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విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఇకపై స్కాలర్​షిప్​ల దరఖాస్తులు ఏడాది పొడవునా స్వీకరణ

ముందు దరఖాస్తు చేసిన వారికి ముందు మంజూరు - ఏడాది బోధన రుసుములు ఒకేసారి చెల్లింపు - విద్యార్థుల ఖాతాల్లో జమ వారంలో కళాశాలలకు చెల్లించాలి - రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

Tuition Fee Reimbursement New Guidelines
Tuition Fee Reimbursement New Guidelines (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 10, 2026 at 8:58 AM IST

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Fee Reimbursement New Guidelines : రాష్ట్రంలో సంక్షేమ విద్యార్థులకు బోధన ఫీజులు, స్కాలర్​షిపుల మంజూరుకు ఇక నుంచి ఏడాది పొడవునా సర్కారు దరఖాస్తులు స్వీకరించనుంది. అర్హులైన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులు తాజాగా రెన్యువల్​ దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు. విద్యార్థులకు ఎప్పుడు కావాలన్న దరఖాస్తుకు పోర్టల్​ తెరిచే ఉంటుంది. అయితే ఆలస్యం చేసినకొద్దీ ఫీజుల విడుదల ఆలస్యమవుతుంది. ముందు దరఖాస్తు చేసిన వారికి ముందుగానే మంజూరు చేస్తారు. ఏడాది ఫీజు ఒకేసారి చెల్లించేలా ప్రభుత్వం బోధన రుసుముల నిబంధనలు జారీ చేసింది. అయితే గతంలో బోధన ఫీజుల చెల్లింపులపై విడుదల చేసిన జీవో నం.7ను రద్దు చేసింది. అదే స్థానంలో తాజాగా కొత్త నిబంధనలతో బోధన ఫీజుల నోడల్​ విభాగమైన ఎస్సీ సంక్షేమశాఖ ఉత్తర్వులు జీవో నం.9 జారీ చేసింది. ఈ నిబంధనలు ఈ విద్యా సంవత్సరం 2026-27 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.

రుసుముల చెల్లింపులు ఇలా : ఏప్రిల్​ 1 నుంచి జులై 31 వరకు అందిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులకు రాష్ట్ర వాటాను ఆగస్టు 15 నాటికి ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తుంది. కేంద్రం వాటా విడుదల చేసిన వెంటనే ఆ మొత్తాన్ని విద్యార్థుల అకౌంట్​లో జమ చేస్తుంది. బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ఆగస్టు 15న చెల్లిస్తుంది. అలాగే అగస్టు 1 నుంచి నవంబరు 30 వరకు దరఖాస్తు చేసిన విద్యార్థులకు డిసెంబరు 30 నాటికి, డిసెంబరు 1 నుంచి జనవరి 31 వరకు దరఖాస్తు చేసిన విద్యార్థులకు ఫిబ్రవరి 28న, ఫిబ్రవరి 1 నుంచి మార్చి 31 వరకు దరఖాస్తు చేసిన విద్యార్థులకు 75 రోజుల్లోగా నిధులు విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం షెడ్యూల్​లో తెలిపింది.

వారం రోజుల్లో కళాశాలకు చెల్లించాలి : ఇకపై ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ డీబీటీ కింద విద్యార్థుల వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఫీజుల మొత్తాన్ని జమ చేస్తారు. ఎస్సీ విద్యార్థుల స్కాలర్​షిప్​ మంజూరులో కేంద్రం అమలుచేస్తున్న విధానాలనే రాష్ట్ర సర్కారు అమలు చేయనుంది. ఈ మేరకు చెల్లింపుల షెడ్యూలును కూడా ప్రకటించింది. ఫీజులను విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకి విడుదల చేసిన వారం రోజుల్లో వాటిని కళాశాలలకు చెల్లించాలి. ఆ గడువులోగా చెల్లించకుంటే ఆ విద్యార్థి నుంచి చట్టంలోని నిబంధనల కింద రికవరీ చేస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

కొత్త నిబంధనలు ఇలా :

  • 2026-27 నుంచి ప్రవేశాలు పొందిన విద్యార్థులకు ఇక ఆటోమేటిక్​ రెన్యువల్​ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం చేరినవారు వచ్చే ఏడాదికి రెన్యువల్​ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
  • కుటుంబ వార్షికాదాయం రూ.2.5 లక్షల్లోపు ఉన్న విద్యార్థులు బోధన ఫీజులకు అర్హులవుతారు. రాష్ట్రంలో నివాసం ఉంటున్నవారే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • ఈ-పాస్​ పోర్టల్​లో ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉంటుంది. విద్యార్థులు లేవనెత్తిన సమస్యలను సంబంధిత అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించాలి.
  • తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాలతో అక్రమంగా బోధన ఫీజులు, స్కాలర్​షిప్​లు పొందిన విద్యార్థుల నుంచి ఆ మొత్తాన్ని రికవరీ చేస్తామని సర్కారు తెలిపింది.
  • విద్యాసంస్థలు ఆధార్​ ఆధారిత హాజరు వ్యవస్థ అమలు చేయడంతోపాటు ఆ వివరాలు ఈ-పాస్​ పోర్టల్​ ద్వారా నిర్వహించాలి.
  • అలాగే బోధన ఫీజులు, ఉపకారం వేతనాలపై ప్రభుత్వం సోషల్ ఆడిట్​తో పాటు ఏడాదికోసారి థర్డ్​పార్టీ సంస్థతో మదింపు చేస్తుంది. దీనికోసం మండల, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో 10 శాతం విద్యాసంస్థలు, విద్యార్థుల దరఖాస్తులు, హాజరు, అర్హతలను పరిశీలిస్తుంది.

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