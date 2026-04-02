మీ సేవ కేంద్రాల్లో యూజర్​ ఛార్జీలు భారీగా పెంపు - తక్షణమే అమల్లోకి

మీ సేవలో సర్వీసులన్నింటిపై 18 శాతం జీఎస్టీ - ప్రజలు, విద్యార్థులపై ఆర్థిక భారం - తక్షణమే అమల్లోకి రానున్న ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 8:30 AM IST

Mee Seva Usage Charges Increased : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీ సేవ సెంటర్ల ద్వారా అందించే పౌర సేవలపై వినియోగ ఛార్జీలు 50 శాతం పెంచింది. పెంచిన ఛార్జీలను ఏప్రిల్‌ 1 (బుధవారం) నుంచి అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ మేరకు సీఎస్​ కె.రామకృష్ణారావు ఇందుకు సంబంధించి కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వం అందించే సర్వీసెస్​పై 18 శాతం జీఎస్టీ విధించనుంది. కేటగిరీ-ఏ విభాగంలో రూ.35 నుంచి రూ.62కి, బీ కేటగిరీలో రూ.45 నుంచి రూ.80కి పెంచింది.

వాస్తవానికి 50 శాతం ఛార్జీలను పెంచినప్పటికీ జీఎస్టీ భారంతో కలిపి ఈ ఛార్జీల పెంపు 77-78 శాతం వరకు ఉండనున్నాయి. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో పౌర సేవల కోసం దరఖాస్తు చేసే ప్రజలు, విద్యార్థులపై కొంత ఆర్థిక భారం పడనుంది. మరోవైపు మీ సేవ సెంటర్ల నిర్వాహకులకు వచ్చే కమీషన్‌ దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత గణనీయంగా పెరిగింది.

మీ సేవ కేంద్రాల ద్వారా అందించే పౌర సేవల్లో కేటగిరీ-ఏలో అదనపు డాక్యుమెంట్లు, సంబంధిత విభాగం పరిశీలన అవసరం లేకుండా సర్వీసులు అందుతాయి. కేటగిరీ-బీలో సంబంధిత విభాగం విచారణ, పరిశీలన తర్వాత అందించే సేవలు వస్తాయి. గతంలో కేవలం వినియోగ ఛార్జీలు(యూజర్​ ఛార్జీలు) చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు వెసులుబాటు ఉండేది. అప్లికేషన్​కు అదనంగా నాలుగుకు మించి పత్రాలు స్కాన్‌ చేయాలన్నా ప్రింట్‌ తీసుకోవాలన్నప్పటికీ పేజీకి రూ.2 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉండేది. కానీ తాజాగా వినియోగ ఛార్జీలతో పాటు నాలుగు పేజీల తరువాత ఒక్కో పేజీకి రూ.2.5 చొప్పున రుసుము ఖరారు చేసింది. ఉదాహరణకు కొత్తగా క్యాస్ట్​ సర్టిఫికెట్ కోసం దరఖాస్తు చేసే వ్యక్తి గతంలో రూ.45 మాత్రం చెల్లిస్తే సరిపోయేది. ఇప్పుడు పెంచిన 50% ఛార్జీతో కలిపి రూ.67.5, దీనికి అదనంగా జీఎస్టీ(గూడ్స్​ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్) 18% కలిపి రూ.79.65 (రౌండ్‌ ఫిగర్‌ రూ.80) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఒక్కో పత్రం కోసం దరఖాస్తు ఫీజు భారం రూ.35గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

భారీగా కమీషన్‌ పెంపు : మీ సేవ కేంద్రాల నిర్వాహకులకు చెల్లించే కమీషన్‌ కూడా గతం కంటే భారీగా పెరిగింది. గతంలో కేటగిరీ-ఏ సేవలు అందించినప్పుడు చెల్లించిన రూ.35 ఫీజుపై రూ.13 కమీషన్‌గా ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు రూ.62కి పెంచడం వల్ల కమీషన్‌ రూ.40.34కి చేరింది. దీనివల్ల వారికి మరింత ఆదాయం సమకూరనుంది. అలాగే కేటగిరీ-బీ సేవలపై ప్రస్తుతం రూ.80 వసూలు చేస్తున్నందు వల్ల వారికి ఇచ్చే కమీషన్‌ రూ.52.10కి పెరిగింది. కొన్ని పౌర సేవలకు సంబంధించి ప్రభుత్వ విభాగానికి షేర్​ ఉంటుంది. కేటగిరీ-ఏ, బీ సర్వీసుల్లో ఈ మొత్తం రూ.7గా ఉంది. అయితే కొన్ని సేవలకు మాత్రం ప్రభుత్వ వాటా ఉండదు.

అలాంటి సేవల్లో ప్రభుత్వ వాటా రూ.7 నుంచి 30 శాతం ఈ-సేవ కమిషనరేట్‌కు, 70 శాతం మీ సేవ నిర్వాహకులకు అందుతుంది. స్కాలర్​షిప్​ల (ఈ-పాస్‌) దరఖాస్తు సమయంలో విద్యార్థి ఆధార్‌ ధ్రువీకరణకు ఇప్పటివరకు రూ.20 ఫీజును చేసేవారు. ఇక నుంచి ఆ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం రూ.35కు పెంచింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ఫీజుల కన్నా అదనంగా వసూలు చేస్తే 1100 లేదా 18004251110 నంబర్లలో లేదా meesevasupport@telangana.gov.in చిరునామాకు ఈ-మెయిల్‌ చేయాలని సిటిజన్‌ ఛార్టర్‌లో ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

