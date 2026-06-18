తెలంగాణ విద్యుత్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త - 1.62 శాతం డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు
డీఏ పెంపుతో 70,804 మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం - 17.651 శాతం నుంచి 19.272 శాతానికి పెరిగిన కరవు భత్యం - 2035 నాటికి విద్యుత్ డిమాండ్ రెట్టింపు కానుందన్న భట్టి విక్రమార్క
Published : June 18, 2026 at 6:59 AM IST
Dearness Allowance Hikes For Electricity Employees : తెలంగాణలోని విద్యుత్ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం తీపికబురు చెప్పింది. 1.621 శాతం మేర డీఏ (కరవు భత్యం)ను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం, విద్యుత్ శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. హైదరాబాద్లోని విద్యుత్ సౌధలోని జెన్ కో ప్రధాన కార్యాలయంలో ఇంధన శాఖ అధికారుల సమావేశంలో డీఏ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపినట్లు భట్టి వెల్లడించారు.
దాదాపు 20 శాతానికి డీఏ : తెలంగాణలోని విద్యుత్ సంస్థల ఉద్యోగులు, ఆర్టిజన్లు, పెన్షనర్లకు ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి పెరిగిన డీఏ అమలులోకి వస్తుందని భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా విద్యుత్ ఉద్యోగుల డీఏ 17.651 శాతం నుంచి 19.272 శాతానికి పెరిగింది. విద్యుత్ రంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న మొత్తం 70,804 మంది సిబ్బంది, పెన్షనర్లు ఈ డీఏ పెంపు వల్ల ప్రయోజనం పొందనున్నారని భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు.