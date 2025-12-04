రాష్ట్రంలో రెండేళ్లలో 61,379 ఉద్యోగాల భర్తీ - తుది దశలో మరో 8,632 నియామకాలు
తుది దశలో మరో 8,632 నియామకాలు - త్వరలోనే లక్షమైలురాయిని చేరుకుంటామని వెల్లడి - కొలువుల నియామకాలు, భర్తీ ప్రక్రియకు సంబంధించి నివేదిక విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం
Published : December 4, 2025 at 12:27 PM IST
Telangana Govt Releases Report on Job Appointments : రెండేళ్ల పాలనాకాలంలో ప్రజా ప్రభుత్వం 61,379 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసిందని తెలంగాణ సర్కారు పేర్కొంది. మరో 8,632 ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ వివిధ దశల్లో ఉందని, త్వరలోనే లక్ష ఉద్యోగాల మైలురాయిని చేరుకుంటామని వెల్లడించింది. దేశంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా వార్షిక జాబ్ క్యాలెండర్ను ప్రకటించి, నిరంతరంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకువచ్చామంది. రాష్ట్రంలో రెండేళ్ల కాలంలో ప్రభుత్వ కొలువుల నియామకాలు, భర్తీ ప్రక్రియ, ప్రగతికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నివేదిక విడుదల చేసింది.
ఉద్యోగ నియామకాలు, భర్తీపై ప్రభుత్వం నివేదిక : అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే సీఎం రేవంత్రెడ్డి యూపీఎస్సీ తరహాలో టీజీపీఎస్సీని ప్రక్షాళన చేశారని ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన నివేదిక వెల్లడించింది. పెండింగ్లో ఉన్న పరీక్షలు, ఫలితాలు వెలువడేందుకు ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించే చర్యలు చేపట్టారని, యువత నష్టపోకుండా టీజీపీఎస్సీ నియామకాల వయోపరిమితిని సడలించారని తెలిపింది. వివిధ ఉద్యోగ ప్రకటనల ద్వారా టీజీపీఎస్సీ రెండేళ్లలో 15,780 నియామకాలు చేపట్టిందని నివేదికలో ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
గ్రూప్-1, గ్రూప్-2, గ్రూప్-4లతో పాటు ఇతర విభాగాల్లోని 6,293 పోస్టుల భర్తీని కమిషన్ పూర్తిచేసిందని తెలిపింది. కానిస్టేబుల్ నియామకాలకున్న అడ్డంకులను తొలగించి 16,067 మందికి కొలువులిచ్చినట్లుగా నివేదికలో పేర్కొంది. ఉద్యోగాలు సాధించిన యువతను ఆహ్వానించి ఎల్బీ స్టేడియం, శిల్పకళా వేదికలో 13సార్లు కొలువుల పండగ నిర్వహించి సీఎం రేవంత్రెడ్డి నియామక పత్రాలిచ్చినట్లుగా వెల్లడించింది.
నివేదికలో ముఖ్యాంశాలివే :
- గత ప్రభుత్వ హయాంలో పేపర్ లీకేజీ, పరీక్ష నిర్వహణలో లోపాలు తదితరాల కారణంగా గందరగోళంగా మారిన గ్రూప్-1 నోటిఫికేషన్ను రద్దు చేసి, 563 పోస్టులతో కొత్త ప్రకటన జారీ చేశాం. నియామక పరీక్షలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాం. సెప్టెంబరు 27వ తేదీన ఎంపికైన వారికి నియామక పత్రాలను సీఎం అందజేశారు.
- 2024 డిసెంబరు 15, 16వ తేదీల్లో గ్రూప్-2 పరీక్షలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించాం.782 మందికి 2025 అక్టోబరు 18న అపాయింట్మెంట్ లెటర్లు ఇచ్చాం.
- మూడేళ్ల క్రితం విడుదలైన గ్రూప్-3 ఉద్యోగ నియామక నోటిఫికేషన్ ప్రజాప్రభుత్వ హయాంలో గాడిలో పడింది. 1,365 పోస్టులతో 2022 డిసెంబరు 30వ తేదీన ప్రకటన విడుదల చేయగా 2024 నవంబరు 17, 18వ తేదీల్లో పరీక్షలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది మార్చిలో వాటి ఫలితాలొచ్చాయి. ప్రస్తుతం సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ కొనసాగుతోంది. త్వరలోనే వీరికి నియామకపత్రాలిస్తాం.
- గత ప్రభుత్వ హయాంలో పెండింగ్లో పెట్టిన గ్రూప్-4 తుది ఫలితాలను విడుదల చేశాం. ప్రజాప్రభుత్వ తొలి విజయోత్సవాల సందర్భంగా పెద్దపల్లిలో నిర్వహించిన యువ వికాసం వేదికపై 8,143 మందికి అపాయింట్మెంట్ లెటర్లను ఇచ్చాం.
- తొలి ఏడాదిలోనే మెగా డీఎస్సీ పరీక్షను నిర్వహించి 11,062 పోస్టులు భర్తీ చేశాం. 2024 జులైలో పరీక్షలను నిర్వహించి, రికార్డు వేగంతో సెప్టెంబరు 30న ఫలితాలను ఇచ్చాం. 10,006 మంది టీచర్ ఉద్యోగాల్లో చేరారు.
- గురుకుల సొసైటీల్లో టీజీటీ, పీజీటీ జూనియర్, డిగ్రీ లెక్చరర్ల పోస్టులన్నీ కలిపి 8,400 మంది ఎంపికైన వారికి నియామక పత్రాలిచ్చాం.
- మెడికల్ నియామక బోర్డు ద్వారా 8,666 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం. మరో 7,267 పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ పలు దశల్లో ఉంది. మార్చి నెల నాటికి ఈ నియామకాలన్నీ పూర్తయ్యే అవకాశముంది.
తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్న్యూస్ - త్వరలో 20 వేలకు పైగా ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్!
తెలంగాణలో కొలువుల జాతర! - త్వరలో 20 వేల పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం సమాయత్తం!!