భూముల మార్కెట్ విలువలు పెంపునకు రంగం సిద్ధం - మూడు కేటగిరీల్లో పెంపు ప్రతిపాదనలు
రాష్ట్రంలో భూముల రిజిస్ట్రేషన్, మార్కెట్ విలువలు పెంపునకు రంగం సిద్ధం - ఈనెల 28 నుంచి పెంచిన మార్కెట్ విలువలు అమల్లోకి తీసుకురానున్న ప్రభుత్వం - ప్రభుత్వానికి రూ.2వేలకు పైగా ఆదాయం సమకూరే ఛాన్స్
Published : May 24, 2026 at 7:58 AM IST
Land Price Revision In Telangana : రాష్ట్రంలో భూముల రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువలు పెంచేందుకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేసింది. ఈనెల 28నుంచి పెరిగిన మార్కెట్ విలువలను అమల్లోకి తీసుకురానున్నట్లు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించడంతో స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ కసరత్తు పూర్తిచేసింది. ఒకటి రెండు రోజుల్లో పూర్తి వివరాలను ప్రభుత్వానికి నివేదించనుంది. మూడు శ్లాబుల్లో మార్కెట్ విలువలను పెంచడం ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఏడాదికి రూ.2 వేల కోట్లకుపైగా అదనపు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఓ కొలిక్కి వచ్చిన ప్రక్రియ : ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 2021, 2022లో రెండువిడతలుగా భూముల రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువలు సవరించింది. ఆ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర భూములు, ఇళ్ల స్థలాలు, అపార్ట్మెంట్లరిజిస్ట్రేషన్ విలువలు పెరిగాయి. గడిచిన నాలుగేళ్లలో స్థిరాస్తుల విలువలు భారీఎత్తున పెరిగినా ప్రభుత్వం మార్చలేదు. ప్రభుత్వ రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్, బహిరంగ మార్కెట్ విలువల మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అందులో భాగంగా అన్ని రకాల ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెట్ విలువలను సవరించేందుకు ప్రభుత్వం కమిటీ ఏర్పాటుచేసింది. గత నెల రోజులుగా కొనసాగుతున్న కసరత్తు దాదాపు పూర్తైనట్లు స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
మూడు కేటగిరీల్లో పెంపు ప్రతిపాదనలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా144 సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పరిధిలో “రివిజన్ ఆఫ్ మార్కెట్ వాల్యూస్ గైడ్లైన్స్ కమిటీలు” క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేశాయి. జాతీయ రహదారులు, వెడల్పాటి రోడ్లు 30 అడుగుల కన్నా ఎక్కువ 100 అడుగులవరకు రహదారులు ఉన్న ప్రాంతాలు వాణిజ్యపరంగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలు, పట్టణ విస్తరణ ప్రాంతాలు వంటి వివిధ కేటగిరీలుగా ప్రాంతాలను విభజించారు. అక్కడ అమల్లో ఉన్న విలువలను అధికారులు పరిశీలించారు.బహిరంగ, మార్కెట్ విలువల మధ్య భారీగా తేడా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. రెండింటి మధ్య తక్కువ వ్యత్యాసం ఉన్న ప్రాంతాల్లో 25 శాతం, ఎక్కువ వ్యత్యాసం ఉన్న ప్రాంతాల్లో 50 శాతం, వాణిజ్యపరంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాల్లో 100 శాతం వరకు విలువలు పెంచాలని కమిటీ ప్రభుత్వానికి నివేదించింది. ఇళ్ల స్థలాలు, భవనాలు, అపార్ట్మెంట్ల విషయంలో ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్, మార్కెట్ విలువలు, ప్రస్తుత బహిరంగ మార్కెట్ విలువలను పోల్చి 25 శాతం, 50, 100 శాతం, మూడు కేటగిరీల్లో పెంపు ప్రతిపాదనలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
పారదర్శకంగా మార్కెట్ విలువల సవరణ ప్రక్రియ : గ్రామాలు, పట్టణాలు, వార్డులు యూనిట్లుగా తీసకొని సగటు మార్కెట్ విలువలను ఆధారంగా పెంపు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో రూపొందించిన ఆ వేదికలను 144 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల నుంచి స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ కమిషనర్కు పంపించారు. ఆ నివేదికలను హైదరాబాద్లోని ఐజీ కార్యాలయంలో అదనపు ఐజీలు, జాయింట్ ఐజీలు, జిల్లా రిజిస్టర్లు, పలువురు సబ్ రిజిస్ట్రార్లు గత కొన్ని రోజులుగా సమీక్షించినట్లు సమాచారం. శనివారంతో ఆ ప్రక్రియ పూర్తవడంతో సోమవారం లేదా మంగళవారం పెరిగిన మార్కెట్ విలువల పూర్తి వివరాలను ప్రపభుత్వం ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. గతంలో మాదిరిగా కాకుండా ఈసారి క్షేత్రస్థాయిలో పూర్తి అవగాహనతో, పారదర్శకంగా మార్కెట్ విలువల సవరణ ప్రక్రియ చేపట్టినట్లు స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
పెరగనున్న భూముల మార్కెట్ విలువ - మూడు రకాలుగా సవరించేలా సర్కారు ప్రణాళిక