowance Hikes For Electricity Employees
Dearness Allowance Hikes For Electricity Employees (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 6:59 AM IST

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Dearness Allowance Hikes For Electricity Employees : తెలంగాణలోని విద్యుత్ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం తీపికబురు చెప్పింది. 1.621 శాతం మేర డీఏ (కరవు భత్యం)ను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం, విద్యుత్​ శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. హైదరాబాద్​లోని విద్యుత్ సౌధ‌లోని జెన్ కో ప్రధాన కార్యాల‌యంలో ఇంధ‌న శాఖ అధికార‌ుల స‌మావేశంలో డీఏ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపినట్లు భట్టి వెల్లడించారు.

దాదాపు 20 శాతానికి డీఏ : తెలంగాణలోని విద్యుత్ సంస్థల ఉద్యోగులు, ఆర్టిజన్లు, పెన్షనర్లకు ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి పెరిగిన డీఏ అమలులోకి వస్తుందని భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా విద్యుత్ ఉద్యోగుల డీఏ 17.651 శాతం నుంచి 19.272 శాతానికి పెరిగింది. విద్యుత్ రంగ సంస్థల్లో ప‌నిచేస్తున్న మొత్తం 70,804 మంది సిబ్బంది, పెన్షనర్లు ఈ డీఏ పెంపు వ‌ల్ల ప్రయోజనం పొందనున్నారని భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు.

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